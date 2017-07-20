09:41 20 июля

Пентагон обеспокоен рассекречиванием мест дислокации его баз в Сирии

В Пентагоне считают, что публикация данных о местах дислокации американских баз в Сирии может повредить борьбе западной коалиции с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости .



Ранее такую информацию опубликовало турецкое агентство Anadolu.


По причинам оперативной безопасности мы не раскрываем местоположение сил коалиции, которые ведут операции в Сирии по разгрому ИГ,
сказал представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Он отметил, что «публикация чувствительной военной информации подвергает силы коалиции ненужному риску и может нарушить продолжающиеся операции по разгрому ИГ».

Мы не можем независимо подтвердить источники, используемые в публикации, но мы были бы очень обеспокоены, если бы официальные лица союзника по НАТО намеренно поставили под угрозу наши силы, распространив подобную информацию,
заключил Пэхон.

По данным Anadolu, «две авиабазы в районе Румейлан (Rmeilan) и провинции Эль-Хасака действуют с 2015 года», а в «марте 2016 года для размещения вертолетов была открыта база в районе Хараб-Иск (Harab Isk) города Айн-эль-Араб».

Кроме того, агентство упоминает еще 3 базы, дислоцированные в провинции Эль-Хасака. Также базы находятся в провинции Ракка. Вместе с американскими военными на двух из них размещены и французы.

Как отмечает издание, все базы оснащены «высокоманевренными артиллерийскими батареями, реактивными системами залпового огня, мобильным оборудованием для ведения разведывательной деятельности и бронемашинами».

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 15

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  1. Login_Off Сегодня, 08:42
    А не пиболдели ли эти СГА???!!!
    Когда РФ в Сирии начали перебрасывать, эти СГА начали вопль "Как так, нельзя!!!"
    Login_Off
  2. san4es Сегодня, 08:47
    Пентагон обеспокоен рассекречиванием мест дислокации его баз в Сирии

    ...Пора сваливать am
    san4es
    1. Logall Сегодня, 08:50
      Цитата: san4es
      Пентагон обеспокоен рассекречиванием мест дислокации его баз в Сирии

      ...Пора сваливать

      Есть цели для ракет Ирана. Да и Хамас признателен...
      Logall
      1. kpotr Сегодня, 09:31

        Да-да, Хамас будут рады))
        kpotr
    2. pjastolov Сегодня, 08:51
      ...Пора сваливать
      а то можно и отгрести не по детски laughing
      pjastolov
  3. Б.Т.В. Сегодня, 08:53
    Маккейн заболел, базы рассекретили, ЦРУ- шную программу по Сирии Трамп сворачивает, возникает извечный вопрос: ч.д.?!
    Б.Т.В.
    1. Logall Сегодня, 08:55
      Цитата: Б.Т.В.
      Маккейн заболел, базы рассекретили, ЦРУ- шную программу по Сирии Трамп сворачивает, возникает извечный вопрос: ч.д.?!

      Нет, сперва: кто веноват?...
      Logall
      1. Б.Т.В. Сегодня, 08:56
        А то Вы, не знаете!
        Б.Т.В.
        1. Logall Сегодня, 09:02
          Цитата: Б.Т.В.
          А то Вы, не знаете!

          Евреи???
          Logall
          1. Б.Т.В. Сегодня, 09:03
            Асад и Путин. feel
            Б.Т.В.
            1. Logall Сегодня, 09:10
              Что, Путин в мозг (если он там был) Маккейна опухоль подсадил? А Асад у Трампа группировки в карты выиграл?
              Маловероятно! Хотя...
              Logall
              1. Б.Т.В. Сегодня, 09:14
                Цитата: Logall
                Что, Путин в мозг (если он там был) Маккейна опухоль подсадил? А Асад у Трампа группировки в карты выиграл?
                Маловероятно! Хотя...


                Остаётся только догадываться и " двигать конспирологические версии...".
                Б.Т.В.
    2. cniza Сегодня, 08:56
      Длительные и мучительные торги.
      cniza
  4. Altona Сегодня, 09:00
    США находятся в Сирии вразрез с международным правом.Их действия являются агрессией и аннексией территории под свои военные базы у суверенной страны.
    Altona
  5. burigaz2010 Сегодня, 09:22
    А вот наши девчонки!!
    burigaz2010
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