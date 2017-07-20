ЛНР: ВСУ несут небоевые потери из-за пьянства и наркомании

Так, в первом батальоне 14-й бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Петровка Станично-Луганского района один военнослужащий получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием

При доставке его в медчасть было установлено, что пострадавший находился под действием наркотических веществ

Кроме того, военнослужащий 20-го отдельного механизированного батальона 58-й бригады вооруженных сил Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по неосторожности взорвал гранату РГД-5. Солдат получил тяжелые ранения, но в лечебное учреждение доставлен не был. Дальнейшая его судьба неизвестна

в целом морально-психологическое состояние солдат данного батальона оценивается как низкое, впрочем, как и в других подразделениях, находящихся на передовой

Вследствие низкого уровня воинской дисциплины в частях и подразделениях вооруженных сил Украины продолжают отмечаться факты самовольного оставления части украинскими солдатами

Так, 18 июля военнослужащий минометной батареи 53-й бригады вооруженных сил Украины старшина Шулятьев самовольно оставил передовую позицию в районе населенного пункта Мироновский. Всю ситуацию усугубляет еще тот факт, что, покидая позицию, контрактник взял с собой автомат АК-74 с боекомплектом и пять гранат