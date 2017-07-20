Государство Малороссия: быть или не быть? Мнения экспертов

Вот это заявление из так называемой ДНР - это был отчаянный крик о помощи, какими словами он бы ни был назван. Мы прекрасно понимаем, что людей, которые остались там, так же не устраивает гнёт России, несмотря на то, что они всё равно стоят с оружием в руках за интересы России против Украины, несмотря на то, что там есть люди, которые убивают нас, и мы убиваем их.

Градус обсуждения заявления Александра Захарченко по поводу провозглашения государства Малороссия вместо дискредитировавшей себя Украины не снижается. Эксперты и политики как в России и на Украине, так и в дальнем зарубежье активно комментируют вопрос возможности или невозможности появления на карте мира нового государства.Комментарий нардепа ВРУ Надежды Савченко, высказавшейся в эфире программы «Субъективные итоги дня» на украинском телевидении:По словам Савченко, «Москва оказалась не готова к самой идее создания (Малороссии)».Украинский политический обозреватель, редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрия Карин в интервью украинским СМИ заявил, что именно Киев своими действиями на Донбассе фактически заставляет представителей «отдельных районов Донецкой и Луганской областей выдумывать Малороссию». По словам Карина, это стало ответом на украинский закон о реинтеграции Донбасса и изменению формата АТО».Директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что провозглашением Малороссии Захарченко пытается сделать ход на опережение в случае ухода Порошенко и очередного обострения внутриполитической борьбы на Украине.Заявление Александра Захарченко осудили в Турции. Представитель внешнеполитического ведомства Турции Хусейн Муфтюоглу заявил, что инициатива «об образовании новых государств на украинской территории является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также нарушением буквы минских договорённостей».В ответ на это в Донецке заявлено, что речь идёт не о борьбе за отделение от Украины, а, наоборот, о борьбе за целостность страны, но как под другим названием, так и с другой политической системой. Аргументация прежняя: Украина как государство себя полностью дискредитировала, так как конституция этой страны фактически не исполняется действующими властями.