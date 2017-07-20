11:47 20 июля

Дамаск: ООН направляет гумпомощь в районы, контролируемые боевиками

Всемирная организация предпочитает направлять гумконвои в районы Сирии, которые контролируются вооруженной оппозицией, игнорируя при этом безопасные территории, занятые правительственными силами, передает РИА Новости заявление постпредства САР при ООН.

Дамаск: ООН направляет гумпомощь в районы, контролируемые боевиками


Временный поверенный в делах Луэй Фалух в своем письме сообщает, что Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) «не направило автоколонны во многие районы, которые остро нуждаются в помощи и поддержке».


В то же время Управление намеренно уделяет особое внимание конкретным районам, в которых находятся и действуют вооруженные террористические группы, игнорируя те районы, в которых этих террористических групп нет,
говорится в документе на имя председателя СБ ООН.

Сирийский представитель также обращает внимание на то, что «в ежемесячных докладах генсека ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, по-прежнему не упоминаются автоколонны, направляемые Международным комитетом Красного Креста и Сирийским обществом Красного Полумесяца, что приводит к представлению ложных и неправильных данных о реальном положении дел с выполнением планов отправки автоколонн и о числе лиц, нуждающихся в помощи».

В этой связи постпред предоставил данные об отправке 45 гуманитарных конвоев МККК и Сирийским обществом Красного Полумесяца совместно с ООН в различные населенные пункты с начала 2017 года.

Ранее ООН снизила до 11-ти количество населенных пунктов в САР, остающихся под осадой конфликтующих сторон. По данным координатора гумпрограмм Всемирной организации Кевина Кеннеди, всего в осажденных и труднодоступных районах страны «проживают более 4,5 миллионов человек».

Использованы фотографии: http://ru.euronews.com
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Комментарии 9

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  1. Pirogov Сегодня, 11:10
    Кто бы сомневался ,своих онижедети поддерживают.
    Pirogov
  2. pjastolov Сегодня, 11:10
    правление намеренно уделяет особое внимание конкретным районам, в которых находятся и действуют вооруженные террористические группы,
    ООН делает то, что ему предписано штатами negative
    pjastolov
    1. Татьяна Сегодня, 11:43
      pjastolov
      ООН делает то, что ему предписано штатами negative
      Да уж! Всё, как всегда! Кто платит (США) за продажную "девочку" (ООН), тот её и "танцует"!
      Татьяна
  3. Logall Сегодня, 11:11
    Так террористы голодают! Им нужнее. Остальным поможет Россия!
    Может и мне Россиянину когда-нибудь поможет...
    Logall
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:13
    ООН направляет гумпомощь в районы, контролируемые боевиками

    А кому еще направлять гумпомощь организации находящейся под финансовым и политическим контролем Сша. Но мне почему-то уже кажется, что терпение штатовскому беспределу не железное и уже близко к полному обнулению.
    rotmistr60
  5. Арамеев Сегодня, 11:16
    в районах, контролируемых боевиками , тоже живут простые люди, которым помощь может быть в разы нужнее, чем тем, кто живёт на освобождённых территориях ИМХО
    Арамеев
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:33
      Ну наконец-то от представителя Израиля услышал очевидное - на освобожденных сирийской армией территориях мирным гражданам живется намного легче и безопаснее.
      rotmistr60
  6. роман66 Сегодня, 11:22
    ну так-то правильно - мы помогаем официальному Дамаску - а они неофициальному, чтоб никому не обидно было!
    роман66
  7. Ушлый_башкорт Сегодня, 11:45
    Но главный спонсор терроризма - Иран. Лицемеры.
    Ушлый_башкорт
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