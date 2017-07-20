Дамаск: ООН направляет гумпомощь в районы, контролируемые боевиками

В то же время Управление намеренно уделяет особое внимание конкретным районам, в которых находятся и действуют вооруженные террористические группы, игнорируя те районы, в которых этих террористических групп нет,

Всемирная организация предпочитает направлять гумконвои в районы Сирии, которые контролируются вооруженной оппозицией, игнорируя при этом безопасные территории, занятые правительственными силами, передает РИА Новости заявление постпредства САР при ООН.Временный поверенный в делах Луэй Фалух в своем письме сообщает, что Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) «не направило автоколонны во многие районы, которые остро нуждаются в помощи и поддержке».говорится в документе на имя председателя СБ ООН.Сирийский представитель также обращает внимание на то, что «в ежемесячных докладах генсека ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, по-прежнему не упоминаются автоколонны, направляемые Международным комитетом Красного Креста и Сирийским обществом Красного Полумесяца, что приводит к представлению ложных и неправильных данных о реальном положении дел с выполнением планов отправки автоколонн и о числе лиц, нуждающихся в помощи».В этой связи постпред предоставил данные об отправке 45 гуманитарных конвоев МККК и Сирийским обществом Красного Полумесяца совместно с ООН в различные населенные пункты с начала 2017 года.Ранее ООН снизила до 11-ти количество населенных пунктов в САР, остающихся под осадой конфликтующих сторон. По данным координатора гумпрограмм Всемирной организации Кевина Кеннеди, всего в осажденных и труднодоступных районах страны «проживают более 4,5 миллионов человек».