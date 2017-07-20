Танкисты ЮВО отработали подводное вождение

Занятия экипажей танков Т-90А и модернизированных танков Т-72БМ проходили на искусственном водоеме глубиной до пяти метров и шириной более 100 метров. В условиях нулевой видимости механик-водитель, ориентируясь по приборам, должен был провести машину по дну без переключения передач, остановок и резких поворотов,

Танкисты общевойсковой армии Южного округа, дислоцированной на Северном Кавказе, провели тренировки по подводному вождению, которые прошли на полигоне в Волгоградской области, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.рассказал начальник пресс-службы Вадим Астафьев.По его словам, «во время подводных маневров над водой остается только труба воздуховода танка и яркие поплавки, чтобы в случае внештатной ситуации быстро найти боевую машину».«Военные техники также отработали эвакуацию "аварийной" машины из-под воды», – добавил он.Тренировки по подводному вождению проходили в течение месяца, в них приняли участие более 250 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной техники, заключил Астафьев