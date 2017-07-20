15:37 20 июля

Мексика планирует закупить дополнительную партию российских Ми-17

Правительство Мексики рассматривает возможность закупки в России дополнительной партии вертолетов типа Ми-17, передает ТАСС сообщение главы делегации «Рособоронэкспорта» на авиасалоне МАКС-2017 Сергея Ладыгина.



Вертолеты типа Ми-17 активно используются в мексиканских силовых структурах – министерстве национальной обороны, министерстве морского флота и национальной полиции. Мексиканская сторона планирует закупить в России новую партию таких вертолетов,
сказал Ладыгин агентству.


Кроме того, по словам главы делегации, большой интерес у мексиканских партнеров вызывают вертолеты Ка-226 и «Ансат», а также боевые машины Ми-35 и Ми-28НЭ. В случае если заинтересованность перерастет в твердое намерение, российская сторона готова поставить в Мексику любые из указанных моделей.

В настоящее время военное ведомство Мексики эксплуатирует около 50-ти вертолетов Ми-8/17 разных модификаций, еще несколько десятков несут службу в полиции и других ведомствах.

Использованы фотографии: aviationnews.ru
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Комментарии 10

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  1. pjastolov Сегодня, 14:43
    Вертолеты типа Ми-17 активно используются в мексиканских силовых структурах – министерстве национальной обороны, министерстве морского флота и национальной полиции. Мексиканская сторона планирует закупить в России новую партию таких вертолетов,
    врут мексиканцы - трамп стену строит, перелетать придется laughing
    pjastolov
    1. МПК 245 Сегодня, 14:49
      Блин,Володь-ну не мог подождать-с языка прям не снял,а вырвал просто... am laughing hi
      МПК 245
      1. pjastolov Сегодня, 14:51
        не мог подождать-
        а чего ждать-то, правда то она на поверхности, так что звиняй Алексей hi
        pjastolov
    2. сибиралт Сегодня, 14:51
      США внаглую оттяпали себе половину Мексики. Так что мексиканцам есть за что воевать. bully
      сибиралт
      1. pjastolov Сегодня, 14:53
        Так что мексиканцам есть за что воевать.
        они не воевать, они тихой сапой занимают целые кварталы в матрасии laughing
        pjastolov
        1. Соломон Кейн Сегодня, 14:56
          Салют, Славяне! Картина маслом, я бы сказал футуристическая - Российский вертолет над границей США. Дабы полосатые не расслаблялись.
          Соломон Кейн
          1. pjastolov Сегодня, 15:17
            Дабы полосатые не расслаблялись.
            так они сами закупают для афгана laughing
            pjastolov
    3. Самаритянин Сегодня, 15:36
      Мексиканцы молодцы! Мексиканская авиакомпания является крупнейшим иностранным эксплуатантом SSJ 100: в ее парке сейчас 22 самолета этого типа, А на МАКСе ещё 10-ть заказали! good
      А Вы говорите от нашего футбола толку нет... wassat Братья навек drinks drinks drinks
      Самаритянин
  2. Искандер Ш Сегодня, 14:45
    Эт хорошо. Надо ковать железо, пока Трампуша с CNN чудят.
    Искандер Ш
  3. Приговор Сегодня, 15:23
    Поможем мексиканским братьям вернуть незаконно аннексированные солнечный Техас и Калифорнию... laughing laughing laughing
    Приговор
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