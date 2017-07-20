11:46 20 июля

Лондон предупредил ЕС о возможном возврате ядерных отходов

Британия проинформировала ЕС о своем праве вернуть ядерные отходы в страны происхождения после того, как выйдет из европейского содружества, передает РИА Новости сообщение газеты Financial Times.

Лондон предупредил ЕС о возможном возврате ядерных отходов


Великобритания имеет право «вернуть радиоактивные отходы … в страны их происхождения», говорится в документе, представляющем позицию Лондона на переговорах о выходе из ЕС.


«Эта формулировка – зашифрованное предупреждение Брюсселю о том, что в интересах ЕС достичь консенсуса по этому вопросу», – пишет газета со ссылкой на свой источник в правительстве.

По словам источника, Лондон надеется, что «акцент на проблеме хранения в Британии радиоактивных материалов убедит Брюссель выработать совместный подход к решению ядерного вопроса».

Это может быть всего лишь напоминанием о том, что если соглашение не будет достигнуто, судно с плутонием может в итоге очутиться в порту Антверпена,
сказал один из экспертов-ядерщиков, консультирующий правительство Соединенного Королевства.

В мае газета со ссылкой на проект документа, обнародованный представителем ЕС на переговорах Мишелем Барнье, сообщала, что «Евросоюз планирует передать Лондону контроль над радиоактивными материалами, которые находятся в собственности общеевропейского агентства "Евратом" и размещаются на территории Великобритании».

По данным газеты, сейчас на атомном комплекс "Селлафилд" в графстве Камбрия хранятся почти 130 тонн плутония. В это число входит и отработанное ядерное топливо, ввезенное из других стран ЕС, таких как ФРГ, Италия и Швеция.

Использованы фотографии: AP Photo / HO
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Комментарии 30

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  1. pvv113 Сегодня, 10:20
    Британия проинформировала ЕС о своем праве вернуть ядерные отходы в страны происхождения

    В итоге все отходы окажутся на Украине
    pvv113
    1. Чёрный Сегодня, 10:22
      Лондон предупредил ЕС о возможном возврате ядерных отходов
      ...можно "томогавками" доставить...так быстрее wassat
      Чёрный
      1. pvv113 Сегодня, 10:30
        А почему бы и нет? Экономия на транспортных расходах lol
        pvv113
        1. pjastolov Сегодня, 10:33
          Экономия на транспортных расходах
          злые вы laughing good
          pjastolov
          1. Подрезчик Сегодня, 10:39
            Ну вот, англичане начали шантажировать ЕС! Где же хваленое европейское единство? Трепаться красиво с трибун умеют, если что не так-работает закон ЧЧВ!!! laughing
            Подрезчик
            1. Татьяна Сегодня, 10:43
              Странно! Велика ли Британия, чтобы хранить около Лондона ядерные отходы?!
              Из своих заморских колоний, что ли, Лондон собирается вывозить захоронённые ядерные отходы стран ЕС?
              Как-то это не совсем ясно.
              В чём же всё-таки здесь для Великобритании ГЛАВНАЯ "ядерная фишка" во всей геополитической игре Лондона с остальной Европой в будущей ТМВ?
              Англия реально готовится к ядерной войне?
              Татьяна
              1. Paranoid50 Сегодня, 11:21
                Цитата: Татьяна
                Из своих заморских колоний, что ли, Лондон собирается вывозить захоронённые ядерные отходы стран ЕС?

                Дык,вот же :
                сейчас на атомном комплекс "Селлафилд" в графстве Камбрия хранятся почти 130 тонн плутония. В это число входит и отработанное ядерное топливо, ввезенное из других стран ЕС, таких как ФРГ, Италия и Швеция.
                Как говорится, не повод к войне, но предмет торга. Всё "игрушки" делят... laughing
                Цитата: Татьяна
                Англия реально готовится к ядерной войне?

                Ну,бес их знает,готовятся ли?... Но то,что ядерная ЗИМА по ним истосковалась - это факт. laughing
                Paranoid50
                1. Татьяна Сегодня, 11:29
                  Если во время войны кто-нибудь бабахнет по этим ядерным отходам в Англии, то Лондону это мало не покажется!
                  Стратегически эти ядерные отходы в любом случае Лондону нужно манипулятивно с территории Англии обязательно куда-нибудь убрать - т.е. вывести из страны со своей территории. И они будут вывезены - да ещё и с политическими бонусами Лондону от стран ЕС!
                  Татьяна
          2. pvv113 Сегодня, 11:11
            Спасибо за комплимент! laughing
            А насчет хранения ядерных материалов - вполне серьезно, Украина уже предлагала свои услуги
            pvv113
            1. pjastolov Сегодня, 11:26
              Украина уже предлагала свои услуги
              знаю, и это будет хуже, чем укропитек с гранатой hi
              pjastolov
              1. pvv113 Сегодня, 11:29
                Невозможность прогнозировать события - это хуже всего, а власть хунты абсолютно непредсказуема
                pvv113
                1. pjastolov Сегодня, 11:35
                  а власть хунты абсолютно непредсказуема
                  и очень даже предсказуема
                  pjastolov
                  1. pvv113 Сегодня, 11:38
                    Это наверное единственное, в чем они предсказуемы - вымогание денег lol
                    pvv113
                    1. pjastolov Сегодня, 11:43
                      в чем они предсказуемы - вымогание денег
                      и свалить по тихому
                      у Порошенко есть гражданство Израиля и Швейцарии, а Кличко - гражданство Германии, у начальника СБУ - паспорт США
                      у президента государства еще 2 гражданства hi
                      pjastolov
                      1. pvv113 Сегодня, 11:46
                        Это говорит о том, что они весьма дальновидные hi
                        pvv113
        2. Комментарий был удален.
    2. vovanpain Сегодня, 10:38
      Цитата: pvv113
      В итоге все отходы окажутся на Украине

      А ни капельки не удивлюсь,если так и будет, hi вот только свалка рядом с нами. what hi
      vovanpain
      1. pjastolov Сегодня, 10:49
        вот только свалка рядом с нами.
        вот это то и плохо sad
        pjastolov
      2. pvv113 Сегодня, 11:30
        Вот это и грустно. Никакой гарантии безопасности
        pvv113
    3. лысова Сегодня, 10:53
      Только бы Прошенко не услышал, Вашу, мысль. winked
      лысова
      1. pvv113 Сегодня, 11:39
        Мы ему не скажем wink
        pvv113
  2. Ушлый_башкорт Сегодня, 10:20
    Возвращать посредством МБР будут?
    Ушлый_башкорт
  3. МПК 245 Сегодня, 10:22
    Они там долго будут бодаться,выясняя,кто кому больше должен. laughing Да и на здоровье-от нас отвлекуться хоть с разборками своими...
    МПК 245
  4. PN Сегодня, 10:25
    В статье упоминается плутоний. А плутоний это не ядерные отходы, это отработанное ядерное топливо. Это две разные вещи.
    PN
    1. Pirogov Сегодня, 10:29
      Цитата: PN
      В статье упоминается плутоний. А плутоний это не ядерные отходы, это отработанное ядерное топливо. Это две разные вещи.

      Видимо журналисты этого не знают.
      Pirogov
      1. Ушлый_башкорт Сегодня, 10:37
        Журналистов изнасиловал физик-ядерщик!
        Ушлый_башкорт
  5. Mavrikiy Сегодня, 10:26
    Напугали ежа голой .адницей. ЕС вывезет отходы на Руину и те еще спасибо скажут.
    Mavrikiy
  6. Лопатов Сегодня, 10:33
    Хороший ход. Британцы ещё попьют из ЕС кровушки.
    И Брюссель, намереваясь действовать при разводе с жёстких позиций, явно себя переоценивает.
    Лопатов
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:35
    Британия проинформировала ЕС о своем праве вернуть ядерные отходы в страны происхождени

    Но, как я понимаю Англия в свое время получила деньги за согласие хранения этих отходов и за их поставку на хранение. Тогда резонный вопрос - если не хотите хранить чужие отходы, то верните полученные деньги.
    А это для комментариев выше и в частности для PN
    хранятся почти 130 тонн плутония. В это число входит и отработанное ядерное топливо, ввезенное из других стран ЕС
    rotmistr60
    1. den3080 Сегодня, 10:46
      Да щас. Когда это бриты и америкосы возвращали кому-то деньги lol тут израилю еще поучиться можно))
      нет конечно европейцы, особливо мелочь всякая, могут помечтать и даже делить начать, ну и так далее...
      den3080
  8. Старый26 Сегодня, 11:11
    Цитата: PN
    В статье упоминается плутоний. А плутоний это не ядерные отходы, это отработанное ядерное топливо. Это две разные вещи.

    Бред в статье написан. Разумеется плутоний есть в отработанном ядерном топливе, реакторный. Но в отработанном ядерном топливе, а не в ядерных отходах (жидких или твердых). Так все же, что в Великобританн? Отработанные ядерные отходы или отработанное ядерное топливо? Или и то, и другое?
    Старый26
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