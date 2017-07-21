Подвиг пионера Лёни Засыпкина

По материалам из открытых источников

Ежегодно 8 февраля во всем мире отмечается День памяти юных героев-антифашистов. В нашей стране найдется немало достойных имен, которые можно вспомнить в этот день. Среди них огромное количество пионеров и просто советских школьников, которые отдали свои жизни, защищая Родину от нашествия фашистских завоевателей. Многие из них совершали настоящие подвиги, расставаясь со своей жизнью. Одним из таких юных героев войны по праву является простой 14-летний подросток из Подмосковья Лёня Засыпкин.Леонид Засыпкин родился в 1927 году в деревне Межутино в самой простой крестьянской семье. Его отец Сергей Абрамович трудился в лесничестве, а мать Матрена Афанасьева была колхозницей. Леонид был достаточно сильным и рослым ребенком. С 1934 года он начал учиться в Заслонинской школе. Учеба ему давалась относительно легко, он даже любил трудные задания. До войны мальчик успел закончить 7 классов, в 1941 году он должен был пойти учиться в 8-й класс, однако многие учителя к тому времени уже ушли на фронт. А уже в первой половине октября деревня Межутино была занята немецкими войсками.Первый этап операции «Тайфун» был для немцев очень успешным, окружив под Вязьмой войска 4-х советских армий, они практически открыли себе дорогу на Москву. В то же время упорное сопротивление окруженных частей до 13 октября и их попытки вырваться из котла сковали очень большие силы немецких войск. Пока немецкие дивизии перемалывали окруженные советские войска под Вязьмой, командование Красной Армии огромным напряжением сил и средств успело построить новую линию обороны на подступах к столице.Нечего этого, естественно, не знал пионер Лёня Засыпкин, в деревню которого уже в октябре вступили первые немецкие части. Однако уже тогда он твердо решил, что простой жизни оккупантам на его родной земле не будет. Юный патриот смог создать в деревне небольшую подпольную пионерскую организацию, в состав которой вошли Федя Голубев, Толя Комолов, Вася Федосов, Коля Денисов, Коля Парфенов, Толя Мосягин (из соседней деревни Глядково) и еще один мальчик по фамилии Дёмин. Данная группа поддерживала связь с действующими в окрестных лесах партизанами.Начали пионеры с небольших пакостей фашистам: они прокалывали автомобильные шины, воровали заводные ручки для машин. Но постепенно перешли к более серьезным делам. Так пионеры смогли выкрасть у квартировавшего в Межутино немецкого офицера важную карту местности, которая была очень необходима партизанам. Следующей их диверсией стала порча хранившегося в бочках бензина, которым фашисты заправили колонну своих автомобилей. В результате колонна немецкой автотехники, готовившаяся к отправке на фронт, надолго застряла в Межутина, пока немцы не выяснили, что причиной задержки стало «некачественное» топливо.У немецких солдат, стоявших в деревне, пропадали солдатские сумки, то здесь, то там оказывались перерезанными провода, проколотыми шины автомобилей. В ответ на эти действия немцы усилили охрану, в деревнях участились облавы. Во время проведения одной из таких облав были схвачены фашистами, а затем расстреляны Дёмин и Мосягин. В деревне Глядково старший товарищ Леонида Засыпкина Толя Мосягин также создал собственную подпольную группу. Они, как могли, вредили оккупантам и смогли установить связь с действовавшим в лесах подразделением «24-х лейтенантов», скорее всего, это были бывшие бойцы и офицеры Красной Армии из частей, окруженных под Вязьмой. Ситуацию с Мосягиным усугубило еще и то, что при обыске у него был найден комсомольский билет. Узнав о смерти товарищей, Лёня Засыпкин поклялся отомстить за них.Той же ночью у немцев похитили ящик с гранатами, чуть позже пропало несколько винтовок и пистолет-пулемет. В результате терпению немцев пришел конец, и они согнали всех жителей деревни Межутино на ток. Перед строем жителей деревни немецкий офицер заявил: «Если украденное у немецких солдат оружие не будет возвращено назад и не будут выданы те, кто его украл, всех жителей деревни Межутино ждет расстрел». На размышления жителям деревни дали два часа времени.Что было делать в такой ситуации? Лёня решился сознаться, чтобы спасти остальных жителей своей деревни. Он сам добровольно пришел в немецкий штаб и заявил, что это он украл оружие. 14-летнего подростка немцы подвергли страшным пыткам, они хотели узнать, кто был вместе с ним, а также получить информацию о действующих в ближайших лесах партизанах, однако Леонид не выдал никого из своих знакомых, всю вину он взял на себя. В последнюю для себя ночь он успел написать на клочке бумаги записку для своих родных и друзей: «Мама и папа, и друзья мои. Не огорчайтесь. Не я первый умираю за Родину. Жалко мал срок и мало сделал. Прощайте!».Утром на следующий день Леонида вывели из штаба, и один из немецких солдат вручил ему в руки саперную лопатку. Лёня сам должен был выкопать для себя могилу. Юный герой в сопровождении двух конвоиров отправился в лес. Через некоторое время из леса послышалась автоматная очередь. Так мужественно и просто отдал за Родину свою собственную жизнь пионер Лёня Засыпкин. Подростку было всего 14 лет, немногие в его возрасте смогли бы сделать больше.Вне всяких сомнений Лёня Засыпкин совершил настоящий подвиг. Однако подвиг его, скорее всего, по причине общей сумятицы 1941-1942 годов так и не был отмечен никакой правительственной наградой. Сохранилась его могилка между Межутино и Столбино, существовали пионерские дружины и отряды, названные в его честь, которых сегодня больше нет, информация о нем имеется в музее боевой славы, который сохранился в средней школе поселка Уварово, некоторое время поселок был центром района, в который входила деревня Межутино, а вот награды Засыпкин так и не получил.Да вряд ли и думал он тогда осенью 1941 года о возможном награждении. И уж точно, все что он делал было не ради наград. Стоит отметить, что массовый героизм советских школьников, пионеров был характерен для всего периода Великой Отечественной войны и битвы за Москву в частности. Только в Московской битве в той или иной форме приняло участие порядка 20 тысяч советских школьников, которые позднее были награждены медалью «За оборону Москвы».