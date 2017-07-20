Болгарский премьер просит Еврокомиссию разрешить Болгарии остаться транзитёром газа

Я сказал (Еврокомиссии), что наше Минэнерго готово подписать дорожную карту, на основании которой около 15,7 млрд кубометров газа пойдут по второй ветке «Турецкого потока» в Болгарию. Мы ждём ответного письма от ЕК, которая может разрешить нам начать переговоры о строительстве ветки газопровода.

Сейчас весь регион может оказаться в зависимости от Турции. Это тем более важно, что о характере отношений между ЕС и Турцией всем известно. Мы готовы всё взвесить и обдумать вместе с Еврокомиссией. Лишь те, кто прячет голову в песок, делают вид, что не понимают простой вещи: как только «Турецкий поток» будет введён в эксплуатацию, наша страна станет лишь потребителем, а не транзитёром. Что в таком случае нам делать с инвестициями в 5-6 млрд евро в газораспределительную систему? Мы должны остаться в игре. Я это сообщаю Еврокомиссии.

Председатель болгарского правительства Бойко Борисов в ходе встречи в болгарскими дипломатами в Софии выразил надежду на то, что Еврокомиссия одобрит инициативу кабмина о продлении ветки газопровода «Турецкий поток» до болгарской территории. Ранее сообщалось, что такая инициатива была высказана в правительстве Болгарии в связи с тем, что страна может столкнуться с нехваткой газа к 2019 году.Из заявления Бойко Борисова:Такая риторика болгарского премьер-министра говорит о том, что Болгария полностью утратила свой суверенитет и вынуждена ожидать «милости» со стороны европейских бюрократов. Это притом, что именно евробюрократы и заставили официальную Софию отказаться от строительства газопровода «Южный поток», который привёл бы газ в Болгарию напрямую из России.Бойко Борисов: