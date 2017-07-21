Милость божия, или Timeo Danaos et dona ferentes

Командование ЦАХАЛа рассекретило информацию о том, в каких объемах Израиль, с помощью сирийских посредников, поставляет гуманитарную помощь в приграничные районы сопредельного государства.Как сообщает портал газеты«Гаарец», в августе прошлого года была создана специальная административно-хозяйственная структура, которая начала осуществление гуманитарной операции «Добрый сосед».Менее чем за год в приграничные с Израилем регионы Сирии были переправлены 360 тонн продовольствия, 450 тысяч литров бензина и 50 тонн одежды.Отдельным пунктом в этом отчете фиксируется детское питание. Только в 2016 году в Сирию было передано около 113 тонн детской питательной смеси «Матерна».Всего в Израиле получили медицинскую помощь примерно три тысячи раненых сирийцев, не менее 1000 детей из Сирии прошли в еврейском государстве профилактическое медобследование.В ближайших планах – создание в Израиле постоянного медпункта для сирийских граждан, живущих на сопредельной территории.Еврейская традиция учит, что шатер нашего праотца Авраама был открыт на все четыре стороны света, потому что праведник хотел быть готовым оказать немедленную помощь всякому, кто бы в ней не нуждался, откуда бы он не появился. Авраам даже пытался спасти жителей Содома и Гоморры от гнева Божьего - так велико было его человеколюбие. В духе прародителя нашего народа, Еврейское государство с момента своего создания стремилось оказать необходимую помощь пострадавшим от природных и техногенных катастроф, а также нуждающимся и обездоленным во всем мире. Основатели Государства Израиль сознавали, что наша ответственность и моральный долг состоят в том, чтобы делиться своим опытом с другими народами.Так было в Гаити в 2010 году и в Непале в апреле 2015 года​ после того, как обе страны пострадали от катастрофических землетрясений. Израильские спасатели прибыли в Непал сразу после землетрясения, чтобы помочь в поисках уцелевших. Гуманитарные организации при поддержке Армии обороны Израиля в кратчайший срок ввели в эксплуатацию современный полевой госпиталь, оборудованный оснащенными по последнему слову техники операционными театрами и палатами интенсивной терапии. Израиль также направил в Непал специалистов в области родовспоможения и спасения жизни недоношенных. Помощь Израиля получила высокую оценку местного населения, и вскоре после этого ООН сообщила, что Израиль оказался на первом месте по числу медицинского персонала, направленного в зону бедствия для помощи пострадавшим.Среди гуманитарных проектов, базирующихся в Израиле, нельзя не упомянуть и "Спаси сердце ребенка"​ (SACH), специализирующийся на спасении жизней детей с острыми сердечными болезнями из развивающихся стран и долговременном наблюдении за их состоянием. На сегодня, 4000 детей из Африки, Южной Америки, Европы, Азии и стран Ближнего Востока живы благодаря усилиям SACH.