ЛНР: ВСУ несут небоевые потери из-за пьянства и наркомании
Киевские силовики продолжают нести небоевые потери из-за пьянства и употребления наркотических средств. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, отметив, что "по-прежнему имеют место случаи небоевых потерь в рядах вооруженных сил Украины".
Также Марочко сообщил, что два дня назад военнослужащий ВСУ самовольно покинул позицию в зоне так называемой "АТО", прихватив с собой автомат с боекомплектом и пять гранат.
В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ. В том числе, военнослужащие ВСУ совершают самострелы, чтобы уклониться от службы в зоне так называемой "АТО".
Так, в первом батальоне 14-й бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Петровка Станично-Луганского района один военнослужащий получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием– сообщил Марочко -
При доставке его в медчасть было установлено, что пострадавший находился под действием наркотических веществ
Кроме того, военнослужащий 20-го отдельного механизированного батальона 58-й бригады вооруженных сил Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по неосторожности взорвал гранату РГД-5. Солдат получил тяжелые ранения, но в лечебное учреждение доставлен не был. Дальнейшая его судьба неизвестна– рассказал он -
в целом морально-психологическое состояние солдат данного батальона оценивается как низкое, впрочем, как и в других подразделениях, находящихся на передовой
Также Марочко сообщил, что два дня назад военнослужащий ВСУ самовольно покинул позицию в зоне так называемой "АТО", прихватив с собой автомат с боекомплектом и пять гранат.
Вследствие низкого уровня воинской дисциплины в частях и подразделениях вооруженных сил Украины продолжают отмечаться факты самовольного оставления части украинскими солдатами- отметил он -
Так, 18 июля военнослужащий минометной батареи 53-й бригады вооруженных сил Украины старшина Шулятьев самовольно оставил передовую позицию в районе населенного пункта Мироновский. Всю ситуацию усугубляет еще тот факт, что, покидая позицию, контрактник взял с собой автомат АК-74 с боекомплектом и пять гранат
В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ. В том числе, военнослужащие ВСУ совершают самострелы, чтобы уклониться от службы в зоне так называемой "АТО".
Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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