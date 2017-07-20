15:38 20 июля

ЛНР: ВСУ несут небоевые потери из-за пьянства и наркомании

Киевские силовики продолжают нести небоевые потери из-за пьянства и употребления наркотических средств. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, отметив, что "по-прежнему имеют место случаи небоевых потерь в рядах вооруженных сил Украины".

Так, в первом батальоне 14-й бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Петровка Станично-Луганского района один военнослужащий получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием
– сообщил Марочко -
При доставке его в медчасть было установлено, что пострадавший находился под действием наркотических веществ


ЛНР: ВСУ несут небоевые потери из-за пьянства и наркомании



Кроме того, военнослужащий 20-го отдельного механизированного батальона 58-й бригады вооруженных сил Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по неосторожности взорвал гранату РГД-5. Солдат получил тяжелые ранения, но в лечебное учреждение доставлен не был. Дальнейшая его судьба неизвестна
– рассказал он -
в целом морально-психологическое состояние солдат данного батальона оценивается как низкое, впрочем, как и в других подразделениях, находящихся на передовой


Также Марочко сообщил, что два дня назад военнослужащий ВСУ самовольно покинул позицию в зоне так называемой "АТО", прихватив с собой автомат с боекомплектом и пять гранат.

Вследствие низкого уровня воинской дисциплины в частях и подразделениях вооруженных сил Украины продолжают отмечаться факты самовольного оставления части украинскими солдатами
- отметил он -
Так, 18 июля военнослужащий минометной батареи 53-й бригады вооруженных сил Украины старшина Шулятьев самовольно оставил передовую позицию в районе населенного пункта Мироновский. Всю ситуацию усугубляет еще тот факт, что, покидая позицию, контрактник взял с собой автомат АК-74 с боекомплектом и пять гранат


В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ. В том числе, военнослужащие ВСУ совершают самострелы, чтобы уклониться от службы в зоне так называемой "АТО".

Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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Комментарии 13

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  1. vch Сегодня, 15:05
    Ну а что еще ждать от ВСУ. Солдаты внутренне понимают, что ведут не праведную войну не праведными средствами! Отсюда и безнадега и тоска и как следствие пьянки и наркомания.
    vch
    1. Чёрный Сегодня, 15:10
      Лох - это судьба, а потому хуже не будет - подумал на Майдане тернопольский [email protected], поправил кастрюлю , и с криками "СУГС" пошел сжигать и грабить людей на Донбассе....и невдомёк всей этой мрази, что Петер-свин их всех уже в небоевые записал....а то бы по тыщще гривень в день выдал wassat , а так за шо выдавать? За пьянство? laughing
      Чёрный
      1. pjastolov Сегодня, 15:21
        их всех уже в небоевые записал...
        Солдат получил тяжелые ранения, но в лечебное учреждение доставлен не был. Дальнейшая его судьба неизвестна
        закапали - нет человека - нет проблем, пропал без вести hi
        pjastolov
    2. kepmor Сегодня, 15:13
      где вы там (в АТО) нашли "внутренне понимающих"??????...
      все "внутренне понимающие" по другую линию фронта...
      kepmor
  2. san4es Сегодня, 15:06
    взорвал гранату РГД-5. Солдат получил тяжелые ранения, но в лечебное учреждение доставлен не был. Дальнейшая его судьба неизвестна

    ...Закопали в ближайшей воронке, чтоб далеко не возить
    san4es
    1. Соломон Кейн Сегодня, 15:08
      Каков полководец - таково и войско...
      Соломон Кейн
      1. МПК 245 Сегодня, 15:13
        good Будь добрее,Кость... laughing laughing laughing
        МПК 245
      2. pjastolov Сегодня, 15:23
        Вот тут Константин ты полностью прав
        pjastolov
  3. винипух Сегодня, 15:10
    Это пресс службы Украины? Не понимаю что происходит
    винипух
    1. san4es Сегодня, 15:15
      Цитата: винипух
      Это пресс службы Украины? Не понимаю что происходит


      ...Инь и Янь современной Украины
      san4es
    2. pjastolov Сегодня, 15:27
      Это пресс службы Украины? Не понимаю что происходит
      скакунов тяжело понять
      pjastolov
    3. soroKING Сегодня, 15:31
      винипух идите... к кролику
      soroKING
  4. ded100 Сегодня, 15:19
    Суровая правда жизни! laughing

    ded100
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