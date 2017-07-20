Лондон предупредил ЕС о возможном возврате ядерных отходов

Это может быть всего лишь напоминанием о том, что если соглашение не будет достигнуто, судно с плутонием может в итоге очутиться в порту Антверпена,

Британия проинформировала ЕС о своем праве вернуть ядерные отходы в страны происхождения после того, как выйдет из европейского содружества, передает РИА Новости сообщение газеты Financial Times.Великобритания имеет право «вернуть радиоактивные отходы … в страны их происхождения», говорится в документе, представляющем позицию Лондона на переговорах о выходе из ЕС.«Эта формулировка – зашифрованное предупреждение Брюсселю о том, что в интересах ЕС достичь консенсуса по этому вопросу», – пишет газета со ссылкой на свой источник в правительстве.По словам источника, Лондон надеется, что «акцент на проблеме хранения в Британии радиоактивных материалов убедит Брюссель выработать совместный подход к решению ядерного вопроса».сказал один из экспертов-ядерщиков, консультирующий правительство Соединенного Королевства.В мае газета со ссылкой на проект документа, обнародованный представителем ЕС на переговорах Мишелем Барнье, сообщала, что «Евросоюз планирует передать Лондону контроль над радиоактивными материалами, которые находятся в собственности общеевропейского агентства "Евратом" и размещаются на территории Великобритании».По данным газеты, сейчас на атомном комплекс "Селлафилд" в графстве Камбрия хранятся почти 130 тонн плутония. В это число входит и отработанное ядерное топливо, ввезенное из других стран ЕС, таких как ФРГ, Италия и Швеция.