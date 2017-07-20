13:45 20 июля

СМИ: Парламентарии РФ рассмотрят разрешение на "короткоствол" для населения

Заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин выступил с инициативой по разрешению для граждан России хранить короткоствольное оружие и использовать его в случаях самообороны. Хорошо известно, что эта тема в России обсуждается давно, и само население разделено на два лагеря. Представители первого лагеря горячо поддерживают идею, представители второго выступают категорически против. И всех есть свои веские доводы.

Газета «Известия» , ссылая на собственные источники, сообщает о том, что законопроект будет внесён на рассмотрение в Государственную Думу уже в начале следующего года. Издание сообщает о наличии в редакции текста доклада, с которым 24 июля выступит Александр Торшин перед парламентариями, членами Общественной палаты РФ и представителями общественности, так или иначе связанной со стрелковым оружием.

СМИ: Парламентарии РФ рассмотрят разрешение на "короткоствол" для населения



Авторы доклада заявляют о том, что в случае легализации короткоствольного оружия среди гражданского населения России число преступлений может пойти на спад. Аргументация примерно следующая: если преступник заранее будет знать о возможном наличии у того или иного гражданина стрелкового оружия, то он вряд ли пойдёт на преступление. При этом отмечается, что нужно особо проработать вопрос необходимой самообороны, так как зачастую граждане, даже без использования оружия против преступников, в нашей стране оказываются на скамье подсудимых, так как их обвиняют в «превышении необходимой самообороны».

Инициатива, предлагаемая сенатором, говорит о том, что изначально разрешение на хранение короткоствольного оружия может выдаться "отдельным категориям граждан". При этом предполагается повышение информированности населения о мерах ответственно за использование огнестрельного оружия.

Использованы фотографии: Rubin74.ru
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Комментарии 14

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  1. Горный стрелок Сегодня, 13:27
    Хочу-хочу-хочу. Только много учиться надо, чтобы уметь с ним обращаться.
    Горный стрелок
    1. Logall Сегодня, 13:35
      Цитата: Горный стрелок
      Хочу-хочу-хочу. Только много учиться надо, чтобы уметь с ним обращаться.

      ''Инициатива, предлагаемая сенатором, говорит о том, что изначально разрешение на хранение короткоствольного оружия может выдаться "отдельным категориям граждан".''
      Нам оно не достанется! Оно будет, как всегда, у чиновников и барыг. Они по на шмалять будут, чтобы не надоедали.
      Хозяева жизни блллллин...
      Logall
    2. сибиралт Сегодня, 13:37
      И чего бы ради, пятая колонна, перед выборами президента, за гражданский короткоствол ухватилсь? winked
      Да и как "парламент" может рассматривать то чего нет? belay
      сибиралт
      1. Logall Сегодня, 13:39
        Цитата: сибиралт
        И с чего бы пятая колонная перед выборами президента за гражданский короткоствол ухватилсь? winked

        Хотят, чтобы ''онижедети'' с валынами на митинги ходили...
        Logall
        1. сибиралт Сегодня, 13:43
          Таки, не лучше бы сделать для них которкоствольные - айфоны? А их лидеру, куда надо всунуть самый длинный. laughing
          сибиралт
    3. tiredwithall Сегодня, 13:39
      Цитата: Горный стрелок
      Хочу-хочу-хочу. Только много учиться надо

      Вы правы, учиться надо обязательно и главное, как говорила Раневская, "а головой думать" не учились?
      tiredwithall
      1. Logall Сегодня, 13:44
        Цитата: tiredwithall
        Цитата: Горный стрелок
        Хочу-хочу-хочу. Только много учиться надо

        Вы правы, учиться надо обязательно и главное, как говорила Раневская, "а головой думать" не учились?

        Повторяю очередной раз: никто учиться не будет. Буратино продал''Азбуку''! И купил калькулятор, деньги negative считать...
        Logall
    4. x.andvlad Сегодня, 13:43
      Еще о-очень далеко до принятия такого закона. Ни население, ни правовая система к этому еще не готовы.
      Как представишь количество алкашей, наркоманов и психов, которыми становятся в течении жизни, то просто страшно становится. Когда у человека наступят отклонения в психике и поведении государству отследить практически не возможно. А если к этому добавить формализм и коррупцию, то картинка становится еще более "веселой".
      x.andvlad
  2. tiredwithall Сегодня, 13:28
    Упорно, последовательно оружейная мафия проталкивает свободную продажу населению стран для начала короткоствольного оружия. А такая аргументация, рассчитанная на любителей оружия с примесью идиотизма, просто умиляет:
    если преступник заранее будет знать о возможном наличии у того или иного гражданина стрелкового оружия, то он вряд ли пойдёт на преступление.

    преступник идя на дело против гражданина с оружием просто учтет факт его наличия при планировании своего чёрного дела. Зато вооружатся все психически не уравновешенные личности, а также любители выпить и побродить по вечернему городу.
    tiredwithall
    1. -Странник- Сегодня, 13:38
      Уже писал:
      ""Хочу напомнить не такой уж давний случай с расстрелом продавца оружейного магазина, и если не изменяет память, двух девочек-прохожих около этого магазина моральным неадекватом. Далеко бы он ушел и вообще были-бы эти жертвы, знай оно, что вокруг законопослушные вооруженные граждане? А если еще ввести уголовную ответственность за неоказание и непредотвращение для лиц при оружии вместо закона о превышении?"
      "Народ, о чем спор??? Для кого-то секрет у кого в этой стране есть оружие(или возможность его приобрести)? С силовыми и гос. структурами все понятно - контроль, ответственность и т.д. Но даже "криминал", почему-то до сих пор не "выкосил" все города и села! Так неужели остальное население, тем более отслужившие хотя-бы срочку будет стрелять во все, что движется? Медицинский, правовой аспекты - отдельная песня, вполне решаемые."
      Только цена должна быть вполне доступной для рабочего человека, дабы оно не стало "только для белых". smile Восстановить тиры в учебных заведениях (как в советские времена), стрелковые секции, ДОСААФ и т.д.
      Сам опять с удовольствием ходил-бы.
      Вот охотничье и травматы как-то "не греют": первое - по тому как не охотник (и удовольствия от стрельбы по живому просто не понимаю. Охотники, без обид! hi ), а второе - считаю оружием массового поражения - сродни резиновой бомбе, да и эстетики в нем "0". Короткоствол другое дело - и в тир, и коллекция да и береженого..."
      Могу еще добавить: Где-то прочел: "Только та власть является народной - которая опирается на штыки народа". И еще: по тому-же римскому праву, практически единственное отличие раба от свободного человека это наличие оружия для защиты чести и достоинства как своего так и своего государства! Только не надо рассказывать о том, что "народ весь убьет сам себя"! Как-то странно получается в 18 лет можно доверить практически любые виды оружия, а в 20 все стали поголовно ненормальными и неадекватными... Вспомните времена до середины 80-х: практически в каждой школе был и тир и обучение правилам обращения с оружием. И мне как-то не пришлось услышать о том, что во всей огромной нашей стране были случаи применения его даже детьми в своих "не детских разборках". Т.е. весь вопрос стоит в прививании культуры обращения с оружием.
      -Странник-
    2. atakan Сегодня, 13:43
      цитата с др статьи
      Граждане США используют оружие для самозащиты ежегодно, примерно в 2,1 миллионов случаев. Использованием оружия при самозащите считается, в том числе, и направление оружия на лицо совершающее противоправные деяния, а так же предупредительная стрельба в воздух. Обо всех случаях применения оружия, повлекших за собой стрельбу, граждане обязаны незамедлительно сообщить в полицию.

      Применение огнестрельного оружия гражданами, в интересах самозащиты, в 98% случаев не приводит к гибели или серьезным увечьям нападающих, в 2/3 случаев, при этом используются пистолеты и револьверы, в 90% случаев, оружие применяется на дистанции 10 - 12 футов (примерно 3 - 3,5 метра). При стрельбе на этой короткой дистанции выживают:

      9% пораженных стрельбой из гладкоствольных ружей;
      50% пораженных винтовочным огнем;
      90% пораженных стрельбой из пистолетов и револьверов.

      Эго :В России преднамеренно вооружают граждан наиболее опасными видами вооружения (дробовиками)

      оружейная мафия проталкивает свободную продажу населению стран для начала короткоствольного оружия.

      Ясно , только не мафия , а корпорации .Что разное.
      atakan
    3. МПК 245 Сегодня, 13:44
      Вот зачем ты так..?Оружие является всего лишь инструментом. Например, в руках сотрудника правоохранительных органов оружие призвано защищать граждан. В руках солдата срочника – защищать страну. Уровень подготовки 18-летних ребят в современной армии крайне низок, однако им доверяют держать в руках автомат. По возвращении из армии они снова ущемлены в своих естественных правах – защищать себя и своих родных от нападения.
      Изначально появление оружия было связано с необходимостью защиты от более сильного. Например, от хищных зверей. Автомобиль также способен убить, однако его никто не призывает запретить. По статистике большинство преступлений совершается с использованием кухонного ножа.
      В России одни «психи»! Разрешите оружие, и начнется массовая бойня.
      Мы выступаем за легализацию оружия только для вменяемых, законопослушных граждан. Потому что преступники у нас в стране уже владеют любым оружием или при желании могут достать его, благо складов со времен Холодной войны предостаточно.
      Есть примеры стран, в которых живут наши соотечественники в условиях легализованного оружия (Молдавия, Прибалтика). Там не началась массовая бойня, несмотря на подобные заверения противников легализации. Оружие приобретают 5-10 процентов населения, но даже этого достаточно, чтобы преступность снизилась.
      Не считай нас быдлом,мы-ЛЮДИ адекватные!!!"Бог создал людей равными, а Кольт уровнял их в правах."
      МПК 245
  3. Pharao7766 Сегодня, 13:30
    Процедуры с охотничьим оружием бы сначала упростили.
    А про короткоствол - очередной трёп, ничего не разрешат.
    Pharao7766
  4. Сумрачный стрелок Сегодня, 13:39
    Пистолет Ярыгина хочу wink Давайте уже парламентарии решайте)
    Сумрачный стрелок
  5. Комментарий был удален.
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