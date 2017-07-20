За сутки в Донбассе погибли 9 украинских силовиков

По состоянию на 11.20 четверга с начала суток в Донбассе зафиксировано 14 обстрелов со стороны противника, 8 из них – из тяжелого вооружения,

За прошедшие сутки ВСУ 30 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие,

В результате обстрелов города Донецка ранения получили три человека – два мужчины и одна женщина,