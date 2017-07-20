Она длинная и атомная: Швеция боится русской подводной лодки
Шведский министр обороны разволновался из-за 172-метровой атомной подводной лодки «Дмитрий Донской». В ближайшее время она пройдёт мимо берегов Швеции и Дании. Министр полагает, что это означает «повышение военной активности».
Как пишет издание «Göteborgs-Posten» , 172-метровая подлодка «Дмитрий Донской», эта «огромная русская подводная лодка», пройдёт на этой неделе близ Швеции и Дании.
По словам министра обороны Петера Хультквиста, в районе Швеции налицо «наращивание русскими военной активности» и «военного потенциала». Российская атомная подводная лодка в Балтийском море — дополнительный элемент «происходящего», сказал считает министр.
По его словам, в дополнение к «аннексии Крыма» Россия «готова использовать военную силу», чтобы разрушить систему безопасности, сложившуюся в Европе.
В материале отмечается, что эта русская подлодка — самая большая из подводных лодок, когда-либо бывавших в Балтийском море. В понедельник она покинула Кольский полуостров. Цель движения подлодки — участие «в так называемом Дне Военно-морского флота в Санкт-Петербурге», пишет издание.
Представитель вооружённых сил Швеции Йеспер Тенгрот относится к русской лодке гораздо спокойнее. По его словам, любое государство вправе перемещать свои суда и проводить учения в международных водах. Нужно лишь, чтобы все «соблюдали правила». Господин Тенгрот не допускает, что указанная подлодка нарушит морскую границу Швеции: «Я не понимаю, почему следует ожидать, что они нарушат границу шведских территориальных вод». Никакого основания для «противостояния» официальный представитель не видит.
«Дмитрий Донской» — подлодка класса «Тайфун». Лодки этого типа создавались для нанесения быстрого ответного удара в случае ядерной войны. Такая лодка может нести до двухсот ядерных боеголовок. Неужели шведы думают, что русские выдвинулись в их сторону с ядерным вооружением? Впрочем, Петер Хультквист — товарищ довольно беспокойный и вполне может фантазировать на тему ядерной аннексии Стокгольма.
Русские где-то рядом. Картинка: TT / Bellona foundation
Как пишет издание «Göteborgs-Posten» , 172-метровая подлодка «Дмитрий Донской», эта «огромная русская подводная лодка», пройдёт на этой неделе близ Швеции и Дании.
По словам министра обороны Петера Хультквиста, в районе Швеции налицо «наращивание русскими военной активности» и «военного потенциала». Российская атомная подводная лодка в Балтийском море — дополнительный элемент «происходящего», сказал считает министр.
По его словам, в дополнение к «аннексии Крыма» Россия «готова использовать военную силу», чтобы разрушить систему безопасности, сложившуюся в Европе.
В материале отмечается, что эта русская подлодка — самая большая из подводных лодок, когда-либо бывавших в Балтийском море. В понедельник она покинула Кольский полуостров. Цель движения подлодки — участие «в так называемом Дне Военно-морского флота в Санкт-Петербурге», пишет издание.
Представитель вооружённых сил Швеции Йеспер Тенгрот относится к русской лодке гораздо спокойнее. По его словам, любое государство вправе перемещать свои суда и проводить учения в международных водах. Нужно лишь, чтобы все «соблюдали правила». Господин Тенгрот не допускает, что указанная подлодка нарушит морскую границу Швеции: «Я не понимаю, почему следует ожидать, что они нарушат границу шведских территориальных вод». Никакого основания для «противостояния» официальный представитель не видит.
«Дмитрий Донской» — подлодка класса «Тайфун». Лодки этого типа создавались для нанесения быстрого ответного удара в случае ядерной войны. Такая лодка может нести до двухсот ядерных боеголовок. Неужели шведы думают, что русские выдвинулись в их сторону с ядерным вооружением? Впрочем, Петер Хультквист — товарищ довольно беспокойный и вполне может фантазировать на тему ядерной аннексии Стокгольма.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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