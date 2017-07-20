11:46 20 июля

На Кронштадтском рейде проведена тренировка перед Главным Военно-морским парадом

Как сообщает группа информационного обеспечения Военно-морского флота, в акватории Кронштадтского рейда, проходит тренировка большого морского парада, в котором задействованы боевые корабли ВМФ основных классов крупного водоизмещения –– ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Иван Грен» и большой десантный корабль «Александр Шабалин». Всего к тренировке привлечено более 15 боевых кораблей.

Помимо этого, взаимодействие в парадном строю отрабатывают дизель-электрические подводные лодки, фрегаты, корветы и противолодочные корабли.

На Кронштадтском рейде проведена тренировка перед Главным Военно-морским парадом



Особое внимание в настоящее время уделяется совместному маневрированию и движению в кильватерном строю на заданной скорости хода. Расчеты кораблей «ГКП – БИП – Штурман» (Главный командный пункт корабля – Боевой информационный пост – Штурман) отрабатывают элементы удержания кораблей на заданном курсе в фарватере Кронштадтского рейда, с использованием данных около 30 радионавигационных объектов на берегу и бортовых радиолокационных навигационных станций (РНС).

Командование ВМФ России и Балтийского флота в ходе тренировок проверяет организацию связи между кораблями кильватерного строя, а также с береговыми пунктами управления Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте.

Накануне на кораблях были проведены тактические летучки с вахтенными офицерами и штурманскими специалистами, а также занятия по знанию навигационных особенностей акватории Кронштадтского морского рейда.

Несколько предварительных тренировок по маневрированию прошли ранее в Восточной части Финского залива на открытой воде.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 2

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  1. роман66 Сегодня, 11:27
    это они зря готовятся - причапает очередной "берк" на Балтику, и вместо военно-морского парада будет военно-морская паника, ну, самолеты полетают, зрителям на радость!
    роман66
    1. Serg65 Сегодня, 11:43
      Привет Рома hi
      Цитата: роман66
      ну, самолеты полетают, зрителям на радость!

      Кому что, а летун о своём laughing
      Цитата: роман66
      это они зря готовятся - причапает очередной "берк" на Балтику, и вместо военно-морского парада будет военно-морская паника

      Рома, Рома...ты не понял хитрого военно морского приёма! Ты думаешь что. "Дмитрий Донской" на парад спешит? Как бы не так!!!! Он в датских проливах "застрянет" как раз поперёк Большого Бельта и амба! angry
      Serg65
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