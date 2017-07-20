09:41 20 июля

Болгарский премьер просит Еврокомиссию разрешить Болгарии остаться транзитёром газа

Председатель болгарского правительства Бойко Борисов в ходе встречи в болгарскими дипломатами в Софии выразил надежду на то, что Еврокомиссия одобрит инициативу кабмина о продлении ветки газопровода «Турецкий поток» до болгарской территории. Ранее сообщалось, что такая инициатива была высказана в правительстве Болгарии в связи с тем, что страна может столкнуться с нехваткой газа к 2019 году.
Из заявления Бойко Борисова:

Я сказал (Еврокомиссии), что наше Минэнерго готово подписать дорожную карту, на основании которой около 15,7 млрд кубометров газа пойдут по второй ветке «Турецкого потока» в Болгарию. Мы ждём ответного письма от ЕК, которая может разрешить нам начать переговоры о строительстве ветки газопровода.


Болгарский премьер просит Еврокомиссию разрешить Болгарии остаться транзитёром газа



Такая риторика болгарского премьер-министра говорит о том, что Болгария полностью утратила свой суверенитет и вынуждена ожидать «милости» со стороны европейских бюрократов. Это притом, что именно евробюрократы и заставили официальную Софию отказаться от строительства газопровода «Южный поток», который привёл бы газ в Болгарию напрямую из России.

Бойко Борисов:
Сейчас весь регион может оказаться в зависимости от Турции. Это тем более важно, что о характере отношений между ЕС и Турцией всем известно. Мы готовы всё взвесить и обдумать вместе с Еврокомиссией. Лишь те, кто прячет голову в песок, делают вид, что не понимают простой вещи: как только «Турецкий поток» будет введён в эксплуатацию, наша страна станет лишь потребителем, а не транзитёром. Что в таком случае нам делать с инвестициями в 5-6 млрд евро в газораспределительную систему? Мы должны остаться в игре. Я это сообщаю Еврокомиссии.

Использованы фотографии: Shaded-fold.ru
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Комментарии 10

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  1. МПК 245 Сегодня, 09:22
    Блин,братушки...Да делайте,что должно,и будь,что будет...Не просите...Не верь,не бойся,не проси... wink
    МПК 245
    1. Подрезчик Сегодня, 09:26
      А не спросили разрешения у мамы-европы погулять еще чуть-чуть? Тут недалеко, в соседнем турецком доме! Совсем обдетинились, сопли вытрите, "братушки"!
      Подрезчик
      1. Смог Сегодня, 09:40
        А как на это глянет Россия???? Не знаю как наш президент, премьер и иже с ними, но я б на их месте обиделся на братушек- небратушек. Нет ну если они сильно- сильно хотят, то флаг им в руки, барабан на шею и пусть своими силами, за свои денюжки, вперед и с песней.И пущай тогда транзитируют. хоть газ, хоть черта лысого.Но сами, болгары, только сами......
        Смог
    2. seti Сегодня, 09:38
      Он забыл упасть на колени разбить лоб об пол и слезно умолять Еврокомисию о милости свыше..Во времена какого позора мы живем. Страны захватили без единого выстрела и мнение народа действительно ничего уже не значит.
      Пора и России перенимать такие методы борьбы с западным да и не только западным влиянием. Зачем действовать кулаками - они оставляют шум и следы, мягкая сила через СМИ интернет и прочее гораздо эффективнее и актуальней.
      seti
  2. Oznob Сегодня, 09:26
    Цена предательства. Побрили нас с трубой, теперь побрейтесь сами.
    Oznob
    1. МПК 245 Сегодня, 09:29
      good Как дети малые-вот жалко их,непутёвых-исторически сложилось,что братья,мол...Хотя и воевали все последние войны против нас,плечо к плечу с германцами... request
      МПК 245
  3. Владимирец Сегодня, 09:26
    "которая может разрешить нам начать переговоры о строительстве ветки газопровода в Болгарии."

    Дожили, суверенитет фтопку, португальцы и датчане будут разрешать болгарам строить газопровод и качать газ. no
    Владимирец
  4. vetlan19 Сегодня, 09:27
    Поделом, предателям
    vetlan19
  5. vladimirvn Сегодня, 09:31
    ..Как челобитную царю подаёшь? Да ты, я вижу, холоп, не уймёшься! ..(х/ф "Иван Васильевич меняет профессию")
    vladimirvn
  6. Б.Т.В. Сегодня, 09:36
    К Трампу, европкины дети, к Трампу! Он вас СПГ обеспечит.
    Б.Т.В.
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