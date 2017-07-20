Пентагон обеспокоен рассекречиванием мест дислокации его баз в Сирии
В Пентагоне считают, что публикация данных о местах дислокации американских баз в Сирии может повредить борьбе западной коалиции с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости .
Ранее такую информацию опубликовало турецкое агентство Anadolu.
Он отметил, что «публикация чувствительной военной информации подвергает силы коалиции ненужному риску и может нарушить продолжающиеся операции по разгрому ИГ».
По данным Anadolu, «две авиабазы в районе Румейлан (Rmeilan) и провинции Эль-Хасака действуют с 2015 года», а в «марте 2016 года для размещения вертолетов была открыта база в районе Хараб-Иск (Harab Isk) города Айн-эль-Араб».
Кроме того, агентство упоминает еще 3 базы, дислоцированные в провинции Эль-Хасака. Также базы находятся в провинции Ракка. Вместе с американскими военными на двух из них размещены и французы.
Как отмечает издание, все базы оснащены «высокоманевренными артиллерийскими батареями, реактивными системами залпового огня, мобильным оборудованием для ведения разведывательной деятельности и бронемашинами».
Ранее такую информацию опубликовало турецкое агентство Anadolu.
По причинам оперативной безопасности мы не раскрываем местоположение сил коалиции, которые ведут операции в Сирии по разгрому ИГ,сказал представитель Пентагона Эрик Пэхон.
Он отметил, что «публикация чувствительной военной информации подвергает силы коалиции ненужному риску и может нарушить продолжающиеся операции по разгрому ИГ».
Мы не можем независимо подтвердить источники, используемые в публикации, но мы были бы очень обеспокоены, если бы официальные лица союзника по НАТО намеренно поставили под угрозу наши силы, распространив подобную информацию,заключил Пэхон.
По данным Anadolu, «две авиабазы в районе Румейлан (Rmeilan) и провинции Эль-Хасака действуют с 2015 года», а в «марте 2016 года для размещения вертолетов была открыта база в районе Хараб-Иск (Harab Isk) города Айн-эль-Араб».
Кроме того, агентство упоминает еще 3 базы, дислоцированные в провинции Эль-Хасака. Также базы находятся в провинции Ракка. Вместе с американскими военными на двух из них размещены и французы.
Как отмечает издание, все базы оснащены «высокоманевренными артиллерийскими батареями, реактивными системами залпового огня, мобильным оборудованием для ведения разведывательной деятельности и бронемашинами».
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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