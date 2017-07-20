09:40 20 июля

СРЗК «Карелия» передают ТОФ

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс - Дальний Восток », центр судоремонта "Дальзавод", расположенный во Владивостоке, сообщает о запланированной на 20 июля передаче Тихоокеанскому флоту среднего разведывательного корабля (СРЗК) "Карелия" , прошедшего комплексный ремонт и модернизацию.

Заявляется, что предприятие выполнило весь комплекс работ по восстановлению технической готовности корабля.


СРЗК "Карелия" на консервации



Программа ходовых испытаний выполнена успешно. На выходе в море проверены главная энергетическая установка корабля, основные узлы и механизмы, навигационное оборудование и средства связи. Благодаря усилиям дальзаводцев, корабль возвращен в боевой состав Тихоокеанского флота с продлением межремонтных сроков на 5 лет.

- пояснил исполнительный директор верфи Игорь Евдокимов.


СРЗК "Карелия" в ходе ремонта


СРЗК "Карелия" в течение последних 10 лет находился на консервации. С января 2014 на предприятии приступили к комплексному ремонту и модернизации. Фронт работ составили ремонт главного двигателя, всех узлов и механизмов, монтирование современного навигационного оборудования и средств связи.

Заводчанами выполнен ремонт всех служебных и бытовых помещений корабля, существенно улучшились бытовые условия экипажа. В процессе ремонтных работ, так же, как на БДК "Ослябя", переданном флоту весной этого года, применялись современные полимерные покрытия и технологии покраски.

- говорится в сообщении «Дальзавода».


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Комментарии 6

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:30
    Опачки.На вид-какой были какой стал.И-видать напичкали его разными "вкусностями".Поживёт ещё.Хотя-5 лет межремонтного,это мало.
    ВЕРЕСК
  2. cniza Сегодня, 08:31
    Поднимаем все что можно поднять , может это и правильно.
    cniza
  3. zivXP Сегодня, 08:34
    А сколько еще на консервации стоит, ждет очереди.
    zivXP
  4. katalonec2014 Сегодня, 08:55
    Проезжая по мосту ( его видно как на ладони),он долго стоял в плавучем доке,прозевал когда его выпустили,а вообще доводилось на нём бывать.Рад что ему дали по сути вторую жизнь.
    katalonec2014
  5. Ingvar0401 Сегодня, 09:12
    Хорошие корабли, удачный проект и условия жизни для экипажа. Мало кораблей могут похвастаться сауной с бассейном. Жаль скорость маловата - узлов бы 20 самое то...
    Ingvar0401
  6. Serg662 Сегодня, 09:30
    Цитата: ВЕРЕСК
    Опачки.На вид-какой были какой стал.И-видать напичкали его разными "вкусностями".Поживёт ещё.Хотя-5 лет межремонтного,это мало.

    На гражданском флоте ремонт с докованием - каждые 2.5 года ( по крайней мере у танкеров) .
    Serg662
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