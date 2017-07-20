09:40 20 июля

Американский сенатор предложил предъявить Москве ультиматум по ДРСМД

Демократ Бен Кардин внес в конгресс законопроект о «противодействии» российскому ракетному вооружению, передает РИА Новости .

Американский сенатор предложил предъявить Москве ультиматум по ДРСМД


Документ предлагает уведомить Москву о том, что в случае несоблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на 1 января 2019 года США примут ответные меры. В частности, эти меры включают создание «неядерных ракет большой дальности», которые будут запускаться из зон, недоступных для российских систем ПВО-ПРО.


Законопроект также указывает на необходимость укрепления военного сотрудничества с европейскими и азиатскими союзниками и укрепления их потенциала за счет поставок «высокоточных крылатых ракет наземного и морского базирования».

Вместе с тем в документе констатируется неспособность европейских союзников США противостоять России. «В настоящее время союзники Соединенных Штатов в Европе не располагают достаточными средствами обороны и материально-техническими ресурсами для обеспечения должной защиты от новых крылатых ракет наземного базирования, состоящих на вооружении Российской Федерации», – говорится в тексте законопроекта.

Сейчас документ находится на рассмотрении сенатского комитета по международным делам.

Вашингтон неоднократно обвинял Россию в нарушении ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отверг данные обвинения и указал, что американская сторона не приводит никакой конкретной информации в подтверждение своих заявлений.

Использованы фотографии: AP
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Комментарии 19

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  1. Altona Сегодня, 09:10
    Похоже, что рак мозга подкосил не одного только Маккейна. Разговаривать ультиматумами с ядерной страной равной себе, это нечто.
    Altona
    1. cniza Сегодня, 09:14
      Совсем крыша у них сбежала.
      cniza
      1. ser-pov Сегодня, 09:19
        [/quote]Американский сенатор предложил предъявить Москве ультиматум по ДРСМД[quote]

        Даю сто против одного, что пенёк из сената даже не знает , что в договоре написано... Просто хочется ему денег от ВПК пин.досовского.. Пугает то, что он даже не понимает, во что может выльется их ультиматум... Они перестали бояться войны, вот это страшно..
        ser-pov
    2. Logall Сегодня, 09:16
      Давно на Кубу ничего не завозилось. Там наш АвтоВАЗ стоит, нужно обезопасить. РАКЕТАМИ!!! А-ХА-ХА...
      Logall
    3. МПК 245 Сегодня, 09:16
      Ультиматумы работают-сколько раз уже прогибались,ведь у правителей наших ВСЁ там-и деньги,и дети,и жёны с любовницами и любовниками(кому там из них что нравится,не хочу вникать)... laughing
      МПК 245
      1. Logall Сегодня, 09:23
        Мне знаком Ваш слог.
        А про облигации, согласен. Давить врага внутри страны сначала нужно!!!...
        Logall
        1. МПК 245 Сегодня, 09:25
          Да мы на ты вроде были всегда,Саш... feel Под каждым твоим словом подписываюсь с удовольствием...
          МПК 245
          1. Logall Сегодня, 09:28
            А Я тебя цитирую... Проверял просто.
            Logall
        2. DenZ Сегодня, 09:39
          Цитата: Logall
          Давить врага внутри страны сначала нужно!!!...

          Пока только толерастия сплошная наблюдается ( за редкими проявлениями "зеленкой в морду")
          DenZ
  2. pjastolov Сегодня, 09:10
    «неядерных ракет большой дальности», которые будут запускаться из зон, недоступных для российских систем ПВО-ПРО
    а где эти зоны? он сам то хоть знает? laughing
    pjastolov
    1. Вадим237 Сегодня, 09:17
      Скорее всего примут на вооружение воздушный старт БРСД.
      Вадим237
    2. soroKING Сегодня, 09:18
      в параллельной реальности wassat
      soroKING
    3. donavi49 Сегодня, 09:25
      В Польше, Прибалтике. Вся система выстроена на базе загоризонтников тут не работает. Ибо 4 минуты от приказа и такой город как СПб - в руинах, 6-8 и Москва. И Загоризонтники тут не помогут. Вопрос лишь в наличии БРСД.

      Я повторю - судя по тому, как в США торпедируют Договор, я готов поспорить - у них есть весомые наработки. Вполне возможно, как с ПРО - они подошли к тому рубежу, где надо или открывать программу или замораживать наработки. То есть реальные результаты собственного ВПК - двигают политикой.

      Собственно Першинги даже на старых рубежах - создавали серьезную проблему. Именно потому, как резали время на реакцию. Если насчет МБР - можно было успеть отработать. То по Першингам уже время принятия решения шло на секунды.

      Сейчас - они могут ставить ракеты прямо на границе. На тысячу километров ближе чем раньше.
      donavi49
      1. pjastolov Сегодня, 09:36
        В Польше, Прибалтике

        верю
        pjastolov
        1. donavi49 Сегодня, 09:39
          То есть вы сомневаетесь что Польша откажется от баз с ударными ракетами нацеленными на Европейскую часть РФ? Да за такое они согласятся умереть первыми с улыбками на лицах. Про Прибалтику молчу.
          donavi49
  3. Противный Сегодня, 09:14
    Они уже не скрываясь готовятся к войне с Россией. Вопрос только во времени, когда они почувствуют себя достаточно сильными, что бы напасть.
    Противный
  4. burigaz2010 Сегодня, 09:15
    Хммм даже стеняюсь спросить, а топоры в эту модель не встраивуться???
    burigaz2010
    1. donavi49 Сегодня, 09:29
      Они морского базирования, пока не доказано обратное wink .

      Ну если США выйдут - то Топоры где-нибуть в Прибалтике, Польше и Румынии на базе МК41 в быстровозводимых базах, станут основной ударного потенциала.

      Но затем, появится БРСД типа Першинга. Я более чем уверен - работы идут уже над этим. Иначе, они бы так не форсировали выход из договора.
      donavi49
  5. Alexey-74 Сегодня, 09:33
    Почти открытым текстом угрожают России. Европа не способна ответить РФ, а США готовы......интересно, а кто вам дало вообще право нам угрожать? Мы на чужих территориях не размещаем ракет.....Пора уже точно с Кубой договариваться, правда запахнет вторым Карибским кризисом....
    Alexey-74
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