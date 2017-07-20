Корпорация "ТРВ" показала обновленную ракету Х-38 для Т-50
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" показала на МАКС-2017 обновленную ракету воздух — земля семейства Х-38 с увеличенной максимальной дальностью полета, сообщает издание ShowObserver .
На более ранних модификациях ракеты Х-38 разработки корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) оперение было складным, чтобы она могла помещаться во внутренние отсеки истребителя 5-го поколения Т-50.
На статической экспозиции КТРВ представлен вариант Х-38МЛЭ, оснащенный полуактивной лазерной головкой самонаведения. Максимальная дальность ракеты Х-38 увеличилась до 50 км по сравнению с ранее названным показателем в 40 км
Последняя версия Х-38 получила заметные изменения крыла и хвостового оперения. Большое треугольное крыло в средней части фюзеляжа стало короче, но более широким у основания. Хвостовое оперение также уменьшилось в размерах— пишет издание.
Представленная на МАКС-2017 ракета Х-38МЛЭ оснащена полуактивной лазерной головкой самонаведения
На более ранних модификациях ракеты Х-38 разработки корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) оперение было складным, чтобы она могла помещаться во внутренние отсеки истребителя 5-го поколения Т-50.
Новый дизайн, по всей вероятности, позволит нести ракету во внутренних отсеках без складывания оперения, что упрощает его конструкцию— сообщается в публикации.
На статической экспозиции КТРВ представлен вариант Х-38МЛЭ, оснащенный полуактивной лазерной головкой самонаведения. Максимальная дальность ракеты Х-38 увеличилась до 50 км по сравнению с ранее названным показателем в 40 км
Использованы фотографии: http://www.ato.ru/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти