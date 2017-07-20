Пентагон обеспокоен рассекречиванием мест дислокации его баз в Сирии

По причинам оперативной безопасности мы не раскрываем местоположение сил коалиции, которые ведут операции в Сирии по разгрому ИГ,

Мы не можем независимо подтвердить источники, используемые в публикации, но мы были бы очень обеспокоены, если бы официальные лица союзника по НАТО намеренно поставили под угрозу наши силы, распространив подобную информацию,