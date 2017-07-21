Здесь куют металл
Дональд Трамп снова вошёл в роль агента Кремля. Вероятно, он вооружился хитрым планом Путина. Американский президент планирует разрушить одновременно три отрасли США: автомобильную, строительную и энергетическую.
В американской прессе полно сообщений о попытках Белого дома повлиять на ситуацию в мировой металлургической отрасли, невзирая на правила ВТО, и ущемить Китай. Китай уже ответил: нарастил производство стали.
Планы Д. Трампа сделать американскую сталь «снова великой» могут привести к новым глобальным торговым войнам. Намерение Трампа использовать торговые лазейки повредит союзникам США больше, чем Китаю, считает аналитик З. Алим. Об этом он пишет на сайте «Vox» .
Президент Трамп вознамерился нанести удар по металлургической промышленности Китая, использовав для той цели торговую лазейку в американском законодательстве. Однако ощутят этот удар на себе американские союзники. В конечном итоге они могут отреагировать «жёсткими мерами», что даст начало глобальным торговым войнам.
Осталось всего несколько шагов до окончательного прояснения того, что затеял мистер Трамп. В общих чертах всё уже ясно: в Белое доме говорят о завершении «расследования» на тему того, что импорт стали представляет собой угрозу национальной безопасности США. Об этом на высшем уровне впервые заговорили ещё в конце апреля.
Администрация Трампа использует малоизвестное положение (параграф 232) Акта о расширении торговли 1962 года, утверждая, что, если США не имеют надёжного доступа к материалам, необходимым для области национальной безопасности, то Вашингтон получает право ввести заградительные торговые барьеры для стимулирования внутреннего производства таких материалов. Параграф действует в случае войны. Белый дом предполагает, что этот пункт можно сейчас использовать для стали — жизненно важного металла для оборонных технологий.
В настоящее время администрация рассматривает два основных варианта: 1) пошлины, которые будут взиматься со всей стали, поступающей в США. В таком случае импортная сталь станет непомерно дорогой; 2) квоты, дозволяющие импортировать определённое количество стали каждый год каждому поставщику, а затем — те же заградительные пошлины. Администрация Трампа считает, что оба варианта — благо для американских сталелитейщиков и серьёзный удар по Китаю.
И действительно, США являются крупнейшим импортёром стали в мире, а Китай является крупнейшим в мире её производителем. Создание препятствий для импорта стали должно дать американским сталелитейщикам рабочие места и привести к спаду производству стали в Китае.
С другой стороны, такого рода действия нарушают правила глобальной торговли. И перспектива «карательных» пошлин беспокоит вовсе не один Китай — о будущем решении США думают во многих государствах, включая и ближайших союзников Америки. Самое интересное, что Китай как бы и ни при чём: он даже не попадает сегодня в десятку «топовых» поставщиков стали США.
Дело в том, что Вашингтон уже не раз наказывал Пекин за различные нарушения правил торговли. В итоге импорт китайской стали был ограничен — из реки он превратился в тоненький ручеёк. США получают нынче огромные объёмы стали от стран, считающихся близкими союзниками и торговыми партнёрами: это Канада, Южная Корея и Мексика. И вот они-то и пострадают от новых квот и пошлин, если те будут введены.
Недавно чиновники от обороны из Германии и Нидерландов обратились к администрации Трампа, в частности, к министру обороны Мэттису, по поводу возможных пошлин. Официальные лица Канады тоже предупредили Белый дом о нежелательности такого оборонного «манёвра». Интересную позицию заняли представители Европейского союза: они рассматривают в качестве ответа заградительные пошлины против американского сельского хозяйства. Таким образом, Трамп может навлечь на себя гнев половины мира.
Эдвард Олден, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, сказал изданию, что, когда проводятся соответствующие «расследования», правительство уже уверено в своём будущем решении. И речь идёт не только о национальной безопасности — последнее является лишь юридическим аргументом. В действительности Трамп пытается поднять отечественную сталелитейную промышленность. А вот это означает, что проблемой для Трампа является уже само производство стали американскими союзниками!
Правда, технически Белый дом может сделать для своих союзников исключения. Например, установить, что Канада и Мексика, торговые партнёры США по НАФТА, освобождаются от квот или пошлин. Однако такого рода положения, равно как и сложные системы квот, будут разрабатываться долгое время, а администрация Трампа любит «скоростное движение». Кроме того, другие союзники США пострадают всё равно.
Чэд Боун, старший научный сотрудник некоммерческой организации «Международная экономика Петерсона», говорит, что исследования по подобным вопросам проводятся много месяцев, а то и тянутся год. Они включают общественные слушания со всеми заинтересованными сторонами, в том числе игроками отечественной отрасли и представителями стран-экспортёров. Сейчас же налицо спешка: Белый дом готовится объявить о решении «в ближайшие дни», а расследование сложившегося положения на рынке стали было начато в конце апреля, то есть прошло довольно мало времени. Кроме того, дискуссии проходили почти полностью за закрытыми дверями. Спешка и секретность лишь увеличат вероятность провала Трампа и напрасных финансовых потерь в торговой войне.
Всемирная торговая организация (ВТО) технически позволяет странам исключать некоторые нормы свободной торговли по причине обеспечения национальной безопасности. Но это исключение используется крайне редко. И, что крайне важно, всё мировое сообщество поняло бы, что затея Трампа не имеет под собой основания в виде реальных соображений в области безопасности. Все бы поняли, что администрация Белого дома попросту использует лазейку, желая продвигать экономические интересы США.
В таком случае указание на национальную безопасность будет выглядеть «недобросовестным манёвром» для всей планеты. Глядя на поведение Америки, другие страны могут предпринять аналогичные действия для оправдания собственного протекционизма. «Внезапное» исключение, допущенное по поводу «национальной безопасности», может стать в дальнейшем причиной для уклонения от тарифных норм и в конечном итоге стать источником всевозможных конфликтов и судебных разбирательств в ВТО.
По словам Олдена, некоторые европейские чиновники уже говорят о возможных ответных тарифах против США в других секторах экономики — например, со ссылками на «продовольственную безопасность». В результате экспорт американской сельскохозяйственной продукции может серьёзно пострадать. Американцы начнут терять рабочие места в этой отрасли.
Есть, правда, один момент. Тодд Такер, торговый эксперт из Института Рузвельта, утверждает, что этот предполагаемый шаг Трампа всё же может быть продуктивным. Причиной решения может быть что-то большее: например, переговоры с мировым сообществом на тему противодействия хитростям Китая, которые тот допускает в производстве стали.
Вот как это могло бы сработать: Трамп угрожает обложить пошлинами весь импорт стали, но даёт союзникам понять, что это временные меры, которые могут быть отменены, если другие страны мира согласятся присоединиться к США для обсуждения поведения Китая. Тогда они могли бы принять коллективное решение о противодействии китайскому засилью при помощи согласованных тарифов. Это подтолкнуло бы Китай вернуть цены на сталь.
Прецеденты такого рыночного сговора, когда США применяли пошлины с целью побудить страны к коллективным действиям, имеются.
В 1971 году мистер Никсон использовал «агрессивные пошлины» на поступающие товары, чтобы заставить другие государства сесть за стол переговоров с США по поводу курса доллара. Позднее Рейган использовал те же «угрозы пошлинами» для выработки общей позиции у стран для сотрудничества по валютным вопросам (1985 г.).
Но у Трампа нет авторитета Рейгана. А для переговоров с мировым сообществом авторитет требуется. Постоянная двусмысленность и непредсказуемость Трампа, неясные «сигналы», которые он посылает миру, наконец, «враждебное» его отношение к выполнению обязательств США по всему, от торговых сделок до военных альянсов, «разрушили доверие к способности США фактически выполнять свои обещания», считает аналитик. Такое поведение оттолкнёт союзников США от переговоров.
Мистер Такер сомневается и в том, что пошлины могли бы способствовать созданию рабочих мест в США. Страна и без того приближается к полной занятости, повышенная же рентабельность в производстве стали, вероятно, приведёт лишь к оттоку персонала из других отраслей.
Боун из Института Петерсона тоже испытывает скепсис к предполагаемой выгоде в виде рабочих мест в сталелитейной промышленности. Во-первых, воссоздание рабочих мест в отрасли, применяющей сложную технику, — процесс трудный и сопряжённый с использованием не человеческой силы, а роботов и технологий, которые делают производство дешевле. В долгосрочной перспективе именно это влияет на число рабочих мест в сталелитейной промышленности США, считает эксперт. Ещё одна проблема заключается в том, что многие отрасли промышленности (автомобилестроение, строительство, энергетика) полагаются на дешёвую сталь. И в этих отраслях возникнут сложности: из-за пошлин и удорожания стали упадёт их прибыль. И что же станет с рабочими местами и заработной платой?
Если Трамп на самом деле введёт пошлины или квоты, он, вероятно, в итоге навредит… Соединённым Штатам.
Самое интересное, что в преддверии решения Трампа китайцы круто нарастили выпуск стали.
17 июля «Bloomberg» опубликовал новейшие данные, согласно которым производство стали в июне составило 73,23 млн. тонн, что на 5,7% больше, чем годом ранее. За первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост выпуска стали составил 4,6% (произведено 419,75 млн. тонн). Китай упрочил свой статус крупнейшего производителя стали в мире.
То же самое верно для алюминия (рост на 8,8% по итогам полугодия).
Эта информация обошла все мировые агентства. «Рейтер» пишет о том же, добавляя в заголовке, что Китай нарастил выпуск стали именно из-за предполагаемых пошлин США.
Выпуск китайской стали и алюминия увеличился в «рекордно короткие сроки», отмечается в материале. И это связано с рассмотрением в Белом доме идеи о введении пошлин. Китайские производители стремятся выпустить и продать как можно больше, опасаясь введения пошлин в целях противостояния засилью на рынке низкосортного металла, поставляемого Поднебесной.
Напряжённость в отношениях КНР с Соединёнными Штатами выросла после того, как Белый дом обвинил Китай в наводнении международных рынков дешёвыми алюминием и сталью, напоминают авторы статьи.
Способность мистера Трампа, добавим, принимать неожиданные решения и удивлять мир своей непредсказуемостью на сей раз может сыграть с хозяином Овального кабинета дурную шутку. Предпочитая решать вопросы в узком кругу и намереваясь продвигать интересы США в ущерб не только всему миру, но даже и самим США, Трамп давно уже перегибает палку. Первым звоночком была его попытка вынудить некоторых европейцев (особенно немцев и австрийцев) отказаться от сотрудничества с «Газпромом» и закупать американский сжиженный газ. Теперь Трамп желает убедить весь мир, что этому самому миру следует закупать сталь подороже. «Форды», кстати, тоже подорожают. Но Трамп так далеко не заглядывает.
В американской прессе полно сообщений о попытках Белого дома повлиять на ситуацию в мировой металлургической отрасли, невзирая на правила ВТО, и ущемить Китай. Китай уже ответил: нарастил производство стали.
Планы Д. Трампа сделать американскую сталь «снова великой» могут привести к новым глобальным торговым войнам. Намерение Трампа использовать торговые лазейки повредит союзникам США больше, чем Китаю, считает аналитик З. Алим. Об этом он пишет на сайте «Vox» .
Президент Трамп вознамерился нанести удар по металлургической промышленности Китая, использовав для той цели торговую лазейку в американском законодательстве. Однако ощутят этот удар на себе американские союзники. В конечном итоге они могут отреагировать «жёсткими мерами», что даст начало глобальным торговым войнам.
Осталось всего несколько шагов до окончательного прояснения того, что затеял мистер Трамп. В общих чертах всё уже ясно: в Белое доме говорят о завершении «расследования» на тему того, что импорт стали представляет собой угрозу национальной безопасности США. Об этом на высшем уровне впервые заговорили ещё в конце апреля.
Администрация Трампа использует малоизвестное положение (параграф 232) Акта о расширении торговли 1962 года, утверждая, что, если США не имеют надёжного доступа к материалам, необходимым для области национальной безопасности, то Вашингтон получает право ввести заградительные торговые барьеры для стимулирования внутреннего производства таких материалов. Параграф действует в случае войны. Белый дом предполагает, что этот пункт можно сейчас использовать для стали — жизненно важного металла для оборонных технологий.
В настоящее время администрация рассматривает два основных варианта: 1) пошлины, которые будут взиматься со всей стали, поступающей в США. В таком случае импортная сталь станет непомерно дорогой; 2) квоты, дозволяющие импортировать определённое количество стали каждый год каждому поставщику, а затем — те же заградительные пошлины. Администрация Трампа считает, что оба варианта — благо для американских сталелитейщиков и серьёзный удар по Китаю.
И действительно, США являются крупнейшим импортёром стали в мире, а Китай является крупнейшим в мире её производителем. Создание препятствий для импорта стали должно дать американским сталелитейщикам рабочие места и привести к спаду производству стали в Китае.
С другой стороны, такого рода действия нарушают правила глобальной торговли. И перспектива «карательных» пошлин беспокоит вовсе не один Китай — о будущем решении США думают во многих государствах, включая и ближайших союзников Америки. Самое интересное, что Китай как бы и ни при чём: он даже не попадает сегодня в десятку «топовых» поставщиков стали США.
Дело в том, что Вашингтон уже не раз наказывал Пекин за различные нарушения правил торговли. В итоге импорт китайской стали был ограничен — из реки он превратился в тоненький ручеёк. США получают нынче огромные объёмы стали от стран, считающихся близкими союзниками и торговыми партнёрами: это Канада, Южная Корея и Мексика. И вот они-то и пострадают от новых квот и пошлин, если те будут введены.
Недавно чиновники от обороны из Германии и Нидерландов обратились к администрации Трампа, в частности, к министру обороны Мэттису, по поводу возможных пошлин. Официальные лица Канады тоже предупредили Белый дом о нежелательности такого оборонного «манёвра». Интересную позицию заняли представители Европейского союза: они рассматривают в качестве ответа заградительные пошлины против американского сельского хозяйства. Таким образом, Трамп может навлечь на себя гнев половины мира.
Эдвард Олден, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, сказал изданию, что, когда проводятся соответствующие «расследования», правительство уже уверено в своём будущем решении. И речь идёт не только о национальной безопасности — последнее является лишь юридическим аргументом. В действительности Трамп пытается поднять отечественную сталелитейную промышленность. А вот это означает, что проблемой для Трампа является уже само производство стали американскими союзниками!
Правда, технически Белый дом может сделать для своих союзников исключения. Например, установить, что Канада и Мексика, торговые партнёры США по НАФТА, освобождаются от квот или пошлин. Однако такого рода положения, равно как и сложные системы квот, будут разрабатываться долгое время, а администрация Трампа любит «скоростное движение». Кроме того, другие союзники США пострадают всё равно.
Чэд Боун, старший научный сотрудник некоммерческой организации «Международная экономика Петерсона», говорит, что исследования по подобным вопросам проводятся много месяцев, а то и тянутся год. Они включают общественные слушания со всеми заинтересованными сторонами, в том числе игроками отечественной отрасли и представителями стран-экспортёров. Сейчас же налицо спешка: Белый дом готовится объявить о решении «в ближайшие дни», а расследование сложившегося положения на рынке стали было начато в конце апреля, то есть прошло довольно мало времени. Кроме того, дискуссии проходили почти полностью за закрытыми дверями. Спешка и секретность лишь увеличат вероятность провала Трампа и напрасных финансовых потерь в торговой войне.
Всемирная торговая организация (ВТО) технически позволяет странам исключать некоторые нормы свободной торговли по причине обеспечения национальной безопасности. Но это исключение используется крайне редко. И, что крайне важно, всё мировое сообщество поняло бы, что затея Трампа не имеет под собой основания в виде реальных соображений в области безопасности. Все бы поняли, что администрация Белого дома попросту использует лазейку, желая продвигать экономические интересы США.
В таком случае указание на национальную безопасность будет выглядеть «недобросовестным манёвром» для всей планеты. Глядя на поведение Америки, другие страны могут предпринять аналогичные действия для оправдания собственного протекционизма. «Внезапное» исключение, допущенное по поводу «национальной безопасности», может стать в дальнейшем причиной для уклонения от тарифных норм и в конечном итоге стать источником всевозможных конфликтов и судебных разбирательств в ВТО.
По словам Олдена, некоторые европейские чиновники уже говорят о возможных ответных тарифах против США в других секторах экономики — например, со ссылками на «продовольственную безопасность». В результате экспорт американской сельскохозяйственной продукции может серьёзно пострадать. Американцы начнут терять рабочие места в этой отрасли.
Есть, правда, один момент. Тодд Такер, торговый эксперт из Института Рузвельта, утверждает, что этот предполагаемый шаг Трампа всё же может быть продуктивным. Причиной решения может быть что-то большее: например, переговоры с мировым сообществом на тему противодействия хитростям Китая, которые тот допускает в производстве стали.
Вот как это могло бы сработать: Трамп угрожает обложить пошлинами весь импорт стали, но даёт союзникам понять, что это временные меры, которые могут быть отменены, если другие страны мира согласятся присоединиться к США для обсуждения поведения Китая. Тогда они могли бы принять коллективное решение о противодействии китайскому засилью при помощи согласованных тарифов. Это подтолкнуло бы Китай вернуть цены на сталь.
Прецеденты такого рыночного сговора, когда США применяли пошлины с целью побудить страны к коллективным действиям, имеются.
В 1971 году мистер Никсон использовал «агрессивные пошлины» на поступающие товары, чтобы заставить другие государства сесть за стол переговоров с США по поводу курса доллара. Позднее Рейган использовал те же «угрозы пошлинами» для выработки общей позиции у стран для сотрудничества по валютным вопросам (1985 г.).
Но у Трампа нет авторитета Рейгана. А для переговоров с мировым сообществом авторитет требуется. Постоянная двусмысленность и непредсказуемость Трампа, неясные «сигналы», которые он посылает миру, наконец, «враждебное» его отношение к выполнению обязательств США по всему, от торговых сделок до военных альянсов, «разрушили доверие к способности США фактически выполнять свои обещания», считает аналитик. Такое поведение оттолкнёт союзников США от переговоров.
Мистер Такер сомневается и в том, что пошлины могли бы способствовать созданию рабочих мест в США. Страна и без того приближается к полной занятости, повышенная же рентабельность в производстве стали, вероятно, приведёт лишь к оттоку персонала из других отраслей.
Боун из Института Петерсона тоже испытывает скепсис к предполагаемой выгоде в виде рабочих мест в сталелитейной промышленности. Во-первых, воссоздание рабочих мест в отрасли, применяющей сложную технику, — процесс трудный и сопряжённый с использованием не человеческой силы, а роботов и технологий, которые делают производство дешевле. В долгосрочной перспективе именно это влияет на число рабочих мест в сталелитейной промышленности США, считает эксперт. Ещё одна проблема заключается в том, что многие отрасли промышленности (автомобилестроение, строительство, энергетика) полагаются на дешёвую сталь. И в этих отраслях возникнут сложности: из-за пошлин и удорожания стали упадёт их прибыль. И что же станет с рабочими местами и заработной платой?
Если Трамп на самом деле введёт пошлины или квоты, он, вероятно, в итоге навредит… Соединённым Штатам.
Самое интересное, что в преддверии решения Трампа китайцы круто нарастили выпуск стали.
17 июля «Bloomberg» опубликовал новейшие данные, согласно которым производство стали в июне составило 73,23 млн. тонн, что на 5,7% больше, чем годом ранее. За первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост выпуска стали составил 4,6% (произведено 419,75 млн. тонн). Китай упрочил свой статус крупнейшего производителя стали в мире.
То же самое верно для алюминия (рост на 8,8% по итогам полугодия).
Эта информация обошла все мировые агентства. «Рейтер» пишет о том же, добавляя в заголовке, что Китай нарастил выпуск стали именно из-за предполагаемых пошлин США.
Выпуск китайской стали и алюминия увеличился в «рекордно короткие сроки», отмечается в материале. И это связано с рассмотрением в Белом доме идеи о введении пошлин. Китайские производители стремятся выпустить и продать как можно больше, опасаясь введения пошлин в целях противостояния засилью на рынке низкосортного металла, поставляемого Поднебесной.
Напряжённость в отношениях КНР с Соединёнными Штатами выросла после того, как Белый дом обвинил Китай в наводнении международных рынков дешёвыми алюминием и сталью, напоминают авторы статьи.
Способность мистера Трампа, добавим, принимать неожиданные решения и удивлять мир своей непредсказуемостью на сей раз может сыграть с хозяином Овального кабинета дурную шутку. Предпочитая решать вопросы в узком кругу и намереваясь продвигать интересы США в ущерб не только всему миру, но даже и самим США, Трамп давно уже перегибает палку. Первым звоночком была его попытка вынудить некоторых европейцев (особенно немцев и австрийцев) отказаться от сотрудничества с «Газпромом» и закупать американский сжиженный газ. Теперь Трамп желает убедить весь мир, что этому самому миру следует закупать сталь подороже. «Форды», кстати, тоже подорожают. Но Трамп так далеко не заглядывает.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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