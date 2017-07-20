РЛС под Мурманском будет самой мощной в России

Создание станции мы должны завершить к 2019 году,

Что касается ввода станции в эксплуатацию, всё будет зависеть от синхронности нашей работы и работы строителей. У нас есть некоторые задержки, которые связаны и с климатическими условиями. Мы надеемся, что в поставленные сроки уложимся,

Это станция принципиально нового технического уровня, с более серьезными характеристиками. В ней заложены все наши последние достижения, все последние технологии, которые достигнуты в рамках всей нашей большой кооперации, в том числе, в области элементной базы,