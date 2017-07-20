СРЗК «Карелия» передают ТОФ

СРЗК "Карелия" на консервации

Программа ходовых испытаний выполнена успешно. На выходе в море проверены главная энергетическая установка корабля, основные узлы и механизмы, навигационное оборудование и средства связи. Благодаря усилиям дальзаводцев, корабль возвращен в боевой состав Тихоокеанского флота с продлением межремонтных сроков на 5 лет.

СРЗК "Карелия" в ходе ремонта

Заводчанами выполнен ремонт всех служебных и бытовых помещений корабля, существенно улучшились бытовые условия экипажа. В процессе ремонтных работ, так же, как на БДК "Ослябя", переданном флоту весной этого года, применялись современные полимерные покрытия и технологии покраски.