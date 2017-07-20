17:25 20 июля

Работы по созданию бомбы КАБ-250 завершатся до конца года

Работу по созданию корректируемой авиационной бомбы КАБ-250 планируется завершить до конца текущего года, передает ТАСС сообщение гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова.



Представленная корректируемая авиационная бомба КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения... Рассчитываю, что до конца года мы работу над этим изделием закончим,
сказал обносов на салоне МАКС-2017.


Согласно информации концерна, «корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250 предназначена для поражения различной техники, укреплений, складов, элементов инфраструктуры и других объектов противника». Бомба имеет высокую точность попадания за счет использования лазерной системы наведения.

Обносов также сообщил, что через несколько лет в России появятся ракеты с элементами искусственного интеллекта.

Мы видели этот пример, и когда американцы применили в Сирии... когда можно перенаправлять (ракеты) на цели. В этом направлении работы ведутся, это очень серьезная область, где требуются фундаментальные исследования. На сегодняшний момент определенные успехи есть, но до конкретики мы еще поработаем несколько лет,
рассказал он.

По словам гендиректора, к 2020 году корпорация создаст высокоточную крылатую ракету с дальностью 1000 км и точностью в несколько метров.

В этом направлении работы ведется новая линейка изделий, есть до 200, до 400, до 600, до 1000 км изделия. Поэтому работы в этом направлении ведутся. Я думаю, что до 2020 года точно с этой линейкой (ракет) справимся,
сказал Обносов, отвечая на вопрос о создании в России аналога американской высокоточной крылатой ракеты большой дальности Jassm.

По его словам, нельзя одной ракетой покрыть все цели. «В ряде случаев неэффективно покрывать большую дальность», – пояснил Обносов.

Агентство напоминает, что американская высокоточная КР JASSM предназначена для «поражения хорошо защищенных стационарных и перемещаемых целей в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника». Радиус ее действия – 370 км (JASSM-ER до 1000 км). Ракета способна доставлять боеголовки массой 450 кг.

Использованы фотографии: Екатерина Елисеева/ТАСС
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Комментарии 18

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  1. МПК 245 Сегодня, 16:18
    А что за бомба такая умная?Дорогая,наверное?Я правда не в теме,интересно просто стало...Сыпали же на бармалеев допотопные бомбы,а щаз захотелось современных,как у партнёров,что-ли...???
    МПК 245
    1. Paranoid50 Сегодня, 16:35
      Цитата: МПК 245
      Сыпали же на бармалеев допотопные бомбы,

      Дык,то на бармалеев.... А,кроме них, по миру шляется много всякой высокотехнологичной нечисти. Не всех же только "Чупа-Чупс" угощать,кому-то и "пирожное" полагается... laughing
      Paranoid50
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:38
      Она не умная-была бы умная, самоликвидировалась бы в полете, она "правельная "-летит куда пошлют, и в ус не дует + good
      Изгоняющий либероидов
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 16:44
      Давайте мужики торопитесь...А то война в Сирии закончится и испытать ее в деле не удасться ! Черти ждут испытания с нетерпением , их уже мало осталось laughing
      ОТДЕЛ
      1. МПК 245 Сегодня, 16:51
        Это у Башара,Виталь,мужиков не осталось-все в Европу убежали...А у бармалеев-очередь из желающих...
        Не так уж и мало,не смотря на работу ВКС... wink
        МПК 245
  2. Ursus Сегодня, 16:23
    Грамотеи, исправьте грубейшую ошибку в названии
    Ursus
    1. Alexey RA Сегодня, 16:32
      Цитата: Ursus
      Грамотеи, исправьте грубейшую ошибку в названии

      Alexey RA
      1. Old Shoe Сегодня, 16:39
        А это по принципу: чем больше мягких знаков - тем грамотнее будешь казаться lol
        Old Shoe
        1. pjastolov Сегодня, 16:44
          А это по принципу: чем больше мягких знаков - тем грамотнее будешь казаться
          или мягче станешь? laughing
          pjastolov
      2. Zubr Сегодня, 16:51
        laughing А многие пишут: ""...тца, щас" и т. п.
        Zubr
        1. Чёрный Полковник Сегодня, 17:17
          ... а кто и "щяз", и ничего. Живы-здоровы и не икаетЬся.
          Чёрный Полковник
    2. Logall Сегодня, 16:35
      Цитата: Ursus
      Грамотеи, исправьте грубейшую ошибку в названии

      Как вы бомбу назовёте, так она и полетит? т.е. упадёт...
      Logall
    3. cerbuk6155 Сегодня, 16:35
      Ни нервничай ни надо. Мы все люди и можем иногда ошибиться. soldier
      cerbuk6155
    4. dauria Сегодня, 16:39
      Грамотеи, исправьте ...


      В министерстве образования процентов 10 заметят лишний мягкий знак. От остальных 90 услышите " Ты чиво , блин, учитель походу?"
      Раньше глаза резало. Теперь - нет.
      dauria
  3. Sanchous83 Сегодня, 16:28
    всего лишь мягкий знак убрать)))
    Sanchous83
    1. tanit Сегодня, 16:45
      Сегодня в статьях на ВО А-630 повысили до Ракетного комплекса, а 46-тонную машину с Ярсом "повысили в звании" до 100 тонн laughing
      А Вы -"мягкий знак" laughing
      Не, на ВО же не постят Апачи, на ВО Апачами на постерах возмущаются. Апачи на плакете -это малообразованные жертвы ЕГЭ. А мягкие знаки -это профессионалы ВО., А они не ошибаются. laughing
      Вот видите, как мало Вы знаете о "мягких знаках" laughing
      tanit
  4. Monster_Fat Сегодня, 16:43
    России появятся ракеты с элементами искусственного интеллекта.

    Анекдот: "США сворачивают программу по разработке боеприпасов с искусственным интеллектом. Последний образец так называемой "умной бомбы" так и не удалось выпихнуть с самолета..." winked
    Monster_Fat
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 17:20
      Последний образец так называемой "умной бомбы" так и не удалось выпихнуть с самолета..."
      Видимо, образец был не выпихуемый.
      Чёрный Полковник
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