На Кронштадтском рейде проведена тренировка перед Главным Военно-морским парадом
Как сообщает группа информационного обеспечения Военно-морского флота, в акватории Кронштадтского рейда, проходит тренировка большого морского парада, в котором задействованы боевые корабли ВМФ основных классов крупного водоизмещения –– ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Иван Грен» и большой десантный корабль «Александр Шабалин». Всего к тренировке привлечено более 15 боевых кораблей.
Помимо этого, взаимодействие в парадном строю отрабатывают дизель-электрические подводные лодки, фрегаты, корветы и противолодочные корабли.
Особое внимание в настоящее время уделяется совместному маневрированию и движению в кильватерном строю на заданной скорости хода. Расчеты кораблей «ГКП – БИП – Штурман» (Главный командный пункт корабля – Боевой информационный пост – Штурман) отрабатывают элементы удержания кораблей на заданном курсе в фарватере Кронштадтского рейда, с использованием данных около 30 радионавигационных объектов на берегу и бортовых радиолокационных навигационных станций (РНС).
Командование ВМФ России и Балтийского флота в ходе тренировок проверяет организацию связи между кораблями кильватерного строя, а также с береговыми пунктами управления Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте.
Накануне на кораблях были проведены тактические летучки с вахтенными офицерами и штурманскими специалистами, а также занятия по знанию навигационных особенностей акватории Кронштадтского морского рейда.
Несколько предварительных тренировок по маневрированию прошли ранее в Восточной части Финского залива на открытой воде.
Помимо этого, взаимодействие в парадном строю отрабатывают дизель-электрические подводные лодки, фрегаты, корветы и противолодочные корабли.
Особое внимание в настоящее время уделяется совместному маневрированию и движению в кильватерном строю на заданной скорости хода. Расчеты кораблей «ГКП – БИП – Штурман» (Главный командный пункт корабля – Боевой информационный пост – Штурман) отрабатывают элементы удержания кораблей на заданном курсе в фарватере Кронштадтского рейда, с использованием данных около 30 радионавигационных объектов на берегу и бортовых радиолокационных навигационных станций (РНС).
Командование ВМФ России и Балтийского флота в ходе тренировок проверяет организацию связи между кораблями кильватерного строя, а также с береговыми пунктами управления Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте.
Накануне на кораблях были проведены тактические летучки с вахтенными офицерами и штурманскими специалистами, а также занятия по знанию навигационных особенностей акватории Кронштадтского морского рейда.
Несколько предварительных тренировок по маневрированию прошли ранее в Восточной части Финского залива на открытой воде.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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