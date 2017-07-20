РЛС под Мурманском будет самой мощной в России
Строящаяся под Мурманском РЛС «Воронеж-ДМ», которая прикроет северо-западное ракетоопасное направление, будет мощнее всех уже построенных радиолокаторов, передает Интерфакс-АВН сообщение генерального конструктора Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Сергея Боева.
По его словам новая РЛС под Мурманском будет «в несколько раз мощнее всех уже созданных и строящихся радиолокаторов». Станция расположена на горе высотой более 400 метров над уровнем моря.
Новая «Воронеж-ДМ» заменит устаревшую РЛС «Днепр» СПРН на севере страны.
Ранее боев сообщал, что «РЛС обеспечит радиолокационный контроль воздушно-космического пространства над Арктикой и основным ракетоопасным направлением».
РЛС «Воронеж» - российские надгоризонтные РЛС наземного эшелона СПРН, работающие в различных диапазонах радиоволн. Станции способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.
Создание станции мы должны завершить к 2019 году,сказал Боев на авиасалоне «МАКС-2017».
По его словам новая РЛС под Мурманском будет «в несколько раз мощнее всех уже созданных и строящихся радиолокаторов». Станция расположена на горе высотой более 400 метров над уровнем моря.
Что касается ввода станции в эксплуатацию, всё будет зависеть от синхронности нашей работы и работы строителей. У нас есть некоторые задержки, которые связаны и с климатическими условиями. Мы надеемся, что в поставленные сроки уложимся,сообщил генконструктор.
Это станция принципиально нового технического уровня, с более серьезными характеристиками. В ней заложены все наши последние достижения, все последние технологии, которые достигнуты в рамках всей нашей большой кооперации, в том числе, в области элементной базы,рассказал он.
Новая «Воронеж-ДМ» заменит устаревшую РЛС «Днепр» СПРН на севере страны.
Ранее боев сообщал, что «РЛС обеспечит радиолокационный контроль воздушно-космического пространства над Арктикой и основным ракетоопасным направлением».
РЛС «Воронеж» - российские надгоризонтные РЛС наземного эшелона СПРН, работающие в различных диапазонах радиоволн. Станции способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.
Использованы фотографии: psudoterad.ru
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