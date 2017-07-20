СМИ: Парламентарии РФ рассмотрят разрешение на "короткоствол" для населения
Заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин выступил с инициативой по разрешению для граждан России хранить короткоствольное оружие и использовать его в случаях самообороны. Хорошо известно, что эта тема в России обсуждается давно, и само население разделено на два лагеря. Представители первого лагеря горячо поддерживают идею, представители второго выступают категорически против. И всех есть свои веские доводы.
Газета «Известия» , ссылая на собственные источники, сообщает о том, что законопроект будет внесён на рассмотрение в Государственную Думу уже в начале следующего года. Издание сообщает о наличии в редакции текста доклада, с которым 24 июля выступит Александр Торшин перед парламентариями, членами Общественной палаты РФ и представителями общественности, так или иначе связанной со стрелковым оружием.
Авторы доклада заявляют о том, что в случае легализации короткоствольного оружия среди гражданского населения России число преступлений может пойти на спад. Аргументация примерно следующая: если преступник заранее будет знать о возможном наличии у того или иного гражданина стрелкового оружия, то он вряд ли пойдёт на преступление. При этом отмечается, что нужно особо проработать вопрос необходимой самообороны, так как зачастую граждане, даже без использования оружия против преступников, в нашей стране оказываются на скамье подсудимых, так как их обвиняют в «превышении необходимой самообороны».
Инициатива, предлагаемая сенатором, говорит о том, что изначально разрешение на хранение короткоствольного оружия может выдаться "отдельным категориям граждан". При этом предполагается повышение информированности населения о мерах ответственно за использование огнестрельного оружия.
Газета «Известия» , ссылая на собственные источники, сообщает о том, что законопроект будет внесён на рассмотрение в Государственную Думу уже в начале следующего года. Издание сообщает о наличии в редакции текста доклада, с которым 24 июля выступит Александр Торшин перед парламентариями, членами Общественной палаты РФ и представителями общественности, так или иначе связанной со стрелковым оружием.
Авторы доклада заявляют о том, что в случае легализации короткоствольного оружия среди гражданского населения России число преступлений может пойти на спад. Аргументация примерно следующая: если преступник заранее будет знать о возможном наличии у того или иного гражданина стрелкового оружия, то он вряд ли пойдёт на преступление. При этом отмечается, что нужно особо проработать вопрос необходимой самообороны, так как зачастую граждане, даже без использования оружия против преступников, в нашей стране оказываются на скамье подсудимых, так как их обвиняют в «превышении необходимой самообороны».
Инициатива, предлагаемая сенатором, говорит о том, что изначально разрешение на хранение короткоствольного оружия может выдаться "отдельным категориям граждан". При этом предполагается повышение информированности населения о мерах ответственно за использование огнестрельного оружия.
Использованы фотографии: Rubin74.ru
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