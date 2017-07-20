ФПИ представил макет «нервной системы» перспективного истребителя

Чувствительность конструкции к механическим воздействиям достигается за счет встроенных в структуру композиционных материалов оптических волокон с особыми датчиками, объединенных в сеть,

Таким образом технические возможности бортовых систем непрерывного контроля и оценки состояния конструкции будут расширены, а стоимость наземного обслуживания и ремонта – снижена,