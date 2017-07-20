13:46 20 июля

ФПИ представил макет «нервной системы» перспективного истребителя

Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) представил макет «нервной системы» авиатехники, которой планируется оснастить перспективный истребитель Т-50 (МАК ФА), сообщает РИА Новости .

ФПИ представил макет «нервной системы» перспективного истребителя


Данная разработка контролирует состояние конструкции самолетов на основе принципов работы нервной системы живых организмов, рассказали в ФПИ.


Чтобы наглядно продемонстрировать работу системы специалисты изготовили из композитных материалов макет ПАК ФА. Он сделан таким образом, при его деформировании (например, при попытке согнуть крыло) все внешние воздействия отображаются на мониторе, позволяя оценить характер неисправности.

Чувствительность конструкции к механическим воздействиям достигается за счет встроенных в структуру композиционных материалов оптических волокон с особыми датчиками, объединенных в сеть,
рассказал представитель фонда.

По его словам, «оснащение самолетов "нервной системой" снизит затраты на их обслуживание и ремонт». Благодаря ей «наземные службы смогут максимально точно оценивать техническое состояние самолетов, что позволит обслуживать технику по ее фактическому состоянию вместо дорогостоящих плановых осмотров». Сегодня такие осмотры производятся регулярно из-за отсутствия точных систем диагностики.

Таким образом технические возможности бортовых систем непрерывного контроля и оценки состояния конструкции будут расширены, а стоимость наземного обслуживания и ремонта – снижена,
добавил собеседник.

Кроме того, появится возможность автоматизировать процессы ремонта и заказа запчастей, так как срок их службы и износа будет поддаваться более точному прогнозированию.

Агентство напоминает, что ФПМ был создан в 2012 году с целью содействия исследованиям и разработкам в интересах обороны страны.

Использованы фотографии: РИА Новости / Максим Блинов
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Комментарии 5

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  1. tiredwithall Сегодня, 13:10
    что позволит обслуживать технику по ее фактическому состоянию вместо дорогостоящих плановых осмотров». Сегодня такие осмотры производятся регулярно из-за отсутствия точных систем диагностики

    Намудрили ребята, противопоставив плановые осмотры и диагностику конкретных узлов и деталей, которые обычно проводят на базе завода-изготовителя. Интересно, сколько, куда и каких надо встроить в тело самолёта датчиков, чтобы отказаться от плановых осмотров? Неужели отменят плановую смену, например, двигателя после выработки положенного ресурса?
    tiredwithall
  2. Страшный_Л. Сегодня, 13:10
    уже не самолет, а живое существо получается)
    Страшный_Л.
    1. tiredwithall Сегодня, 13:16
      только пока не ест, не писает, не какает и матом не ругается.
      tiredwithall
  3. Арон Заави Сегодня, 13:19
    Ну будем посмотреть . С 2019 обещают начать.предсерийное производство.

    ЦАМТО, 20 июля    . Минобороны РФ и Объединенная авиастроительная корпорация обсуждают поставку 12 истребителей пятого поколения ПАК ФА в первой партии. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил президент ОАК Юрий Слюсарь в ходе авиакосмического салона МАКС-2017.
    «Мы с Минобороны обсуждали поставку первоначально 12 истребителей Т-50 (ПАК ФА)», – сказал Ю.Слюсарь.
    По его словам, предсерийное производство Т-50 запланировано с 2019 года. Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в том же 2019 году первые истребители должны поступить в Вооруженные силы, передает «РИА Новости».


    Арон Заави
  4. NUR Сегодня, 13:36
    Мозги это большое дело не только для человека но и для машины.
    NUR
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