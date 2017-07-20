Конфликт Катара и Саудовской Аравии: причины, последствия, роль России

Текущий кризис вокруг Катара представляет собой наиболее серьезный конфликт среди арабских государств Персидского залива со времен окончания Холодной Войны. И хотя данные автократичные, богатые нефтью государства-члены ОПЕК исторически переживали пик своих союзных отношений только перед лицом общего врага (СССР, Саддам Хуссейн, Иран и т.д.), взаимное недоверие среди них никогда не доходило до того уровня, чтобы они предъявляли кому-то из них ультиматум, который, по-сути, требует полного подчинения.