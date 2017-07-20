13:45 20 июля

«Замволт» против «Айовы». Кто кого?

Американские журналисты решили провести умозрительную дуэль между ветераном флота линкором «Висконсин» класса «Айова» и ультрасовременным эсминцем типа «Замволт».




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Комментарии 1

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  1. Сергей-svs Сегодня, 13:19
    Ну если даже, такие политические прости-утки, как американские журналисты, уже сомневаются в боевой мощи и живучести их ультрасовременного и дорогущего эсминца «Замволт», то это о многом говорит! lol
    Сергей-svs
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