13:45 20 июля

РЛС под Мурманском будет самой мощной в России

Строящаяся под Мурманском РЛС «Воронеж-ДМ», которая прикроет северо-западное ракетоопасное направление, будет мощнее всех уже построенных радиолокаторов, передает Интерфакс-АВН сообщение генерального конструктора Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Сергея Боева.



Создание станции мы должны завершить к 2019 году,
сказал Боев на авиасалоне «МАКС-2017».


По его словам новая РЛС под Мурманском будет «в несколько раз мощнее всех уже созданных и строящихся радиолокаторов». Станция расположена на горе высотой более 400 метров над уровнем моря.

Что касается ввода станции в эксплуатацию, всё будет зависеть от синхронности нашей работы и работы строителей. У нас есть некоторые задержки, которые связаны и с климатическими условиями. Мы надеемся, что в поставленные сроки уложимся,
сообщил генконструктор.

Это станция принципиально нового технического уровня, с более серьезными характеристиками. В ней заложены все наши последние достижения, все последние технологии, которые достигнуты в рамках всей нашей большой кооперации, в том числе, в области элементной базы,
рассказал он.

Новая «Воронеж-ДМ» заменит устаревшую РЛС «Днепр» СПРН на севере страны.

Ранее боев сообщал, что «РЛС обеспечит радиолокационный контроль воздушно-космического пространства над Арктикой и основным ракетоопасным направлением».

РЛС «Воронеж» - российские надгоризонтные РЛС наземного эшелона СПРН, работающие в различных диапазонах радиоволн. Станции способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.

Использованы фотографии: psudoterad.ru
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Комментарии 8

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  1. ДМ51 Сегодня, 12:17
    Значит я у себя в родном городе могу спать спокойно? Это радует smile
    ДМ51
    1. DMoroz Сегодня, 13:02
      разумеется soldier Узел раннего обнаружения РО-1 (Объект 695, 57-й отдельный радиотехнический узел) системы раннего предупреждения о ракетном нападении в районе Оленегорска (Мурманская область)
      DMoroz
  2. san4es Сегодня, 12:20
    ..."Воронеж-ДМ" запустил ДМ smile

    ...Совпадение? Не думаю winked
    san4es
    1. Владыка Ситх Сегодня, 12:27
      Ну за чем вы травите? laughing
      Владыка Ситх
      1. san4es Сегодня, 12:32
        Цитата: Владыка Ситх
        Ну за чем вы травите? laughing

        ...Чистая случайность. Sorry soldier
        san4es
  3. mishaia_23 Сегодня, 12:48
    РЛС "Воронеж" Оленегорск, Мурманская область 68°06′50″ с. ш. 33°54′37″ в. д.
    mishaia_23
    1. san4es Сегодня, 13:19
      Цитата: mishaia_23
      РЛС "Воронеж" Оленегорск,

      san4es
      1. Alexey RA Сегодня, 13:43
        Всё уже разболтано до нас...
        Alexey RA
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