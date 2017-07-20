09:41 20 июля

Она длинная и атомная: Швеция боится русской подводной лодки

Шведский министр обороны разволновался из-за 172-метровой атомной подводной лодки «Дмитрий Донской». В ближайшее время она пройдёт мимо берегов Швеции и Дании. Министр полагает, что это означает «повышение военной активности».


Русские где-то рядом. Картинка: TT / Bellona foundation


Как пишет издание «Göteborgs-Posten» , 172-метровая подлодка «Дмитрий Донской», эта «огромная русская подводная лодка», пройдёт на этой неделе близ Швеции и Дании.


По словам министра обороны Петера Хультквиста, в районе Швеции налицо «наращивание русскими военной активности» и «военного потенциала». Российская атомная подводная лодка в Балтийском море — дополнительный элемент «происходящего», сказал считает министр.

По его словам, в дополнение к «аннексии Крыма» Россия «готова использовать военную силу», чтобы разрушить систему безопасности, сложившуюся в Европе.

В материале отмечается, что эта русская подлодка — самая большая из подводных лодок, когда-либо бывавших в Балтийском море. В понедельник она покинула Кольский полуостров. Цель движения подлодки — участие «в так называемом Дне Военно-морского флота в Санкт-Петербурге», пишет издание.

Представитель вооружённых сил Швеции Йеспер Тенгрот относится к русской лодке гораздо спокойнее. По его словам, любое государство вправе перемещать свои суда и проводить учения в международных водах. Нужно лишь, чтобы все «соблюдали правила». Господин Тенгрот не допускает, что указанная подлодка нарушит морскую границу Швеции: «Я не понимаю, почему следует ожидать, что они нарушат границу шведских территориальных вод». Никакого основания для «противостояния» официальный представитель не видит.

«Дмитрий Донской» — подлодка класса «Тайфун». Лодки этого типа создавались для нанесения быстрого ответного удара в случае ядерной войны. Такая лодка может нести до двухсот ядерных боеголовок. Неужели шведы думают, что русские выдвинулись в их сторону с ядерным вооружением? Впрочем, Петер Хультквист — товарищ довольно беспокойный и вполне может фантазировать на тему ядерной аннексии Стокгольма.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 32

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:42
    Так для них это самое то -шведы же кричали что любят все длинное и толстое! wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. Ингвар 72 Сегодня, 07:49
      Я думаю такие же ассоциации будут у большинства посетителей сайта!
      П.С. Вместо "атомная" нужно было написать "ядрёная"! wassat
      Ингвар 72
      1. cniza Сегодня, 08:21
        Пусть боятся на здоровье , это никому не запрещено.
        cniza
        1. Монос Сегодня, 08:39
          Доброе утро, Виктор hi
          Такая лодка может нести до двухсот ядерных боеголовок.

          Вот как шарахнем всеми двумястами по Швеции!!! Будут знать как... как...как... А, не важно. Мы такие, мы можем!
          Монос
          1. jjj Сегодня, 08:44
            Там уже поди все удобные для теле-, видео- и фотосъемок точки зарезервированы. Арендована авиация. Месяц можно проводить информационную кампанию в масс-медиа. Сколько крон поднять на этом
            jjj
          2. cniza Сегодня, 08:45
            Приветствую теска! hi пусть знают , что можем шарахнуть , ибо нечего нас трогать и влезать в наши дела.
            cniza
    2. сибиралт Сегодня, 08:01
      Лодка будет продвигаться к шведским буйкам на море во время ЧМ по хоккею, влияя на победу шведских хоккеистов. laughing
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 08:22
        Угу , "волнами" будет ворота расширять , во время броска нашего хоккеиста.
        cniza
        1. сибиралт Сегодня, 08:33
          Напротив. Незримо ляжет перед нашими воротами. laughing
          сибиралт
          1. cniza Сегодня, 08:35
            Поставит электромагнитную защиту. lol
            cniza
    3. Монос Сегодня, 08:41
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Так для них это самое то -шведы же кричали что любят все длинное и толстое! wassat

      Монос
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:49
    Она длинная и атомная: Швеция боится русской подводной лодки
    Ага, ещё и толстая ! wassat laughing
    Наблюдатель2014
    1. Чёрный Сегодня, 07:55
      Цитата: Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Сегодня, 07:49
      Она длинная и атомная: Швеция боится русской подводной лодки Ага, ещё и толстая !

      Тссс...это уже его эротические фантазии...зачем чувака спалил? wassat
      Чёрный
    2. jjj Сегодня, 08:45
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ага, ещё и толстая !

      Плывущая шестиподъездная десятиэтажка
      jjj
  3. Гюйс Сегодня, 07:55
    Цитата: Наблюдатель2014
    Она длинная и атомная: Швеция боится русской подводной лодки
    Ага, ещё и толстая ! wassat laughing

    и мокрая уже laughing
    Гюйс
    1. Чёрный Сегодня, 08:01
      и мокрая уже laughing
      laughing ......а ещё на её борту пьянный экипаж с небритым , злым капитаном, который плохо понимает по английски laughing ...как в анекдоте...-хелоу , сэр,- сам .......
      Чёрный
  4. Zaurbek Сегодня, 07:56
    А что шведам ее боятся БР в Швецию не смогут попасть при любом раскладе. Перелет будет.. wink
    Zaurbek
    1. pvv113 Сегодня, 09:10
      Это смотря откуда их пускать wink
      pvv113
  5. Белорус Сегодня, 07:56
    Не может быть, дядька Петер!
    Вы же там подводных розовых светящихся педерастов везде понатыкали. Неужели "плавучий Хилтон" их не испугается!? laughing
    Белорус
    1. Подрезчик Сегодня, 09:03
      Длинная и толстая? А ракеты-торпеды из нее не торчат, готовые к пуску? Совсем с ума посходили, за памперсами!!! fool
      Подрезчик
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 08:03
    Чё испугались-то? Маленькая лапочка.Ну вас не понять!Большой-больно.Маленький-очень больно.Определитесь уже.
    ВЕРЕСК
  7. Wedmak Сегодня, 08:04
    Такая лодка может нести до двухсот ядерных боеголовок.

    Уже не может к сожалению. Нет носителей. А Донской используется как опытовая и испытательная платформа. Так чо вообще боятся шведам нечего.
    Wedmak
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:17
      Так чо вообще боятся шведам нечего. Так они этого и не знают.Или не хотят знать?Кто знает,что у нас там в море-океане.Вдруг штук 20 на дне лежат и ждут часа "Ч".
      ВЕРЕСК
      1. Wedmak Сегодня, 08:25
        Или не хотят знать?

        Информация в открытом доступе. Видать выражать озабоченности по поводу России теперь жизненно важная необходимость для каждого чиновника ЕС. Иначе в кресле не удержишься.
        .Вдруг штук 20 на дне лежат и ждут часа "Ч".

        Это вряд ли. Но уже Бореи службу несут. Вот кого надо Европе боятся.
        Wedmak
  8. лысова Сегодня, 08:14
    --- " Неужели шведы думают, что русские выдвинулись в их сторону с ядерным вооружением? " --- А почему нет? Война - войной, а обед по расписанию ( день ВМФ).
    лысова
  9. demo Сегодня, 08:17
    По его словам, в дополнение к «аннексии Крыма» Россия «готова использовать военную силу», чтобы разрушить систему безопасности, сложившуюся в Европе.

    В Европе сложилась система круговой поруки, когда всех надо втянуть в неблаговидное дело, а потом шантажировать.
    demo
  10. Monster_Fat Сегодня, 08:26
    Ну, там истерия вполне понятная: "зеленые" которые рулят в этих "бенелюксах" бьются в истерике и воют на все голоса, что дескать атомная лодка -чудовищный фактор загрязнения находящийся в безответственных руках вечно пьяных русских моряков-не дай бог они "по пьяни" посадят ее на мель или утопят где нибудь возле Швеции или еще где в Балтийском море-типа второй Чернобыль и все такое. А тут еще показывали фотографию с вертолета как с лодки из корпуса "вытекает вода" (работает система охлаждения или еще что) и заголовки типа -"Радиоактивные отходы сбрасываются прямо в воды Балтики! Кто знает, какую гадость качают эти русские, в море омывающее наши берега! Уверены ли мы, что с этой лодкой все в порядке и нет угрозы для экологии!" Ну, и в том же духе...
    Monster_Fat
  11. Толстоевский Сегодня, 08:31
    Правильно приссыкивают. Она настолько большая, что при её прохождении рядом с ними приливной волной смоет половину русофобского полуострова
    Толстоевский
  12. злой партизан Сегодня, 08:43
    172-метровой атомной подводной лодки «Дмитрий Донской».

    Чёт мне подсказывает, что уж сейчас то они смогут обнаружить русскую подводную лодку yes , а не как в прошлый раз... sad
    злой партизан
  13. pafegosoff Сегодня, 08:48
    Вот она застрянет и перекроет всё шведское море!
    pafegosoff
  14. g1washntwn Сегодня, 09:03
    Истерия и заявления, рассчитанная на тупого обывателя, чтобы запустить Булаву с ДД совсем необязательно подходить в упор к берегам Швеции.
    Шведы уже вооружаются фотоаппаратами и собираются около фонтанов в поиске русских подлодок?
    g1washntwn
  15. fzr1000 Сегодня, 09:24
    А это мужчина на фото к статье? Гермафродит какой то. Все признаки вырожденца на лице.
    fzr1000
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