ФПИ представил макет «нервной системы» перспективного истребителя
Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) представил макет «нервной системы» авиатехники, которой планируется оснастить перспективный истребитель Т-50 (МАК ФА), сообщает РИА Новости .
Данная разработка контролирует состояние конструкции самолетов на основе принципов работы нервной системы живых организмов, рассказали в ФПИ.
Чтобы наглядно продемонстрировать работу системы специалисты изготовили из композитных материалов макет ПАК ФА. Он сделан таким образом, при его деформировании (например, при попытке согнуть крыло) все внешние воздействия отображаются на мониторе, позволяя оценить характер неисправности.
По его словам, «оснащение самолетов "нервной системой" снизит затраты на их обслуживание и ремонт». Благодаря ей «наземные службы смогут максимально точно оценивать техническое состояние самолетов, что позволит обслуживать технику по ее фактическому состоянию вместо дорогостоящих плановых осмотров». Сегодня такие осмотры производятся регулярно из-за отсутствия точных систем диагностики.
Кроме того, появится возможность автоматизировать процессы ремонта и заказа запчастей, так как срок их службы и износа будет поддаваться более точному прогнозированию.
Агентство напоминает, что ФПМ был создан в 2012 году с целью содействия исследованиям и разработкам в интересах обороны страны.
Данная разработка контролирует состояние конструкции самолетов на основе принципов работы нервной системы живых организмов, рассказали в ФПИ.
Чтобы наглядно продемонстрировать работу системы специалисты изготовили из композитных материалов макет ПАК ФА. Он сделан таким образом, при его деформировании (например, при попытке согнуть крыло) все внешние воздействия отображаются на мониторе, позволяя оценить характер неисправности.
Чувствительность конструкции к механическим воздействиям достигается за счет встроенных в структуру композиционных материалов оптических волокон с особыми датчиками, объединенных в сеть,рассказал представитель фонда.
По его словам, «оснащение самолетов "нервной системой" снизит затраты на их обслуживание и ремонт». Благодаря ей «наземные службы смогут максимально точно оценивать техническое состояние самолетов, что позволит обслуживать технику по ее фактическому состоянию вместо дорогостоящих плановых осмотров». Сегодня такие осмотры производятся регулярно из-за отсутствия точных систем диагностики.
Таким образом технические возможности бортовых систем непрерывного контроля и оценки состояния конструкции будут расширены, а стоимость наземного обслуживания и ремонта – снижена,добавил собеседник.
Кроме того, появится возможность автоматизировать процессы ремонта и заказа запчастей, так как срок их службы и износа будет поддаваться более точному прогнозированию.
Агентство напоминает, что ФПМ был создан в 2012 году с целью содействия исследованиям и разработкам в интересах обороны страны.
Использованы фотографии: РИА Новости / Максим Блинов
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