Корпорация "ТРВ" показала обновленную ракету Х-38 для Т-50

Последняя версия Х-38 получила заметные изменения крыла и хвостового оперения. Большое треугольное крыло в средней части фюзеляжа стало короче, но более широким у основания. Хвостовое оперение также уменьшилось в размерах

Представленная на МАКС-2017 ракета Х-38МЛЭ оснащена полуактивной лазерной головкой самонаведения

Новый дизайн, по всей вероятности, позволит нести ракету во внутренних отсеках без складывания оперения, что упрощает его конструкцию