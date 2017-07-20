15:37 20 июля

За сутки в Донбассе погибли 9 украинских силовиков

По предварительным данным, 9 военнослужащих погибли и еще 5 получили ранения в ходе обстрела со стороны ополченцев на востоке Украины, передает Интерфакс-АВН сообщение представителя украинского военного ведомства Андрея Лысенко.

За сутки в Донбассе погибли 9 украинских силовиков


По его словам, «при обстреле боевиками села Красногоровка (Мариупольское направление) в четверг утром погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, и еще двое получили ранения».


Также «один боец погиб на Донецком направлении при обстреле села Новгородского».

Лысенко сообщил, что противник открыл огонь в 4 часа утра «из минометов, артиллерии, танков и систем "Град-П" ("Партизан") в районе Красногоровки».

Кроме того, «в Новотошковке группа военных подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего трое военных погибли, еще трое ранены», сказал он.

Еще один военнослужащий, по словам Лысенко, погиб при обстреле в Марьинке.

По состоянию на 11.20 четверга с начала суток в Донбассе зафиксировано 14 обстрелов со стороны противника, 8 из них – из тяжелого вооружения,
добавил он.

Между тем представитель оперативного командования ДНР сообщил о 30 обстрелах со стороны ВСУ.

За прошедшие сутки ВСУ 30 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие,
рассказал представитель военного ведомства.

От снарядов пострадали три дома, магазин и газопровод, расположенные в Донецке и Докучаевке.

В результате обстрелов города Донецка ранения получили три человека – два мужчины и одна женщина,
добавил он.

Использованы фотографии: ЕРА/UPG
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Комментарии 17

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  1. Geisenberg Сегодня, 15:12
    Мало. Надо удвоить или утроить.
    Geisenberg
    1. tiredwithall Сегодня, 15:16
      Цитата: Geisenberg
      Мало. Надо удвоить или утроить.

      Не надо удваивать, надо прекратить.
      tiredwithall
      1. Geisenberg Сегодня, 15:17
        Цитата: tiredwithall
        Цитата: Geisenberg
        Мало. Надо удвоить или утроить.

        Не надо удваивать, надо прекратить.


        ... сопротивляться людоедам ??? Интересная позиция.)
        Geisenberg
        1. Чёрный Сегодня, 15:18
          погибли 9 украинских силовиков

          Просто подохли как п.а д.а.л.ь . Сами хотели детей убивать А ответку получили.В аду уже они.
          Чёрный
        2. tiredwithall Сегодня, 15:25
          Цитата: Geisenberg
          Не надо удваивать, надо прекратить... сопротивляться людоедам ??? Интересная позиция.)

          Вооружённое сопротивление в качестве оперативной меры необходимо. Но надо понимать и то, что стрельба украинца по малороссу и наоборот лишь больше ослабляет нас и на руку врагам. К тому же стреляющий украинец - это результат нашего провала информационной войны. Поэтому "прекратить убивать друг друга" - это в первую очередь победить информационно. Раздувание истерии типа, чем больше убьют на Украине - тем лучше, - это путь к самоистреблению, это часть западного плана навязывания нам войны всех против всех.
          tiredwithall
          1. Балу Сегодня, 15:34
            Цитата: tiredwithall
            К тому же стреляющий украинец - это результат нашего провала информационной войны. Поэтому "прекратить убивать друг друга" - это в первую очередь победить информационно.

            Спросите ополченцев насчет информационной войны. Они не поймут о чем вы. Для них бандерлоги-враги, пришедшие издалека убивать жителей Донбасса ради кучки местечковых бандюков с галичины, узурпировавших власть.
            Балу
    2. ydjin Сегодня, 15:23
      Пора просто одеть в смирительные рубашки и в дом вечной скорби.
      ydjin
      1. kepmor Сегодня, 15:33
        а потом всю оставшуюся жизнь кормить "детоубийц"?????....
        нет уж...врач сказал в морг...значит в морг....
        kepmor
  2. parusnik Сегодня, 15:15
    Полку небесной сотни прибыло...жаль мало..
    parusnik
  3. Egorovich Сегодня, 15:18
    Чем больше свидомых в гробах,тем чище Малороссия.Ну очень хорошая новость!!!
    Egorovich
  4. kepmor Сегодня, 15:20
    бегите...бегите, пока не поздно...
    жизнь то одна и её надо прожить, а не сдохнуть ради "печенюшек"...бегите....
    kepmor
  5. Толстоевский Сегодня, 15:21
    Пишите по русски правильно. Не "погибли", а "подохли", и не "силовики", а "каратели"
    Толстоевский
  6. МПК 245 Сегодня, 15:26
    Вот вы злые,дядьки...
    «Умягчение злых сердец» позвольте почитаю...-
    О многострадальная Мати Божия, Превысшая всех дщерей земли, по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли перенесенных, приими многоболезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости.

    Иного бо прибежища и теплаго предстательства разве Тебе не вемы, но, яко дерзновение имущая ко Иже из Тебе рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевать в Троице Единому Богу ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
    МПК 245
    1. Балу Сегодня, 15:35
      Цитата: МПК 245
      Вот вы злые,дядьки...


      Злые мы говоришь? Спроси об этом искалеченных детишек Донбасса может бандерлоги добрые?
      Балу
  7. VadimSt Сегодня, 15:28
    Круто, статьи о Донбассе, скоро будут и выкладывать, и комментироваться сразу представителями ВСУ - где каратели и поддонки являются военнослужащими, о защитники своих семей и очагов - боевиками.
    Может, и из Сирии, будем просто переводить на русский и размещать репортажи, - непосредственно от пропагандистов ИГИЛ и прочих?
    VadimSt
  8. DEZINTO Сегодня, 15:33
    Давай чуть меньше кровожадности.

    Страна Украина ростила отморозков ростила упорно и старательно. Теперь отморозки что поумнее и изворотливее стоят возле судов рад и прочих отхожих мест и кричат кричалки или сажают чиновников в мусорные баки. А отморозки по тупее лежат удобрениями в полях и совсем не кричат ничего. А может это вообще призывники были несчастные которые в хате с краю жили. Грустно всё это.

    Целая страна самоубивается на наших глазах. Давайте чуть меньше кровожадности..... what
    DEZINTO
  9. ded100 Сегодня, 15:33
    За сутки в Донбассе погибли 9 украинских силовиков
    ded100
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