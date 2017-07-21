Спор о ракетах средней дальности приобретает угрожающий характер
В последнее время американская администрация всё настойчивее говорит о том, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), действующий в двусторонних отношениях с лета 1988 года. В общем-то, тема эта не новая. Она на слуху уже лет десять, а в середине 2014 года Госдепартамент США и Пентагон почти синхронно высказали к России публичные претензии, будто она испытывает крылатые ракеты наземного базирования с запрещенной по договору дальностью. Доказательств своей претензии американцы не предъявили. Всё свелось к весьма необычному заявлению тогдашнего помощника госсекретаря США Фрэнка Роуза: «Мы знаем, что Россия нарушает договор, и русские это тоже знают».
Как «Калибры» укрепили подозрение у американцев
То было время горячей войны на Донбассе. Многие восприняли обвинение американцев в нарушении Россией договора РСМД, как дополнительное давление на Москву. Тем более, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее заявил, что «Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и упомянутому договору». Инцидент казался исчерпанным.
Обстановка снова накалилась осенью 2015 года, после того, как корабли Каспийской флотилии отстрелялись ракетами «Калибр» по объектам террористов на территории Сирии за полторы с лишним тысячи километров от места запуска ракет. В принципе, размещение ракет дальностью свыше 500 километров на морских носителях не противоречит Договору о РСМД. На таких условиях при заключении соглашения настояли сами американцы.
Однако факт, что Россия, отстрелявшись «Калибрами» с малых ракетных кораблей, подравнялась в своих возможностях с США, зародил в американской военной верхушке подозрение о технологическом прорыве россиян в новых вооружениях. В связи с этим вашингтонские аналитики поставили под сомнение заявленную дальность (500 км) крылатых ракет Р-500 наземного комплекса «Искандер-М». В них увидели более широкие возможности, сопоставимые с комплексом «Калибр».
Попутно досталось и новой российской стратегической ракете РС-26 («Рубеж»). Американцы записали её в ракеты средней дальности. На сей раз заокеанские стратеги доказательствами себя тоже не обременяли. У них уже сложился некий стереотип, подтверждающий безупречность своих выводов. Он заключался в «высокой степени уверенности американского разведывательного сообщества» в том, что Россия разработала и испытала новую ракету средней дальности, способную нести ядерное оружие.
Со временем новой российской ракете придумали индекс. Наземный аналог крылатой ракеты «Калибр-НК» в Пентагоне назвали SSC-8. Тема нарушения Россией договора об РСМД плавно перекочевала от администрации Обамы к администрации Трампа. В марте заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов США Пол Сельва уже без всяких обиняков говорил в Конгрессе, что Москва приступила к развертыванию ракет наземного базирования, запрещенных Договором о РСМД.
Генерал утверждал, будто Россия поставила на вооружение два батальона крылатых ракет. Один из них разместили на ракетном полигоне Капустин Яр, второй — на оперативной базе в другой части страны. Пол Сельва призвал американское правительство «искать рычаги давления на Россию». Позицию Пентагона поддержал Госдепартамент.
На этот раз с опровержением заявления генерала Сельвы выступил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. Он заявил РИА Новости, что подобные утверждения носят голословный характер. Свою оценку американским обвинениям дали военные эксперты.
Так, президент Академии геополитических проблем Константин Сивков пришёл к выводу, что, выдвигая претензии России, Вашингтон пытается «оправдать развертывание инфраструктуры ракет большой дальности на базе установок Mk 41 под видом ПРО, которые сейчас США развертывают в Европе».
«Першинги» возвращают в Европу?
Напомним, взаимная заочная пикировка по ракетной тематике произошла в марте. Американцы на этом не успокоились. Они продолжают нагнетать ситуацию. В понедельник всё тот же генерал Сельва (на этот раз на слушаниях в сенате) заявил, что «США готовы к размещению ракет среднего радиуса действия в ответ на нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».
Готовность Пентагона развернуть ракеты подтверждает не столько факт нарушения Договора РСМД Россией, сколько наличие запрещённых договором ракет в самих Соединённых Штатах. На это не так давно обращал внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчёркивал, что у российского МИДа «имеются весьма серьезные вопросы к США» по поводу некоторых «вольностей» с выполнением договора самими американцами.
Министр подробно не стал комментировать «вольности» заокеанских стратегов. Они были очевидны с самого начала действия договора, к которому притянули даже советские ракетные комплексы с иными характеристиками, чем у средних ракет. В итоге, к лету 1991 года Советский Союз уничтожил 1846 ракетных комплексов (включая те, что не стояли на боевом дежурстве), американцы — 846 комплексов.
Ракеты были уничтожены, но осталась документация, технологии. При большом желании не представляло проблемы в кратчайшее время восстановить производство средних ракет. Сейчас это можно сделать, как отметили эксперты, «на новой элементной базе, с новой системой управления, с новыми возможностями». Чем и занялись американцы в 2007 году, объявив о размещении в Восточной Европе элементов системы противоракетной обороны.
Российские специалисты уже тогда забеспокоились. Ведь с комплексов ПРО можно запускать не только ракеты, нацеленные на отражение угрозы с воздуха, но и вооружение первого наземного удара. Что оно из себя представляет, сказать сложно. В последнее время американцы провели испытания нескольких ракет, близких по характеристикам к РСМД.
Взять хотя бы Vector-R, первый испытательный запуск которой состоялся весной с полигона в пустыне Мохаве. Публично заявлено, что новая ракета будет использоваться для доставки микроспутников (весом до 120 килограммов) на низкие орбиты. Эксперты не исключают военного применения этих летательных аппаратов.
Как бы то ни было, современные ракеты ушли в своих возможностях далеко от предшественниц. А память нам подсказывает: подлётное время уничтоженных американцами в прошлом веке ракет «Першинг-2» составляло от двух до шести минут. Базировались «Першинги» в Германии. Сейчас ракетные комплексы сдвинули на Восток Европы, почти за тысячу километров. Ясно, что угроза от них возросла многократно, и её нужно реально осознавать.
Понимание этого есть и по ту сторону океана. На днях Катрина Ванден Хейвель в газете The Washington Post призвала американскую администрацию к здравому смыслу и улучшению отношений с Москвой. Побудительным мотивом к этому призыву стал для автора возросший риск ядерной катастрофы. Ссылаясь на экспертов «Бюллетеня учёных-атомщиков», Ванден Хейвель отмечает, что сегодня опасность больше, чем в 1949 году, когда Советский Союз впервые испытал ядерное оружие.
Тут дело не только в напряжении, возникшем между Россией и США, но и в том, что сегодня они соприкасаются во множестве точек, каждая из которых может спровоцировать необратимый конфликт. Ведь «в распоряжении Кремля и Белого дома почти 14 тыс. ядерных боеголовок — более 90% мирового ядерного арсенала. Из них 2 тыс. находятся в повышенной боеготовности. Поэтому сократить риск скатывания ситуации в ядерную войну можно только посредством сотрудничества между двумя странами».
Хотелось бы думать, что власти в Вашингтоне прислушаются к предостережению американской газеты. Уж больно угрожающий характер принимает сейчас их затянувшийся спор об опасных для мира ракетах средней и малой дальности, ликвидированных как класс вооружения более четверти века назад.
Как «Калибры» укрепили подозрение у американцев
То было время горячей войны на Донбассе. Многие восприняли обвинение американцев в нарушении Россией договора РСМД, как дополнительное давление на Москву. Тем более, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее заявил, что «Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и упомянутому договору». Инцидент казался исчерпанным.
Обстановка снова накалилась осенью 2015 года, после того, как корабли Каспийской флотилии отстрелялись ракетами «Калибр» по объектам террористов на территории Сирии за полторы с лишним тысячи километров от места запуска ракет. В принципе, размещение ракет дальностью свыше 500 километров на морских носителях не противоречит Договору о РСМД. На таких условиях при заключении соглашения настояли сами американцы.
Однако факт, что Россия, отстрелявшись «Калибрами» с малых ракетных кораблей, подравнялась в своих возможностях с США, зародил в американской военной верхушке подозрение о технологическом прорыве россиян в новых вооружениях. В связи с этим вашингтонские аналитики поставили под сомнение заявленную дальность (500 км) крылатых ракет Р-500 наземного комплекса «Искандер-М». В них увидели более широкие возможности, сопоставимые с комплексом «Калибр».
Попутно досталось и новой российской стратегической ракете РС-26 («Рубеж»). Американцы записали её в ракеты средней дальности. На сей раз заокеанские стратеги доказательствами себя тоже не обременяли. У них уже сложился некий стереотип, подтверждающий безупречность своих выводов. Он заключался в «высокой степени уверенности американского разведывательного сообщества» в том, что Россия разработала и испытала новую ракету средней дальности, способную нести ядерное оружие.
Со временем новой российской ракете придумали индекс. Наземный аналог крылатой ракеты «Калибр-НК» в Пентагоне назвали SSC-8. Тема нарушения Россией договора об РСМД плавно перекочевала от администрации Обамы к администрации Трампа. В марте заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов США Пол Сельва уже без всяких обиняков говорил в Конгрессе, что Москва приступила к развертыванию ракет наземного базирования, запрещенных Договором о РСМД.
Генерал утверждал, будто Россия поставила на вооружение два батальона крылатых ракет. Один из них разместили на ракетном полигоне Капустин Яр, второй — на оперативной базе в другой части страны. Пол Сельва призвал американское правительство «искать рычаги давления на Россию». Позицию Пентагона поддержал Госдепартамент.
На этот раз с опровержением заявления генерала Сельвы выступил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. Он заявил РИА Новости, что подобные утверждения носят голословный характер. Свою оценку американским обвинениям дали военные эксперты.
Так, президент Академии геополитических проблем Константин Сивков пришёл к выводу, что, выдвигая претензии России, Вашингтон пытается «оправдать развертывание инфраструктуры ракет большой дальности на базе установок Mk 41 под видом ПРО, которые сейчас США развертывают в Европе».
«Першинги» возвращают в Европу?
Напомним, взаимная заочная пикировка по ракетной тематике произошла в марте. Американцы на этом не успокоились. Они продолжают нагнетать ситуацию. В понедельник всё тот же генерал Сельва (на этот раз на слушаниях в сенате) заявил, что «США готовы к размещению ракет среднего радиуса действия в ответ на нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».
Готовность Пентагона развернуть ракеты подтверждает не столько факт нарушения Договора РСМД Россией, сколько наличие запрещённых договором ракет в самих Соединённых Штатах. На это не так давно обращал внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчёркивал, что у российского МИДа «имеются весьма серьезные вопросы к США» по поводу некоторых «вольностей» с выполнением договора самими американцами.
Министр подробно не стал комментировать «вольности» заокеанских стратегов. Они были очевидны с самого начала действия договора, к которому притянули даже советские ракетные комплексы с иными характеристиками, чем у средних ракет. В итоге, к лету 1991 года Советский Союз уничтожил 1846 ракетных комплексов (включая те, что не стояли на боевом дежурстве), американцы — 846 комплексов.
Ракеты были уничтожены, но осталась документация, технологии. При большом желании не представляло проблемы в кратчайшее время восстановить производство средних ракет. Сейчас это можно сделать, как отметили эксперты, «на новой элементной базе, с новой системой управления, с новыми возможностями». Чем и занялись американцы в 2007 году, объявив о размещении в Восточной Европе элементов системы противоракетной обороны.
Российские специалисты уже тогда забеспокоились. Ведь с комплексов ПРО можно запускать не только ракеты, нацеленные на отражение угрозы с воздуха, но и вооружение первого наземного удара. Что оно из себя представляет, сказать сложно. В последнее время американцы провели испытания нескольких ракет, близких по характеристикам к РСМД.
Взять хотя бы Vector-R, первый испытательный запуск которой состоялся весной с полигона в пустыне Мохаве. Публично заявлено, что новая ракета будет использоваться для доставки микроспутников (весом до 120 килограммов) на низкие орбиты. Эксперты не исключают военного применения этих летательных аппаратов.
Как бы то ни было, современные ракеты ушли в своих возможностях далеко от предшественниц. А память нам подсказывает: подлётное время уничтоженных американцами в прошлом веке ракет «Першинг-2» составляло от двух до шести минут. Базировались «Першинги» в Германии. Сейчас ракетные комплексы сдвинули на Восток Европы, почти за тысячу километров. Ясно, что угроза от них возросла многократно, и её нужно реально осознавать.
Понимание этого есть и по ту сторону океана. На днях Катрина Ванден Хейвель в газете The Washington Post призвала американскую администрацию к здравому смыслу и улучшению отношений с Москвой. Побудительным мотивом к этому призыву стал для автора возросший риск ядерной катастрофы. Ссылаясь на экспертов «Бюллетеня учёных-атомщиков», Ванден Хейвель отмечает, что сегодня опасность больше, чем в 1949 году, когда Советский Союз впервые испытал ядерное оружие.
Тут дело не только в напряжении, возникшем между Россией и США, но и в том, что сегодня они соприкасаются во множестве точек, каждая из которых может спровоцировать необратимый конфликт. Ведь «в распоряжении Кремля и Белого дома почти 14 тыс. ядерных боеголовок — более 90% мирового ядерного арсенала. Из них 2 тыс. находятся в повышенной боеготовности. Поэтому сократить риск скатывания ситуации в ядерную войну можно только посредством сотрудничества между двумя странами».
Хотелось бы думать, что власти в Вашингтоне прислушаются к предостережению американской газеты. Уж больно угрожающий характер принимает сейчас их затянувшийся спор об опасных для мира ракетах средней и малой дальности, ликвидированных как класс вооружения более четверти века назад.
Автор: Геннадий Грановский
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