Американский сенатор предложил предъявить Москве ультиматум по ДРСМД
Демократ Бен Кардин внес в конгресс законопроект о «противодействии» российскому ракетному вооружению, передает РИА Новости .
Документ предлагает уведомить Москву о том, что в случае несоблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на 1 января 2019 года США примут ответные меры. В частности, эти меры включают создание «неядерных ракет большой дальности», которые будут запускаться из зон, недоступных для российских систем ПВО-ПРО.
Законопроект также указывает на необходимость укрепления военного сотрудничества с европейскими и азиатскими союзниками и укрепления их потенциала за счет поставок «высокоточных крылатых ракет наземного и морского базирования».
Вместе с тем в документе констатируется неспособность европейских союзников США противостоять России. «В настоящее время союзники Соединенных Штатов в Европе не располагают достаточными средствами обороны и материально-техническими ресурсами для обеспечения должной защиты от новых крылатых ракет наземного базирования, состоящих на вооружении Российской Федерации», – говорится в тексте законопроекта.
Сейчас документ находится на рассмотрении сенатского комитета по международным делам.
Вашингтон неоднократно обвинял Россию в нарушении ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отверг данные обвинения и указал, что американская сторона не приводит никакой конкретной информации в подтверждение своих заявлений.
Документ предлагает уведомить Москву о том, что в случае несоблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на 1 января 2019 года США примут ответные меры. В частности, эти меры включают создание «неядерных ракет большой дальности», которые будут запускаться из зон, недоступных для российских систем ПВО-ПРО.
Законопроект также указывает на необходимость укрепления военного сотрудничества с европейскими и азиатскими союзниками и укрепления их потенциала за счет поставок «высокоточных крылатых ракет наземного и морского базирования».
Вместе с тем в документе констатируется неспособность европейских союзников США противостоять России. «В настоящее время союзники Соединенных Штатов в Европе не располагают достаточными средствами обороны и материально-техническими ресурсами для обеспечения должной защиты от новых крылатых ракет наземного базирования, состоящих на вооружении Российской Федерации», – говорится в тексте законопроекта.
Сейчас документ находится на рассмотрении сенатского комитета по международным делам.
Вашингтон неоднократно обвинял Россию в нарушении ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отверг данные обвинения и указал, что американская сторона не приводит никакой конкретной информации в подтверждение своих заявлений.
Использованы фотографии: AP
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти