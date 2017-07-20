«Замволт» против «Айовы». Кто кого? Сегодня, 12:10 Американские журналисты решили провести умозрительную дуэль между ветераном флота линкором «Висконсин» класса «Айова» и ультрасовременным эсминцем типа «Замволт». 2 Конец "Большой Берты". Специальный репортаж А.Сладкова Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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