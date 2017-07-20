13:45 20 июля

При освобождении Мосула погибло 40 тыс. мирных жителей

Ошеломляющие сведения предоставила курдская разведка, пишет газета Independent . Согласно сообщениям курдов, более 40 тысяч только мирных жителей погибли во время сражений за освобождение иракского города Мосул от боевиков "Исламского государства"*.

В сообщении отмечается, что жители города стали жертвами не только боевиков и иракских войск, а также авианалетов коалиции. Как рассказал курдский политик и экс-глава МИД Ирака Хошияр Зебари, многие тела погибших "все еще остаются погребенными под обломками", передает РИА Новости.

При освобождении Мосула погибло 40 тыс. мирных жителей



Кампания по освобождению Мосула от боевиков ИГ* началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и армия Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация международной коалиции во главе с США.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на прошлой неделе официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией, позже заявил, что зачистка города от боевиков займет еще несколько недель.

Как заявили в ООН, на содержание жителей Мосула, которые остаются за пределами города после его освобождения, может потребоваться до 450 миллионов долларов. По данным организации, на восстановление базовой инфраструктуры города придется потратить миллиард долларов.

ИГ* (Исламское государство*) - террористическая группировка, запрещена в России.

Использованы фотографии: http://www.sayangi.com/
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Комментарии 15

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 11:51
    Впрочем ничего нового. Напалмом выжигать не стали и на том спасибо.
    Сопутствующие потери, они такие сопутствующие
    Черный_Ватник
  2. mig29mks Сегодня, 11:52
    А хулиганов нет,нет,нет,а хулиганов нет!
    mig29mks
  3. Ушлый_башкорт Сегодня, 12:03
    Где завывания Ахеджаковой, где разоблачительные статьи на Эхе, осудит ли американскую военщину телеканал Дождь, пообещает ли Навальный, став президентом, выступить с осуждением на Генассамблее ООН?! Да не, бред какой-то...
    Ушлый_башкорт
    1. pvv113 Сегодня, 12:09
      Если "эхи" и "дожди" начнут осуждать штаты, то им сразу перекроются все каналы поступления финансов hi
      pvv113
      1. Gun70 Сегодня, 13:29
        по аналогии, почему интересно госкомпания "Газпром", которая нехило поддерживает "Эху", не перекроет? Отмазка типа "зато мы про них знаем, они под контролем" не всегда убедительно звучит.
        Gun70
        1. pvv113 Сегодня, 13:38
          У "Газпрома" свой источник доходов, а дожди и эхи кормятся западными грантами hi
          pvv113
    2. pjastolov Сегодня, 12:14
      Где завывания
      а кого из них вы хотите услышать?
      pjastolov
    3. Скальпель Сегодня, 13:04
      Сколько мирных жителей погибло при освобождении Алеппо?
      Скальпель
      1. Лопатов Сегодня, 13:35
        Хороший вопрос... И сколько?
        Лопатов
  4. rpuropuu Сегодня, 12:48
    За шесть лет войны в Сирии погибло примерно 100 тысяч мирных жителей - Асад кровавый тиран, убийца, чудовище sad За пол года боев только за Мосул погибло 40 тысяч мирных жителей - сопутствующие потери request Главное не перепутать fool
    rpuropuu
    1. NKT Сегодня, 12:57
      Цифры для завывания изменились, уже "погибло" 400 тысяч, через месяц будет 500.
      NKT
    2. Скальпель Сегодня, 13:05
      Сирии число погибших уже за 200 тыс. перевалило и это ещё не конец.
      Скальпель
  5. Скальпель Сегодня, 13:06
    Сейчас наши будут всякие ужасы рассказывать с целью принизить достижения иракцев в борьбе с ИГИЛ.
    Скальпель
    1. Лопатов Сегодня, 13:34
      А иракцы тут с какого боку? Такие же пострадавшие.
      Ведь это не секрет, что решение о штурме города принимали не в Багдаде. И оно было вызвано политическими резонами, а не военными. Чорный Вождь решил напоследок показать Москве "правильный штурм Алеппо".
      Однако несмотря на суперлояльное отношение "мировых" СМИ" и отсутствие "девочек из осаждённого города", которые способны постить без выхода в интернет и которые знают английский лучше, чем якобы родной, правда всё же начинает "всплывать". Во многом из-за внутриполитических проблем в самих США. Ослабили контроль за прессой.
      Лопатов
  6. Толстоевский Сегодня, 13:14
    массовые зверские убийства мирного населения - давняя традиция англо-саксов
    Толстоевский
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