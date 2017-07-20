09:40 20 июля

В Крыму усилят границу и наладят сервис на кордоне

Согласно информации РИА Новости , вице-премьер правительства Республики Крым Игорь Михайличенко сообщил о том, что на полуострове продолжится работа по возведению защитных объектов вблизи российско-украинской границы.

Для Крыма одним из приоритетных вопросов является создание защитных сооружений в приграничной полосе, эти мероприятия позволят усилить охрану на российско-украинском участке границы. Также важным остается вопрос обустройства территорий, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска.


В Крыму усилят границу и наладят сервис на кордоне



При этом, как он утверждает, необходимо создать комфортные и безопасные условия для лиц, пересекающих границу.

Принято решение увеличить пропускную способность в период туристического сезона с целью бесперебойного функционирования пунктов пропуска; оптимизировать состояние автомобильных дорог, ведущих к ним; заняться развитием дорожного сервиса и многофункциональных комплексов для создания максимально комфортных условий при прохождении лицами государственного контроля.


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Комментарии 13

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  1. katalonec2014 Сегодня, 08:50
    А в голове один вопрос- а раньше что мешало?
    katalonec2014
    1. Зяблицев Сегодня, 08:53
      По версии украинских властей Россия на границе построила Берлинскую стену версия 2.0, с ДОТами, колючей проволокой под напряжением и минными полями, откуда, со стороны Крыма, доносится плачь жестоко угнетаемого народа страдающего под гнетом оккупации и самые смелые и отчаянные бросаются грудью на амбразуры, что бы вырваться в свободную и демократическую, процветающую Украину с безвизом в гомосексуальный западный рай... laughing

      Но так как у хохлов Маккейн головного мозга, то уподобляться им не следует... laughing
      Зяблицев
      1. 210окв Сегодня, 08:55
        А может и следовало бы?
        Цитата: Зяблицев
        По версии украинских властей, Россия на границе построила Берлинскую стену версия 2.0, с ДОТами, колючей проволокой под напряжением и минными полями, откуда, со стороны Крыма, доносится плачь жестоко угнетаемого народа страдающего под гнетом оккупации и самые смелые и отчаянные бросаются грудью на амбразуры, что бы вырваться в свободную и демократическую, процветающую Украину с безвизом в гомосексуальный западный рай... laughing
        210окв
        1. Зяблицев Сегодня, 08:57
          Да я сам сперва подумал, что ДОТы были бы актуальнее, но потом подумал, что нужно быть умнее хохлов, да и ХХI век на дворе! hi
          Зяблицев
          1. Юджин-Евгений Сегодня, 09:00
            С украинской стороны угрозу представляли только хоровое пение, танцы и пляски
            Юджин-Евгений
            1. Зяблицев Сегодня, 09:02
              Хоровое пение "Ще невмерла..." особенно при полном отсутствие слуха, есть страшное психологическое оружие! Способное вызывать у слушающих страшные судороги... laughing
              Зяблицев
    2. 210окв Сегодня, 08:54
      А вопроса и нет.Ответ на поверхности.КАК можно ВСЁ сразу охватить?Понятно что сервис стоял на втором месте.Главное-охрана и укрепление техническими средствами.
      210окв
    3. seti Сегодня, 08:55
      А вы думаете все можно предусмотреть и сделать в мгновение ока ? Других проблем что ли нет в Крыму.. Все решается постепенно и время дойдет до всех насущных вопросов.
      seti
      1. katalonec2014 Сегодня, 09:05
        Цитата: seti
        Других проблем что ли нет в Крыму.

        А вам главное пальцем в глаз ткнуть.
        Другими проблемами,должны заниматься другие люди.
        Цитата: seti
        Все решается постепенно

        А почему не сразу,три года прошло,для трёх небольших переходов это большой срок,за это время там стадион построить можно было ( ну это я так,загнул ).
        katalonec2014
        1. Смог Сегодня, 09:25
          Цитата: katalonec2014
          А вам главное пальцем в глаз ткнуть.

          А Вам?
          Цитата: katalonec2014
          Другими проблемами,должны заниматься другие люди.

          Ага! И люди другие и проблемы другие. Вот бюджет правда один.
          Цитата: katalonec2014
          за это время там стадион построить можно было ( ну это я так,загнул ).

          Это да! Загнули так загнули! Правда за это время наладили энергоснабжение полуострова, который заботами человеколюбивых , заботливых укров превратился в остров, водоснабжение, работу паромной переправы более менее отладили. Но это все пустяки. Главное , по Вашему, создание комфортных условий для ожидающих рвануть в укрию . Вот теперь и до этого руки дошли, у других людей.
          Смог
  2. Alex66 Сегодня, 09:03
    Мой опыт прохождения границы в Белгороде в прошлом году, на обратной дороге решили время сэкономить и перейти пешком. Прохождение украинской части заняло не более 15 мин. минимум проверок, российская часть очередь, опытные сказали если повезет к обеду пройдем, пришлось наглеть прикрываться ребенком, прошли за 1-2 часа, с нервотрепкой, работал один человек. На нашей стороне то же есть над чем работать и не только в Крыму.
    Alex66
  3. Altona Сегодня, 09:04
    Вообще, ситуация мне напоминает Корейский полуостров по 38 параллели. А вообще, с нашей стороны должно быть наглядно видно, где проходит линия цивилизации. Надо, чтобы автомобильная дорога была бы намного лучшего качества нежели на украинской стороне, ну и все остальное. Насчет охраны, видеокамеры и датчики движения лучше справятся.
    Altona
  4. Altona Сегодня, 09:08
    Цитата: Alex66
    Прохождение украинской части заняло не более 15 мин. минимум проверок, российская часть очередь, опытные сказали если повезет к обеду пройдем, пришлось наглеть прикрываться ребенком, прошли за 1-2 часа, с нервотрепкой, работал один человек.

    --------------------------
    Вот такой сервис не есть гут, но это вина начальства, что на такой напряженный участок ставят одного человека.
    Altona
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