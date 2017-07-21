Как выпендрился кондитер-убийца

Недопрезидент Украины Петр Порошенко в очередной раз отличился. Уже не зная, как выпрыгнуть из штанов, дабы продемонстрировать свое «фи» России, он в ходе своего визита в Грузию в компании ее президента Георгия Маргвелашвили подъехал прямо к границе с Южной Осетией, в село Хурвалети. Что он хотел показать данным жестом?Эту поездку Порошенко обставил по-театральному. Суровый пейзаж, спартанская пограничная обстановка, спираль Бруно – все это, по-видимому, должно было подчеркнуть брутальность Петра Алексеевича. Очень уж напоминает его визиты в так называемую «зону АТО» на Донбассе. Разве что в камуфляж на сей раз забыл облачиться, хотя это придало бы облику законченный вид.По словам гостя, он поддерживает «суверенитет и территориальную целостность Грузии», и демонстрация этой поддержки есть главная цель данного визита. Хотя, если судить по его эмоциональному, почти слезливому выступлению, цель совсем иная: смачно плюнуть не только в сторону Цхинвала, но и в сторону Москвы., - заявил Порошенко про границу между Грузией и Южной Осетией, -».При этом глава укрохунты словно «забыл» про горячий, трагический август 2008 года. Про то, как плакали дети Цхинвала, которых обстреливали грузинские «Грады». Про отчаяние тех, кто потерял в той войне родных.Все верно –Про украинскую артиллерию, которая продолжает свою кровавую «работу» каждый день? Про разрушенный три года назад (15 июля 2014 года) жилой дом в г. Снежное, где за одну ночь погибли 12 мирных жителей? Этот дом так и стоит скорбным памятником, который своими руинами лучше всех свидетельствует о преступлениях «кондитера-убийцы»…, - продолжил Порошенко, -».В это же самое время на том же Донбассе – тысячи человек по милости украинской власти лишены крова, заработанной пенсии, а зачастую – и права свободно навещать родственников, находящихся по ту сторону линии фронта. Все эти три года Порошенко делал максимум возможного, чтобы превратить ДНР и ЛНР, а также Крым в гетто. Если это не удалось, то лишь благодаря усилиям России.И, наконец, украинский визитер изрек: «». То есть,. А то, что не посчитал, во сколько жертв обойдется такая попытка – это понятно. Не считается же он с числом жертв собственных неуклюжих попыток вернуть территории ДНР и ЛНР под власть Киева.Президент Грузии Георгий Маргвелашвили настолько обрадовался словам Порошенко, что даже «позабыл» о проблеме, стоящей между Киевом и Тбилиси. А именно – о требовании выдать Михаила Саакашвили. Хотя ранее этот вопрос был камнем преткновения в грузинско-украинских отношениях. Маргвелашвили называл Саакашвили преступником. На сей раз грузинский президент заявил, что вообще не намерен поднимать тему экс-президента. Показательный плевок в сторону России оказался важнее принципа необходимости наказать преступника. Кстати, того самого, который и вел обстрел Цхинвала в ночь на 8 августа 2008 года. Только в глазах нынешних грузинских властей, это как раз не преступление. Саакашвили предъявляют менее значимые вещи – воровство государственных средств и злоупотребление властью.Кстати говоря, еще тогда, в 2008 году, именно власти Киева (а президентом тогда являлся Виктор Ющенко, символ первого Майдана) снабжали оружием Тбилиси. Так что убийство мирных жителей Цхинвала велось при соучастии идейных «братьев» Порошенко. Ему есть чем гордиться – в том числе, и за своих предшественников.Демонстративное явление главы укрохунты перед колючей проволокой на границе с Южной Осетией – это, конечно, выпендреж чистой воды. А вот то, что кондитер-убийца творит на Донбассе – это уже будет куда серьезнее. Это не клоунада, а реальные военные преступления. Такие же, по сути, которые были совершены в 2008 году на месте нынешнего демарша Порошенко. Осталось дождаться того дня, когда Петр Алексеевич окажется на скамье подсудимых рядом с Михаилом Николозовичем.