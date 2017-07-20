При освобождении Мосула погибло 40 тыс. мирных жителей
Ошеломляющие сведения предоставила курдская разведка, пишет газета Independent . Согласно сообщениям курдов, более 40 тысяч только мирных жителей погибли во время сражений за освобождение иракского города Мосул от боевиков "Исламского государства"*.
В сообщении отмечается, что жители города стали жертвами не только боевиков и иракских войск, а также авианалетов коалиции. Как рассказал курдский политик и экс-глава МИД Ирака Хошияр Зебари, многие тела погибших "все еще остаются погребенными под обломками", передает РИА Новости.
Кампания по освобождению Мосула от боевиков ИГ* началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и армия Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация международной коалиции во главе с США.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на прошлой неделе официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией, позже заявил, что зачистка города от боевиков займет еще несколько недель.
Как заявили в ООН, на содержание жителей Мосула, которые остаются за пределами города после его освобождения, может потребоваться до 450 миллионов долларов. По данным организации, на восстановление базовой инфраструктуры города придется потратить миллиард долларов.
ИГ* (Исламское государство*) - террористическая группировка, запрещена в России.
В сообщении отмечается, что жители города стали жертвами не только боевиков и иракских войск, а также авианалетов коалиции. Как рассказал курдский политик и экс-глава МИД Ирака Хошияр Зебари, многие тела погибших "все еще остаются погребенными под обломками", передает РИА Новости.
Кампания по освобождению Мосула от боевиков ИГ* началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и армия Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация международной коалиции во главе с США.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на прошлой неделе официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией, позже заявил, что зачистка города от боевиков займет еще несколько недель.
Как заявили в ООН, на содержание жителей Мосула, которые остаются за пределами города после его освобождения, может потребоваться до 450 миллионов долларов. По данным организации, на восстановление базовой инфраструктуры города придется потратить миллиард долларов.
ИГ* (Исламское государство*) - террористическая группировка, запрещена в России.
Использованы фотографии: http://www.sayangi.com/
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