15:37 20 июля

Государство Малороссия: быть или не быть? Мнения экспертов

Градус обсуждения заявления Александра Захарченко по поводу провозглашения государства Малороссия вместо дискредитировавшей себя Украины не снижается. Эксперты и политики как в России и на Украине, так и в дальнем зарубежье активно комментируют вопрос возможности или невозможности появления на карте мира нового государства.

Комментарий нардепа ВРУ Надежды Савченко, высказавшейся в эфире программы «Субъективные итоги дня» на украинском телевидении:
Вот это заявление из так называемой ДНР - это был отчаянный крик о помощи, какими словами он бы ни был назван. Мы прекрасно понимаем, что людей, которые остались там, так же не устраивает гнёт России, несмотря на то, что они всё равно стоят с оружием в руках за интересы России против Украины, несмотря на то, что там есть люди, которые убивают нас, и мы убиваем их.


По словам Савченко, «Москва оказалась не готова к самой идее создания (Малороссии)».


Государство Малороссия: быть или не быть? Мнения экспертов


Украинский политический обозреватель, редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрия Карин в интервью украинским СМИ заявил, что именно Киев своими действиями на Донбассе фактически заставляет представителей «отдельных районов Донецкой и Луганской областей выдумывать Малороссию». По словам Карина, это стало ответом на украинский закон о реинтеграции Донбасса и изменению формата АТО».

Директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что провозглашением Малороссии Захарченко пытается сделать ход на опережение в случае ухода Порошенко и очередного обострения внутриполитической борьбы на Украине.

Заявление Александра Захарченко осудили в Турции. Представитель внешнеполитического ведомства Турции Хусейн Муфтюоглу заявил, что инициатива «об образовании новых государств на украинской территории является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также нарушением буквы минских договорённостей».

В ответ на это в Донецке заявлено, что речь идёт не о борьбе за отделение от Украины, а, наоборот, о борьбе за целостность страны, но как под другим названием, так и с другой политической системой. Аргументация прежняя: Украина как государство себя полностью дискредитировала, так как конституция этой страны фактически не исполняется действующими властями.

Использованы фотографии: Mianews.ru
20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 37

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Черный_Ватник Сегодня, 14:28
    Хотелось бы "быть", но походу не быть. Во всяком случае в ближайшей перспективе.
    Черный_Ватник
    1. Венд Сегодня, 14:43
      Цитата: Черный_Ватник
      Хотелось бы "быть", но походу не быть. Во всяком случае в ближайшей перспективе.

      Мне кажется, что это некая многоходовка или прощупывание политической почвы. То что Турция осудила не удивляет. Если практика ДНР пройдет, то курды смогут сделать тоже самое в Турции. А там уже ничем не остановишь.
      Венд
      1. Чёрный Сегодня, 14:55
        Вчерашнее заявление Захарченко о создании нового государства, Малороссии, вызвало жесточайшую истерику.В первую очередь, в среде киевской хунты. И Порошенко, и Турчинов, и ряд их шестёрок поменьше, даже не попытавшись подождать и подумать, выступили с поспешными заявлениями, плохо скрывающими их нервную дрожь.При этом Порошенко прибухнул больше обычного, а у Турчинова странно подёргивался левый глаз и периодически изо рта начинала идти пена. И тут ведь есть от чего занервничать. laughing
        Во-первых, объявление о создании Малороссии ставит крест на «Минске-2». Потому что субъект «ДНР» переформатируется, и уже ни о каком возврате в состав Украины (даже гипотетическом) речи не идёт, ибо Донецк заявляет о прекращении существования «Украины», а с покойниками переговоров не ведут.
        Во-вторых, создание Малороссии может привести к объединению республик, а это однозначно хорошо (как бы там некоторые, мечтающие оставаться удельными князьками, не сопротивлялись).
        В-третьих, создание проекта Малороссия расширяет пространство для маневра, а не сужает его. И это тоже хорошо.
        А как там будет дальше, как говорил Дракон «Пожуём – увидим».
        Чёрный
        1. Rokossovsky Сегодня, 15:14
          Цитата: Чёрный
          Вчерашнее заявление Захарченко о создании нового государства, Малороссии, вызвало жесточайшую истерику.В первую очередь, в среде киевской хунты. И Порошенко, и Турчинов, и ряд их шестёрок поменьше, даже не попытавшись подождать и подумать, выступили с поспешными заявлениями, плохо скрывающими их нервную дрожь.При этом Порошенко прибухнул больше обычного, а у Турчинова странно подёргивался левый глаз и периодически изо рта начинала идти пена. И тут ведь есть от чего занервничать. laughing
          Во-первых, объявление о создании Малороссии ставит крест на «Минске-2». Потому что субъект «ДНР» переформатируется, и уже ни о каком возврате в состав Украины (даже гипотетическом) речи не идёт, ибо Донецк заявляет о прекращении существования «Украины», а с покойниками переговоров не ведут.
          Во-вторых, создание Малороссии может привести к объединению республик, а это однозначно хорошо (как бы там некоторые, мечтающие оставаться удельными князьками, не сопротивлялись).
          В-третьих, создание проекта Малороссия расширяет пространство для маневра, а не сужает его. И это тоже хорошо.
          А как там будет дальше, как говорил Дракон «Пожуём – увидим».

          Прекрасный копипаст статьи А. Роджерса! Браво!
          Свои мысли не пробовали писать?
          P.S. Но вожделенные плюсики вы всё же получили! Цель достигнута! negative
          Rokossovsky
          1. avt Сегодня, 15:34
            Цитата: Rokossovsky
            Прекрасный копипаст статьи А. Роджерса! Браво!
            Свои мысли не пробовали писать?

            bully Давайте я попробую отсебятину выдать. Ну во первых как то не верю в то , что Захар выдал отсебятину . Он вообще то не такого уровня политик , чтобы самовыражением на такие темы заниматься. Так что этот ж-ж-ж-ж-ж конечно не спроста. Во вторых- терпенье и под звёздами кремлёвскими как то на исходе , да и достали руинцы вполне конкретно своими захер мазо . Так что освежить тему вполне себе на фоне прогонов микронного Макрона и фрау с Козырем заокеанским , вполне полезно. Тем более что едет в Москву новый смотрящий по Руине из гнезда Мак Кейновского выпавший. Так что сам Бог велел ему узду накинуть перед переговорами. Шаг же объявления Малороссии хороший и ко времени, прям лыко в строку переговоров с US-ми о Руине . НО есть несколько напрягающих вопросов . А точно подготовлен ? Второй - в Москве сто пудов в разных кланах отношение таки разное и не будут ли активно саботировать -спускать на гудок пар ?
            Цитата: Дуплет
            Всё дело в элите Российской, для которой провели черту ..

            Причём не в Донецке по утверждению писателя - замкомбата, а вполне себе из Москвы.
            Цитата: Дуплет
            Нет ни каких многоходовок))

            bully многоходовки были, есть и будут ! Вопрос только какие? Если -Две шаги налево , две шаги направо , шаг у пирот и две назад - бяда-а-а-а . Причём для выборов в России 2018 и ВВП лично.А так , если и вбок с линии огня маятник качнуть , перед своим выстрелом - не страшно, а даже полезно -здоровее будешь bully Сюрпляс будет , но если таки решили Малороссией сорваться неожиданно первыми .....тогда надо в отрыв дальше идти , а не задний привод включать. Второй раз на сюрпляс встать не получится . Минск 3 уже должен быть не прекращением огня, а подписанием капитуляции.Короче - хотели нацики хорватский сценарий , ну так пусть получат , но для Руины, что западней и южнее нынешней линии соприкосновения сторон.
            avt
        2. Балу Сегодня, 15:17
          В ответ на это в Донецке заявлено, что речь идёт не о борьбе за отделение от Украины, а, наоборот, о борьбе за целостность страны, но как под другим названием, так и с другой политической системой

          Позиция ясна. Не ясна социально-экономическая платформа. Что это-вся власть советам или либерально-демократическая идея в основе государственности, я имею ввиду отношение к частной собственности.

          Аргументация прежняя: Украина как государство себя полностью дискредитировала,

          и это тоже реальность.

          так как конституция этой страны фактически не исполняется действующими властями.

          И это тоже реальность. Бандерия под внешним управлением ФША,но не как государства, способного нести ответственность за своего вассала, а под управлением частных лиц (Байден, Маккейн и иже с ними, частной финансовой структуры-МВФ). Даже святая святых-СБУ и та под пятой црулей!
          Готово ли мировое сообщество и гейропопппа к такому повороту? Думаю что нет. Так что предстоит длительная борьба и ЛДНР в этой геополитической игре может либо выстоять и победить бандерию и стоящей за ней "коллективный запад", для которого бандерия расходный материал в борьбе с Россией, либо нет.
          Отсюда и необходимость следующих ходов со стороны России: всемерно помогать ЛДНР в госстроительстве и планировании социально-экономического развития по опыту СССР в первые послевоенные годы.
          Хотя я не политолог, не экономист, не дипломат и не военный-могу ошибаться. hi
          Балу
      2. Дуплет Сегодня, 15:06
        Цитата: Венд
        Мне кажется, что это некая многоходовка

        Нет ни каких многоходовок)) Всё дело в элите Российской, для которой провели черту .. Вот и сцут.. Всё у вас многоходовки. Мы занял третье места с конца по уровню жизни пенсионеров, можете себе представить такое,наши пенсионеры самые нищие во всем мире, при том, что мы самая богатая страна в мире. 52 место по потребительскому доходу. Это считаете тоже многоходовка?
        Дуплет
        1. Венд Сегодня, 15:13
          Цитата: Дуплет
          Цитата: Венд
          Мне кажется, что это некая многоходовка

          Нет ни каких многоходовок)) Всё дело в элите Российской, для которой провели черту .. Вот и сцут.. Всё у вас многоходовки. Мы занял третье места с конца по уровню жизни пенсионеров, можете себе представить такое,наши пенсионеры самые нищие во всем мире, при том, что мы самая богатая страна в мире. 52 место по потребительскому доходу. Это считаете тоже многоходовка?

          Спорить я с вами не буду, смысла нет, скоро узнаем для чего это было сделано. А по поводу рейтингов это вы не в той статье вопросы задаете.
          Венд
          1. Дуплет Сегодня, 15:18
            Цитата: Венд
            Цитата: Дуплет
            Цитата: Венд
            Мне кажется, что это некая многоходовка

            Нет ни каких многоходовок)) Всё дело в элите Российской, для которой провели черту .. Вот и сцут.. Всё у вас многоходовки. Мы занял третье места с конца по уровню жизни пенсионеров, можете себе представить такое,наши пенсионеры самые нищие во всем мире, при том, что мы самая богатая страна в мире. 52 место по потребительскому доходу. Это считаете тоже многоходовка?

            Спорить я с вами не буду, смысла нет, скоро узнаем для чего это было сделано. А по поводу рейтингов это вы не в той статье вопросы задаете.

            Это я вам пример привел, что нет многоходовок, в правительстве бездари .. Они не способны на многоходовки, как интелектуально, так и финансово.. имею ввиду не личные их финансы.
            Дуплет
            1. Венд Сегодня, 15:23
              Цитата: Дуплет

              Это я вам пример привел, что нет многоходовок, в правительстве бездари .. Они не способны на многоходовки, как интелектуально, так и финансово.. имею ввиду не личные их финансы.

              Пример не корректный. А по поводу многоходовок, просто "разуйте глаза". Хотя кто не хочет видеть, не увидит даже очевидное.
              Венд
              1. Дуплет Сегодня, 15:26
                Цитата: Венд
                Цитата: Дуплет

                Это я вам пример привел, что нет многоходовок, в правительстве бездари .. Они не способны на многоходовки, как интелектуально, так и финансово.. имею ввиду не личные их финансы.

                Пример не корректный. А по поводу многоходовок, просто "разуйте глаза". Хотя кто не хочет видеть, не увидит даже очевидное.

                Вот я вам и пытаюсь отрыть глаза) Приведите мне факты успешных многоходовок, если таковы имеются..
                Дуплет
                1. Венд Сегодня, 15:36
                  Цитата: Дуплет
                  Цитата: Венд
                  Цитата: Дуплет

                  Это я вам пример привел, что нет многоходовок, в правительстве бездари .. Они не способны на многоходовки, как интелектуально, так и финансово.. имею ввиду не личные их финансы.

                  Пример не корректный. А по поводу многоходовок, просто "разуйте глаза". Хотя кто не хочет видеть, не увидит даже очевидное.

                  Вот я вам и пытаюсь отрыть глаза) Приведите мне факты успешных многоходовок, если таковы имеются..

                  Для начала себе откройте. Реформа Набиулиной, российские контрсанкции, боевые действия в Сирии, договор Путина с олигархами и тд,
                  Венд
  2. tiredwithall Сегодня, 14:29
    это был отчаянный крик о помощи, какими словами он бы ни был назван. Мы прекрасно понимаем, что людей, которые остались там, так же не устраивает гнёт
    России

    Кто о чём, а вшивый о бане. Интересно только одно: эта тётя действительно считает, что на Западе нет гнёта?
    tiredwithall
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:31
      А вот вши то как раз в баню и не хотят! wassat
      Изгоняющий либероидов
      1. pjastolov Сегодня, 14:41
        А вот вши то как раз в баню и не хотят!
        тогда придется применять другое средство
        pjastolov
      2. Чёрный Сегодня, 14:44
        Хотелось бы "быть", но походу не быть.
        Как знать , как знать...Не думаю, что это заявление Захарченко сделал спонтанно...На самом деле есть как минимум два РЕАЛЬНЫХ развитя событий, Это то, что украина потеряет часть своих территорий не только на Донбассе( что уже де-факто произошло) но и на Западе ( Львов, Тернополь,и.т.д.)с вхождением их в РФ, Польшу и. т.д. А второй вариант - это приход к власти в Киеве лояльного России руководства ( что тоже при определённых раскладах не такая уж утопия)...Но всё же развал - более вероятный сценарий....
        Чёрный
    2. Искандер Ш Сегодня, 14:42
      Цитата: tiredwithall
      Кто о чём, а вшивый о бане.



      А я согласен с мнением Савченко. ЛДНР висит в воздухе в Россию не берут, Украине в таком виде не нужна, остальное мировое сообщество не признаёт республики. В итоге люди страдают.
      Искандер Ш
      1. tiredwithall Сегодня, 14:49
        А в самой Украине люди не страдают? Разве обалванивание спасает их от страдания? Какие сегодня у украинца перспективы? Чистить канализацию или туалеты в развитых демократиях, ходить за лежачими больными, гнуть хребет за треть зарплаты литовца на стройке. Или вы знаете много врачей и инженеров - украинцев в Италии или Германии? Сравните эти перспективы с таковыми в советский период.
        tiredwithall
        1. pjastolov Сегодня, 14:55
          Сравните эти перспективы с таковыми
          у них перспективы, и то слабые, только в Канаде - но туда безвиза нет hi
          pjastolov
        2. x.andvlad Сегодня, 15:17
          Цитата: tiredwithall
          Какие сегодня у украинца перспективы? Чистить канализацию или туалеты в развитых демократиях...

          Именно такие перспективы и манят оболваненных. Кстати, многих в прибалтосии такая жизнь вполне устраивает. Но для украинца утопия, т. к. рабочая виза им не светит, а положение нелегала далеко не всех устроит.
          Так что когда к ним придет это понимание, то перспектива у них одна - гнать в шею эту банду власти и давить распустившихся националистов, которые не дают нормальной жизни всей стране.
          Вместе с этим трудно себе представить как после всего этого могут мирно ужиться люди с запада и востока Украины. Поэтому государство Мало(Ново)россия - это государство прежде всего без укронационалистов.
          x.andvlad
        3. Искандер Ш Сегодня, 15:31
          Цитата: tiredwithall
          Или вы знаете много врачей и инженеров - украинцев в Италии или Германии?


          Да до хрена. В Европе, США, Канаде и даже Австралии, огромные диаспоры выходцев из б.СССР и народ всё прибывает и прибывает. И большинство из них дипломированные специалисты, потому как в России, на Украине и в РБ нет таких зарплат, условий и перспектив роста. Но Вы можете и дальше верить, что все уезжающие едут сортиры мыть.
          Искандер Ш
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:30
    Осталось Плотницкому заявить о создании государства Многороссия и включить туда всю Евразию по самую Японию wassat !
    Изгоняющий либероидов
    1. soroKING Сегодня, 14:37
      не Многороссия, а Крупнороссия... hi
      soroKING
      1. Балу Сегодня, 15:23
        Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:30 Новый
        Осталось Плотницкому заявить о создании государства Многороссия и включить туда всю Евразию по самую Японию

        Цитата: soroKING
        soroKING Сегодня, 14:37 ↑ Новый
        не Многороссия, а Крупнороссия.


        Некрасиво шутите. Шахтерам вряд ли понравится. Люди бьются на смерть за свободу и право жить на своей земле против потомков предателей и палачей украинского народа.
        Не думаю, что Захарченко не с кем не обсуждал известное нам заявление. Реакция Плотницкого непонятна. Плотницкий понимает, что он первый падет, если ЛДНР не соятся как государство.
        Донбассу удачи и терпения.
        Балу
    2. pjastolov Сегодня, 14:57
      Евразию по самую Японию
      не по самую, а в месте
      pjastolov
  4. Zubr Сегодня, 14:47
    Эта тягомотина продлиться ещё как минимум три года, пока все не выдохнуться...
    Zubr
    1. pjastolov Сегодня, 14:58
      уже и так три года прошло request
      pjastolov
  5. anjey Сегодня, 14:49
    Цитата: soroKING
    не Многороссия, а Крупнороссия... hi

    да ладно юродствовать, чем Новороссия им не нравится ? сколько крови за нее пролито,ничего святого все извратили и опошлили пустыми словами ,получается они изначально были не за Новороссию, вот от этого очередные перлы Захарченко...
    anjey
  6. винипух Сегодня, 14:49
    Он, как выдвиженец из России надеялся на Москву. Думал что всё будет по крымском сценарию, но оказался не нужен никому. По сути он просто марионетка на веревочке.
    винипух
    1. kepmor Сегодня, 15:06
      кроме Трампа,Путина и товарища Си все остальные такие же "марионетки на верёвочке"...и ваш премьер в том числе...
      kepmor
  7. Мар.Тира Сегодня, 14:52
    Цитата: tiredwithall
    это был отчаянный крик о помощи, какими словами он бы ни был назван. Мы прекрасно понимаем, что людей, которые остались там, так же не устраивает гнёт
    России

    Кто о чём, а вшивый о бане. Интересно только одно: эта тётя действительно считает, что на Западе нет гнёта?

    Вот что про неё сказал Прилепин.
    Мар.Тира
  8. mikh-korsakov Сегодня, 14:52
    К сожалению время упущено. Заявление Захарченко, независимо от того было ли это отсебятиной или согласовано с кем-то из российского руководства - это мелкий козырь в дипломатической игре в минские соглашения по принципу Высоцкого "Бег на месте общепримеряющий". Наше руководство проявило стратегическое терпение - мол, одумаются. Не одумались, а ощетинились.Главное в этой бессмысленной игре - время утрачено. Люди, на которых можно бы было олереться на Украине или сидят в тюрьмах, или в земле сырой, или запуганы. Единицы здравомыслящих погоду не сделают. Между тем подросла молодежь, которая в своей массе воспитана агрессивно враждебно к России и подобострастно к Европе (так же как впрочем и у нас, только у нас они до поры до времени сидят в сетях, а не бегают по улицам). Поэтому никакое переформатирование украинского общества, о котором мечтают наши доброхоты из руководства сейчас уже нереально, а дальше станет невозможным. Поэтому как это ни печально, возможны два исхода: либо Украина остается прозападной враждебной России державой, либо им ударит в голову моча, и они полезут на Россию. Вот после их усмирения, и можно будет подумать о перевоспитании. По примеру немцев. Там ведь тоже не все были фашистами, но служили Гитлеру исправно, только поражение их образумило.
    mikh-korsakov
  9. kepmor Сегодня, 14:53
    в итоге после слов Захарченко...в куеве понос...в кремле затор...
    каждый остался при своём...политики враздумьи...люди страдают...
    kepmor
  10. Radikal Сегодня, 14:54
    Заявление Александра Захарченко осудили в Турции. Представитель внешнеполитического ведомства Турции Хусейн Муфтюоглу заявил, что инициатива «об образовании новых государств на украинской территории является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также нарушением буквы минских договорённостей».
    Во как! А что ж молчали, хотя бы те же янычары, когда Югославию резали на куски, причем там никакого переворота не было! Ещё наплачемся, и не дай бог кровью умоемся от этой "дружбы" с Эрдоганом!
    Radikal
  11. Nikolaevich I Сегодня, 15:05
    Проект "Малороссия"......? Почему Малороссия ?Чего там мало...? Мы уже как-то попривыкли к названию "Новороссия"! Тем более,что тут и некий "сакраментальный" смысл можно определить !
    Nikolaevich I
  12. Ретвизан 8 Сегодня, 15:07
    ...Заявление Александра Захарченко осудили в Турции. Представитель внешнеполитического ведомства Турции Хусейн Муфтюоглу заявил, что инициатива «об образовании новых государств на украинской территории является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины,...
    И это вякают представители страны пытающейся оттяпать кусок соседнего государства.
    Ретвизан 8
  13. Горный стрелок Сегодня, 15:15
    Объявленный проект "Малороссия" не такой глупый, каким кажется на первый взгляд. В случае развития острой ситуации в борьбе за "киевский престол", эта карта обязательно сыграет...
    Горный стрелок
Картина дня