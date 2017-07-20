Мексика планирует закупить дополнительную партию российских Ми-17
Правительство Мексики рассматривает возможность закупки в России дополнительной партии вертолетов типа Ми-17, передает ТАСС сообщение главы делегации «Рособоронэкспорта» на авиасалоне МАКС-2017 Сергея Ладыгина.
Кроме того, по словам главы делегации, большой интерес у мексиканских партнеров вызывают вертолеты Ка-226 и «Ансат», а также боевые машины Ми-35 и Ми-28НЭ. В случае если заинтересованность перерастет в твердое намерение, российская сторона готова поставить в Мексику любые из указанных моделей.
В настоящее время военное ведомство Мексики эксплуатирует около 50-ти вертолетов Ми-8/17 разных модификаций, еще несколько десятков несут службу в полиции и других ведомствах.
Вертолеты типа Ми-17 активно используются в мексиканских силовых структурах – министерстве национальной обороны, министерстве морского флота и национальной полиции. Мексиканская сторона планирует закупить в России новую партию таких вертолетов,сказал Ладыгин агентству.
Кроме того, по словам главы делегации, большой интерес у мексиканских партнеров вызывают вертолеты Ка-226 и «Ансат», а также боевые машины Ми-35 и Ми-28НЭ. В случае если заинтересованность перерастет в твердое намерение, российская сторона готова поставить в Мексику любые из указанных моделей.
В настоящее время военное ведомство Мексики эксплуатирует около 50-ти вертолетов Ми-8/17 разных модификаций, еще несколько десятков несут службу в полиции и других ведомствах.
Использованы фотографии: aviationnews.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти