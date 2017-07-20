Япония запускает в серийное производство противокорабельную ракету XASM-3
Как сообщает японское издание The Japan Times , Минобороны Японии выделило «сотни миллионов иен» на серийное производство сверхзвуковых противокорабельных ракет XASM-3 собственного производства.
Ракета разработана корпорацией Mitsubishi Heavy Industries и уже прошла все виды испытаний. Согласно данным The Japan Times, производство XASM-3 будет налажено уже в следующем году и станет первой сверхзвуковой ракетой типа «воздух-корабль», разработанной и собранной в Японии, передает "Warspot".
В Минобороны Японии заявляют, что новые ракеты позволят японским истребителям лучше защищать внутренние воды страны, в частности, позволят обеспечить защиту от агрессивной политики Китая в Восточно-Китайском море. Ракеты XASM-3 предназначены для самолетов Mitsubishi F-2 (создан на базе американского истребителя F-16), а позже будут адаптированы для установки на другие истребители (в том числе F-35).
Длина ракеты XASM-3 составляет 5,25 м, масса – порядка 900 кг, дальность полета – до 200 км. XASM-3 будет втрое быстрее противокорабельных ракет ASM-1 и ASM-2 (Type 80 и Type 93), используемых сейчас Японией, и сможет «разгоняться» до 3600 км/ч. Разработчики заявляют, что новая японская ракета будет двигаться на высоте нескольких метров над водой, что позволит ей незамеченной подлетать к вражеским кораблям.
Ракета разработана корпорацией Mitsubishi Heavy Industries и уже прошла все виды испытаний. Согласно данным The Japan Times, производство XASM-3 будет налажено уже в следующем году и станет первой сверхзвуковой ракетой типа «воздух-корабль», разработанной и собранной в Японии, передает "Warspot".
Истребитель F-2 с ракетами XASM-3
В Минобороны Японии заявляют, что новые ракеты позволят японским истребителям лучше защищать внутренние воды страны, в частности, позволят обеспечить защиту от агрессивной политики Китая в Восточно-Китайском море. Ракеты XASM-3 предназначены для самолетов Mitsubishi F-2 (создан на базе американского истребителя F-16), а позже будут адаптированы для установки на другие истребители (в том числе F-35).
Длина ракеты XASM-3 составляет 5,25 м, масса – порядка 900 кг, дальность полета – до 200 км. XASM-3 будет втрое быстрее противокорабельных ракет ASM-1 и ASM-2 (Type 80 и Type 93), используемых сейчас Японией, и сможет «разгоняться» до 3600 км/ч. Разработчики заявляют, что новая японская ракета будет двигаться на высоте нескольких метров над водой, что позволит ей незамеченной подлетать к вражеским кораблям.
Использованы фотографии: navyrecognition.com
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