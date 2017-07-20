11:46 20 июля

Армейский спецназ Вооруженных сил РФ

Формирования специального назначения Российской Федерации — специальные формирования (соединения, части и подразделения) различных специальных органов (спецслужб) Российской Федерации, Вооружённых сил и полиции (милиции), а также антитеррористические подразделения, предназначенные для обезвреживания и уничтожения террористических организаций, проведения специальных мероприятий в глубоком тылу противника, диверсий и выполнения прочих боевых задач.





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