Работы по созданию бомбы КАБ-250 завершатся до конца года
Работу по созданию корректируемой авиационной бомбы КАБ-250 планируется завершить до конца текущего года, передает ТАСС сообщение гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова.
Согласно информации концерна, «корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250 предназначена для поражения различной техники, укреплений, складов, элементов инфраструктуры и других объектов противника». Бомба имеет высокую точность попадания за счет использования лазерной системы наведения.
Обносов также сообщил, что через несколько лет в России появятся ракеты с элементами искусственного интеллекта.
По словам гендиректора, к 2020 году корпорация создаст высокоточную крылатую ракету с дальностью 1000 км и точностью в несколько метров.
По его словам, нельзя одной ракетой покрыть все цели. «В ряде случаев неэффективно покрывать большую дальность», – пояснил Обносов.
Агентство напоминает, что американская высокоточная КР JASSM предназначена для «поражения хорошо защищенных стационарных и перемещаемых целей в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника». Радиус ее действия – 370 км (JASSM-ER до 1000 км). Ракета способна доставлять боеголовки массой 450 кг.
Представленная корректируемая авиационная бомба КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения... Рассчитываю, что до конца года мы работу над этим изделием закончим,сказал обносов на салоне МАКС-2017.
Согласно информации концерна, «корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250 предназначена для поражения различной техники, укреплений, складов, элементов инфраструктуры и других объектов противника». Бомба имеет высокую точность попадания за счет использования лазерной системы наведения.
Обносов также сообщил, что через несколько лет в России появятся ракеты с элементами искусственного интеллекта.
Мы видели этот пример, и когда американцы применили в Сирии... когда можно перенаправлять (ракеты) на цели. В этом направлении работы ведутся, это очень серьезная область, где требуются фундаментальные исследования. На сегодняшний момент определенные успехи есть, но до конкретики мы еще поработаем несколько лет,рассказал он.
По словам гендиректора, к 2020 году корпорация создаст высокоточную крылатую ракету с дальностью 1000 км и точностью в несколько метров.
В этом направлении работы ведется новая линейка изделий, есть до 200, до 400, до 600, до 1000 км изделия. Поэтому работы в этом направлении ведутся. Я думаю, что до 2020 года точно с этой линейкой (ракет) справимся,сказал Обносов, отвечая на вопрос о создании в России аналога американской высокоточной крылатой ракеты большой дальности Jassm.
По его словам, нельзя одной ракетой покрыть все цели. «В ряде случаев неэффективно покрывать большую дальность», – пояснил Обносов.
Агентство напоминает, что американская высокоточная КР JASSM предназначена для «поражения хорошо защищенных стационарных и перемещаемых целей в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника». Радиус ее действия – 370 км (JASSM-ER до 1000 км). Ракета способна доставлять боеголовки массой 450 кг.
Использованы фотографии: Екатерина Елисеева/ТАСС
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