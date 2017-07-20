09:40 20 июля

ОБСЕ в целом удовлетворено "соблюдением хлебного перемирия"

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из состава Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине высказали удовлетворением по поводу соблюдения сторонами так называемого «хлебного перемирия». Речь идёт о перемирии, которое должно продлиться до конца августа – на время уборочной компании по обе стороны от линии соприкосновения.

По итогам очередного раунда переговоров спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик в ходе брифинга заявил о том, что число обстрелов существенным образом снизилось.

Сайдика цитирует РИА Новости :
Группой по безопасности было отмечено, что благодаря "хлебному перемирию", заявленному контактной группой 21 июня, количество обстрелов сократилось. Но Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня в основном в так называемых "горячих точках" — вблизи населённых пунктов Попасное, Первомайск, Мариуполь, Светлодарск и в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт. Стороны выразили готовность создать зоны безопасности вокруг насосной станции Васильевка и ДФС (Донецкой фильтровальной станции).



ОБСЕ в целом удовлетворено "соблюдением хлебного перемирия"


Сайдик отметил, что надеется на дальнейшее снижение числа взаимных обстрелов сторонами конфликта.

Между тем командование НМ ДНР сообщает о том, что за минувшие сутки было зафиксировано более 40 обстрелов со стороны украинских позиций. В основном речь идёт об использовании гранатомётов и стрелкового оружия. Однако отмечены отдельные случаи применения ВСУ миномётов и танковых орудий.

Использованы фотографии: Nikolaev-city.net
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Комментарии 7

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  1. Подрезчик Сегодня, 08:56
    Лицемерная организация, как и вся Европа! Если перемирие-СТОП огонь, люди хлеб убирают! ВСУ можно сравнить с нацистами, которые душили Ленинград голодом!!! am
    Подрезчик
    1. cniza Сегодня, 08:59
      Цитата: Подрезчик
      Лицемерная организация, как и вся Европа! Если перемирие-СТОП огонь, люди хлеб убирают! ВСУ можно сравнить с нацистами, которые душили Ленинград голодом!!! am


      Приветствую Александр! hi сколько можно издеваться над Донбассом ? когда уже начнется реальное действие по принуждению к миру.
      cniza
      1. Подрезчик Сегодня, 09:07
        Виктор hi , доброе утро! Надо бы, но тут видишь еще и европолитики пытаются командовать, дистанцироваться от Малороссии или нет...Эта гнилая Европа уже задрала!!! am
        Подрезчик
        1. cniza Сегодня, 09:13
          Пусть потешат себя , что что то могут изменить , их скоро ждет полная исламизация и мы услышим вой о помощи.
          cniza
          1. Подрезчик Сегодня, 09:18
            А-а-а, во во Виктор, я и забыл, знакомые были в Париже, говорят было ощущение что мы в Африке! Скоро будет как в шахматах-черные начинают и выигрывают! laughing
            Подрезчик
      2. МПК 245 Сегодня, 09:07
        Никогда.И ВСУ не душит никого,они "скотинка бессловесная",на убой гонимая правителями своими...
        МПК 245
  2. 210окв Сегодня, 08:57
    Уборочная закончится.А дальше что?Захарченко начнет "формировать"(МОЖЕТ НАКОНЕЦ СЛОВА НЕ РАЗОЙДУТСЯ С ДЕЛОМ)государство Малороссия?
    210окв
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