В Крыму усилят границу и наладят сервис на кордоне

Для Крыма одним из приоритетных вопросов является создание защитных сооружений в приграничной полосе, эти мероприятия позволят усилить охрану на российско-украинском участке границы. Также важным остается вопрос обустройства территорий, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска.

Согласно информации РИА Новости , вице-премьер правительства Республики Крым Игорь Михайличенко сообщил о том, что на полуострове продолжится работа по возведению защитных объектов вблизи российско-украинской границы.При этом, как он утверждает, необходимо создать комфортные и безопасные условия для лиц, пересекающих границу.Принято решение увеличить пропускную способность в период туристического сезона с целью бесперебойного функционирования пунктов пропуска; оптимизировать состояние автомобильных дорог, ведущих к ним; заняться развитием дорожного сервиса и многофункциональных комплексов для создания максимально комфортных условий при прохождении лицами государственного контроля.