СРЗК «Карелия» передают ТОФ
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс - Дальний Восток », центр судоремонта "Дальзавод", расположенный во Владивостоке, сообщает о запланированной на 20 июля передаче Тихоокеанскому флоту среднего разведывательного корабля (СРЗК) "Карелия" , прошедшего комплексный ремонт и модернизацию.
Заявляется, что предприятие выполнило весь комплекс работ по восстановлению технической готовности корабля.
- пояснил исполнительный директор верфи Игорь Евдокимов.
СРЗК "Карелия" в течение последних 10 лет находился на консервации. С января 2014 на предприятии приступили к комплексному ремонту и модернизации. Фронт работ составили ремонт главного двигателя, всех узлов и механизмов, монтирование современного навигационного оборудования и средств связи.
- говорится в сообщении «Дальзавода».
Заявляется, что предприятие выполнило весь комплекс работ по восстановлению технической готовности корабля.
СРЗК "Карелия" на консервации
Программа ходовых испытаний выполнена успешно. На выходе в море проверены главная энергетическая установка корабля, основные узлы и механизмы, навигационное оборудование и средства связи. Благодаря усилиям дальзаводцев, корабль возвращен в боевой состав Тихоокеанского флота с продлением межремонтных сроков на 5 лет.
- пояснил исполнительный директор верфи Игорь Евдокимов.
СРЗК "Карелия" в ходе ремонта
СРЗК "Карелия" в течение последних 10 лет находился на консервации. С января 2014 на предприятии приступили к комплексному ремонту и модернизации. Фронт работ составили ремонт главного двигателя, всех узлов и механизмов, монтирование современного навигационного оборудования и средств связи.
Заводчанами выполнен ремонт всех служебных и бытовых помещений корабля, существенно улучшились бытовые условия экипажа. В процессе ремонтных работ, так же, как на БДК "Ослябя", переданном флоту весной этого года, применялись современные полимерные покрытия и технологии покраски.
- говорится в сообщении «Дальзавода».
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