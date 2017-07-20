Работы по созданию бомбы КАБ-250 завершатся до конца года

Представленная корректируемая авиационная бомба КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения... Рассчитываю, что до конца года мы работу над этим изделием закончим,

Мы видели этот пример, и когда американцы применили в Сирии... когда можно перенаправлять (ракеты) на цели. В этом направлении работы ведутся, это очень серьезная область, где требуются фундаментальные исследования. На сегодняшний момент определенные успехи есть, но до конкретики мы еще поработаем несколько лет,

В этом направлении работы ведется новая линейка изделий, есть до 200, до 400, до 600, до 1000 км изделия. Поэтому работы в этом направлении ведутся. Я думаю, что до 2020 года точно с этой линейкой (ракет) справимся,