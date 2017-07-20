ОБСЕ в целом удовлетворено "соблюдением хлебного перемирия"

Группой по безопасности было отмечено, что благодаря "хлебному перемирию", заявленному контактной группой 21 июня, количество обстрелов сократилось. Но Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня в основном в так называемых "горячих точках" — вблизи населённых пунктов Попасное, Первомайск, Мариуполь, Светлодарск и в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт. Стороны выразили готовность создать зоны безопасности вокруг насосной станции Васильевка и ДФС (Донецкой фильтровальной станции).

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из состава Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине высказали удовлетворением по поводу соблюдения сторонами так называемого «хлебного перемирия». Речь идёт о перемирии, которое должно продлиться до конца августа – на время уборочной компании по обе стороны от линии соприкосновения.По итогам очередного раунда переговоров спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик в ходе брифинга заявил о том, что число обстрелов существенным образом снизилось.Сайдика цитирует РИА Новости Сайдик отметил, что надеется на дальнейшее снижение числа взаимных обстрелов сторонами конфликта.Между тем командование НМ ДНР сообщает о том, что за минувшие сутки было зафиксировано более 40 обстрелов со стороны украинских позиций. В основном речь идёт об использовании гранатомётов и стрелкового оружия. Однако отмечены отдельные случаи применения ВСУ миномётов и танковых орудий.