За сутки в Донбассе погибли 9 украинских силовиков
По предварительным данным, 9 военнослужащих погибли и еще 5 получили ранения в ходе обстрела со стороны ополченцев на востоке Украины, передает Интерфакс-АВН сообщение представителя украинского военного ведомства Андрея Лысенко.
По его словам, «при обстреле боевиками села Красногоровка (Мариупольское направление) в четверг утром погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, и еще двое получили ранения».
Также «один боец погиб на Донецком направлении при обстреле села Новгородского».
Лысенко сообщил, что противник открыл огонь в 4 часа утра «из минометов, артиллерии, танков и систем "Град-П" ("Партизан") в районе Красногоровки».
Кроме того, «в Новотошковке группа военных подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего трое военных погибли, еще трое ранены», сказал он.
Еще один военнослужащий, по словам Лысенко, погиб при обстреле в Марьинке.
Между тем представитель оперативного командования ДНР сообщил о 30 обстрелах со стороны ВСУ.
От снарядов пострадали три дома, магазин и газопровод, расположенные в Донецке и Докучаевке.
По его словам, «при обстреле боевиками села Красногоровка (Мариупольское направление) в четверг утром погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, и еще двое получили ранения».
Также «один боец погиб на Донецком направлении при обстреле села Новгородского».
Лысенко сообщил, что противник открыл огонь в 4 часа утра «из минометов, артиллерии, танков и систем "Град-П" ("Партизан") в районе Красногоровки».
Кроме того, «в Новотошковке группа военных подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего трое военных погибли, еще трое ранены», сказал он.
Еще один военнослужащий, по словам Лысенко, погиб при обстреле в Марьинке.
По состоянию на 11.20 четверга с начала суток в Донбассе зафиксировано 14 обстрелов со стороны противника, 8 из них – из тяжелого вооружения,добавил он.
Между тем представитель оперативного командования ДНР сообщил о 30 обстрелах со стороны ВСУ.
За прошедшие сутки ВСУ 30 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие,рассказал представитель военного ведомства.
От снарядов пострадали три дома, магазин и газопровод, расположенные в Донецке и Докучаевке.
В результате обстрелов города Донецка ранения получили три человека – два мужчины и одна женщина,добавил он.
Использованы фотографии: ЕРА/UPG
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