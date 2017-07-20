13:45 20 июля

Япония запускает в серийное производство противокорабельную ракету XASM-3

Как сообщает японское издание The Japan Times , Минобороны Японии выделило «сотни миллионов иен» на серийное производство сверхзвуковых противокорабельных ракет XASM-3 собственного производства.

Ракета разработана корпорацией Mitsubishi Heavy Industries и уже прошла все виды испытаний. Согласно данным The Japan Times, производство XASM-3 будет налажено уже в следующем году и станет первой сверхзвуковой ракетой типа «воздух-корабль», разработанной и собранной в Японии, передает "Warspot".

Япония запускает в серийное производство противокорабельную ракету XASM-3

Истребитель F-2 с ракетами XASM-3


В Минобороны Японии заявляют, что новые ракеты позволят японским истребителям лучше защищать внутренние воды страны, в частности, позволят обеспечить защиту от агрессивной политики Китая в Восточно-Китайском море. Ракеты XASM-3 предназначены для самолетов Mitsubishi F-2 (создан на базе американского истребителя F-16), а позже будут адаптированы для установки на другие истребители (в том числе F-35).

Длина ракеты XASM-3 составляет 5,25 м, масса – порядка 900 кг, дальность полета – до 200 км. XASM-3 будет втрое быстрее противокорабельных ракет ASM-1 и ASM-2 (Type 80 и Type 93), используемых сейчас Японией, и сможет «разгоняться» до 3600 км/ч. Разработчики заявляют, что новая японская ракета будет двигаться на высоте нескольких метров над водой, что позволит ей незамеченной подлетать к вражеским кораблям.

Использованы фотографии: navyrecognition.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pjastolov Сегодня, 12:26
    позволят обеспечить защиту от агрессивной политики Китая в Восточно-Китайском море.
    а китайцы об этом знают?
    pjastolov
    1. Pirogov Сегодня, 12:37
      Цитата: pjastolov
      а китайцы об этом знают?

      Ага китайцы агрессоры ,а японцы ,,,,миролюбивая,,,,, нация ,только у японцев флот четвёртый если не третий в мире и самообороны кто их считал ,строят из себя жертв сволочи...........
      Pirogov
  2. Roma-1977 Сегодня, 12:28
    Ничего страшного. Ещё ни один остров/полуостров никому не удалось потопить. Только пропить.
    Roma-1977
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:22
    Серьезная ракета. И скорость, и дальность, и вес. Готовятся, самураи...
    Горный стрелок
  4. g1washntwn Сегодня, 13:34
    MBDA Meteor не родственник XASM-3 ? Внешне - будто просто отмасштабировали.
    g1washntwn
Картина дня