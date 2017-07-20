13:45 20 июля

Корпорация "ТРВ" показала обновленную ракету Х-38 для Т-50

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" показала на МАКС-2017 обновленную ракету воздух — земля семейства Х-38 с увеличенной максимальной дальностью полета, сообщает издание ShowObserver .

Последняя версия Х-38 получила заметные изменения крыла и хвостового оперения. Большое треугольное крыло в средней части фюзеляжа стало короче, но более широким у основания. Хвостовое оперение также уменьшилось в размерах
— пишет издание.

Корпорация "ТРВ" показала обновленную ракету Х-38 для Т-50

Представленная на МАКС-2017 ракета Х-38МЛЭ оснащена полуактивной лазерной головкой самонаведения



На более ранних модификациях ракеты Х-38 разработки корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) оперение было складным, чтобы она могла помещаться во внутренние отсеки истребителя 5-го поколения Т-50.

Новый дизайн, по всей вероятности, позволит нести ракету во внутренних отсеках без складывания оперения, что упрощает его конструкцию
— сообщается в публикации.

На статической экспозиции КТРВ представлен вариант Х-38МЛЭ, оснащенный полуактивной лазерной головкой самонаведения. Максимальная дальность ракеты Х-38 увеличилась до 50 км по сравнению с ранее названным показателем в 40 км

Использованы фотографии: http://www.ato.ru/
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