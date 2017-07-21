Многоцелевое шасси Marienwagen II и машины на его базе (Германия)



Опытное четырехгусеничное шасси Marienwagen II, показавшее необходимость перехода к иной архитектуре. Фото Strangernn.livejournal.com



Грузовик на базе полугусеничного шасси. Фото Aviarmor.net



Единственная самоходная артиллерийская установка на базе Marienwagen II. Фото Aviarmor.net



Броневик Marienwagen II. Фото Wikimedia Commons



Броневик на улицах Берлина, предположительно 1919 г. Фото Wikimedia Commons



Бронетехника во время революционных событий 1918-19 годов. Слева на заднем плане - Marienwagen II. Фото Foto-history.livejournal.com



Серийные полугусеничные грузовики. Фото Landships.activeboard.com



Marienwagen II в латвийской армии. Машина выполняет функции артиллерийского тягача. Фото Landships.activeboard.com



Латвийские тягачи на учениях. Фото Landships.activeboard.com

По материалам сайтов:

https://aviarmor.net/

http://landships.activeboard.com/

http://strangernn.livejournal.com/

В марте 1917 года немецкие военные провели испытании танка / тяжелого бронеавтомобиля Marienwagen I mit Panzeraufbau, построенного на основе оригинального шасси повышенной проходимости. Эта машина крайне плохо показала себя, вследствие чего от нее отказались. Единственный опытный образец позже был разобран. Тем не менее, компания Daimler решила продолжать развитие существующих шасси необычной конструкции, что в дальнейшем привело к появлению многоцелевой машины и броневика под общим названием Marienwagen II. Любопытно, что одним из результатов этих проектов стало появление первой немецкой полугусеничной бронемашины.Главная проблема «танка» первой модели заключалась в недостаточно мощном двигателе, из-за которого максимальная скорость не превышала нескольких километров в час. Кроме того, были выявлены определенные проблемы, связанные с не самой удачной конструкцией ходовой части. Таким образом, развивая существующую конструкцию теми или иными методами, можно было получить приемлемые результаты. В первую очередь, можно было создать универсальное шасси, пригодное для использования в транспортных целях, а в дальнейшем не исключалась разработка очередной версии боевой бронированной машины.Уже в 1917 году компания Daimler-Marienfelde, разработавшая базовое шасси и броневик на его основе, создала обновленный вариант существующей многоцелевой гусеничной машины. Предыдущий образец в свое время получил имя Marienwagen I – по названию предприятия-изготовителя, находившегося в берлинском районе Мариенфельде. Новый проект назвали, используя ту же логику, – Marienwagen II.Базовый вариант четырехгусеничного шасси отличался интересной упрощенной конструкцией ходовой части. Все основные элементы гусеничного движителя закреплялись на единой раме, которая, в свою очередь, устанавливалась на упругих элементах подвески. В рамках проекта Marienwagen II было решено переделать имеющуюся конструкцию с использованием новых идей и с учетом накопленного опыта. При этом были найдены возможности обойтись без крупных переделок передних тележек.Многоцелевое шасси сохранило общую архитектуру. Использовалась длинная металлическая рама, на передней части которой помещались двигатель и коробка передач. Сразу за ними имелись органы управления. Оставшиеся площади рамы отдавались под монтаж грузовой площадки, кузова и т.д. Снизу к раме присоединялись элементы ходовой части. Рама, силовая установка и другие устройства с минимально необходимыми изменениями заимствовались у серийного грузовика Daimler-Marienfelde ALZ 13. Ходовая часть создавалась с нуля, хотя и с использованием уже известных идей.Передняя пара гусениц машины Marienwagen II получила усиленные продольные балки, имевшие крепления для пяти неподрессоренных опорных катков малого диаметра и двух пар колес большего размера. Два таких устройства соединялись поперечной балкой, имевшей крепления для установки на листовых рессорах. Использовалась металлическая гусеница с траками большой ширины оснащенными грунтозацепами. Для управления машиной по курсу передняя тележка с двумя гусеницами получила средства поворота вокруг вертикальной оси.Задняя тележка была создана с нуля. Теперь предлагалось использовать восемь небольших опорных катков, сблокированных двумя продольными балками. Каждая балка имела пару пружин. В передней части гусеницы помещались направляющие колеса, в задней – ведущие. Неподвижные элементы задних гусениц жестко соединялись с рамой и, в отличие от предыдущей машины, не могли перемещаться вместе с гусеницей. Гусеница задней тележки была похожа на использовавшуюся на передней, однако отличалась большей шириной и пропорционально увеличенными траками.Известно, что уже в 1917 году компания Daimler-Marienfelde перестроила один из серийных грузовиков в опытный образец гусеничного шасси. Испытания показали, что примененные доработки конструкции дали некоторый результат, но привели к новым проблемам. В первую очередь, не оправдал себя механизм поворота передней тележки. Желание упростить конструкцию и обеспечить приемлемую управляемость вскоре привело к отказу от передних гусениц.Теперь вместо них планировалось использовать пару колес с рессорной подвеской и механизмом управления традиционного вида. Использовались цельнометаллические колеса спицованной конструкции. В связи с военным предназначением машины и предполагаемым использованием на бездорожье было предложено отказаться от резиновых шин. Для повышения проходимости колеса получили ободы увеличенной ширины.Такой вариант многоцелевого шасси хорошо показал себя во время испытаний и был рекомендован к серийному производству. Осенью 1917 года компания-разработчик получила заказ на выпуск 170 полугусеничных машин Marienwagen II в транспортной конфигурации. Армия желала получить технику с закрытой кабиной экипажа и бортовым кузовом. Это позволяло перевозить людей и грузы, а также буксировать артиллерийские орудия. Вскоре появились предложения об использовании транспортных машин в качестве основы для техники специального назначения.При строительстве грузовика имеющееся шасси дополнялось несколькими простыми агрегатами. Так, двигатель прикрыли легким металлическим капотом сложной формы, характерной для автомобилей того времени. Позади капота располагалась закрытая кабина, взятая у одного из серийных грузовиков. Она имела коробчатую форму и собиралась на основе каркаса. Имелось крупное лобовое стекло, бортовое остекление отсутствовало. Грузовая площадка использовалась для установки бортового кузова, собранного из досок. Для облегчения погрузки борта устанавливались на шарнирах и могли откидываться.Едва ли не первой модификаций полугусеничного грузовика стала самоходная артиллерийская установка. Прямо в штатном бортовом кузове предлагалось монтировать тумбовую установку для орудия. Известно о существовании, как минимум, одной такой САУ с 55-мм нарезной пушкой. Подобная самоходка была построена и испытана в 1918 году. Тем не менее, вскоре боевые действия прекратились, и потому серийное производство не было начато. Вскоре единственную артиллерийскую самоходку разукомплектовали за ненадобностью.Контракт 1917 года оговаривал производство и поставку 170 полугусеничных машин, однако компания Daimler-Marienfelde не смогла выполнить этот заказ. До конца войны было построено и передано заказчику только 44 шасси в конфигурации грузовика. Дальнейшее выполнение заказа было отменено в связи с окончанием боевых действий и резким сокращением финансирования армии.Новая модификация машины Marienwagen II появилась в связи с известными событиями осени 1918 года. Для подавления беспорядков во время Ноябрьской революции полиция нуждалась в бронеавтомобилях, но имеющийся парк техники оказался недостаточным для решения всех имеющихся задач. В связи с этим полиция была вынуждена заняться строительством новых специальных машин на базе любых доступных шасси. Среди прочих машин, подлежащих перестройке в броневики, оказалось некоторое количество полугусеничных грузовиков, ранее построенных для армии.Достаточно быстро силами одного из предприятий был разработан проект модернизации, подразумевавший сборку нового бронекорпуса с вооружением, пригодного для установки на имеющееся шасси. В кратчайшие сроки по такому проекту было перестроено одно из имевшихся шасси, после чего полиция получила новую боевую бронированную машину. По имеющимся данным, подобный импровизированный броневик заводского изготовления не получил собственного названия и обозначался как Marienwagen II.По понятным причинам, бронекорпус новой полицейской машины отличался простотой конструкции и форм. Его предлагалось собирать из катаных броневых листов толщиной 5 и 7 мм. Более толстые детали использовались в качестве лба, бортов и кормы. Крыша и днище, в свою очередь, отличались меньшей толщиной и прочностью. Непосредственно на шасси закреплялся каркас, на котором при помощи заклепок устанавливались броневые листы. Проектом предусматривалось использование защиты всех основных агрегатов машины, в том числе задних тележек ходовой части.Новый корпус броневика Marienwagen II состоял из двух основных частей. Меньшими размерами отличался передний бронированный кожух двигателя. В его составе использовались вертикальный лобовой и бортовые листы. В лобовой детали предусматривалось крупное окно с решеткой, защищающей радиатор. В бортах находились жалюзи для вывода горячего воздуха. Сверху двигатель закрывался крышкой, состоявшей из горизонтального центрального и наклонных боковых элементов.Обитаемый отсек корпуса был выполнен в виде отдельного крупного агрегата. Его передняя часть имела наклонный лобовой лист со смотровыми люками, а также расходящиеся в стороны борта. Основные листы бортов располагались вертикально и параллельно оси машины. При этом борта корпуса образовывали крупные надгусеничные ниши. К корме корпус вновь сужался и заканчивался вертикальным броневым листом. Интересной особенностью корпуса была изменяющаяся высота. Центральная его часть была выше носовой и кормовой, из-за чего использовалась выгнутая крыша.Крышу оснастили погоном для установки простой цилиндрической башни. Последняя оснащалась средствами для крепления оружия, несложными смотровыми и прицельными устройствами, а также верхним люком.Достаточно сложный гусеничный движитель получил собственную защиту. Подвеску задних тележек прикрыли крупными бортовыми экранами овальной формы. Их верхняя грань находилась на уровне верхней ветви гусеницы, тогда как нижняя оставалась на некотором расстоянии от грунта и не прикрывала часть опорных катков.В соответствии с существующими ограничениями, новый броневик мог нести только пулеметное вооружение. В амбразуре башни разместили пулемет MG 08 (по другим данным, пулемет Schwarzlose) калибром 7,92 мм. Конструкция башни позволяла вести огонь в любом направлении с разными углами возвышения. За счет установки башни в центре выгнутой крыши удалось минимизировать мертвые зоны и обеспечить максимально возможную эффективность огня.Собственный экипаж нового броневика состоял из трех человек. Водитель и командир располагались в передней части обитаемого отсека. Под башней находилось рабочее место стрелка. Попадать в машину следовало при помощи двух дверей. Одна из них находилась в передней части левого борта, вторая – в кормовом листе. Для наблюдения за дорогой передние места экипажа имели пару смотровых лючков, закрываемых в боевой обстановке. Кроме того, по периметру корпуса имелось несколько смотровых щелей и амбразур.Характерной особенностью бронеавтомобиля Marienwagen II был большой объем обитаемого отсека, позволявший использовать его в качестве бронетранспортера. В таком случае броневик мог перевозить не только экипаж, но и несколько полицейских с оружием или спецсредствами. Высадка подобного десанта осуществлялась через кормовую дверь.Общая длина получившегося броневика достигала 6,5-7 м, ширина – не более 2,5 м, высота – порядка 2,5-2,7 м. Боевая масса была на уровне 7-8 т, что переводило бронеавтомобиль в категорию тяжелых. По некоторым данным, подобная боевая масса не привела к фатальному сокращению удельной мощности, как это было в случае с броневиком на шасси Marienwagen I. Следует отметить, что падение подвижности, связанное с использованием крупного и тяжелого бронекорпуса, не могло серьезным образом ухудшить практические характеристики броневика. Дело в том, что его предполагалось использовать в городских условиях, а не на пересеченной местности. Как следствие, требования к подвижности были менее жесткими.Согласно некоторым источникам, немецкая полиция в 1918-19 годах заказала не менее десятка броневиков Marienwagen II, которые следовало построить путем переделки имеющихся шасси. Как минимум, часть этого заказа была успешно выполнена до начала двадцатых годов. При этом имеются достоверные сведения только об одном бронеавтомобиле, тогда как информация о других носит отрывочный характер.Первый из заказанных броневиков нового типа был передан полиции к январю 1919 года. Вскоре эта машина приняла участие в подавлении Восстания спартакистов. Бронеавтомобиль Marienwagen II и его экипаж внесли определенный вклад в общие успехи полиции, однако народные волнения на этом не прекратились. Вероятно, полугусеничный броневик вместе с другими машинами своего класса в дальнейшем неоднократно участвовал в новых полицейских операциях. Политическая нестабильность в Германии сохранялась до осени 1919 года, и поэтому полиция регулярно получала возможность вывести на улицы свою бронетехнику.Имеются сведения, согласно которым в конце 1919 года Германия начала распродавать имеющиеся броневики. Так, три полугусеничных Marienwagen II были переданы Латвии. По некоторым данным, к этому времени латвийская армия теми или иными путями уже успела получить несколько артиллерийских тягачей базовой версии. Все эти машины эксплуатировались по прямому назначению. Известны фотоснимки «латвийской» техники семейства Marienwagen II, датированные двадцатыми годами. Сообщается о сохранении этих машин в армии вплоть до тридцатых годов.Из информации, приводимой некоторыми источниками, следует, что передача трех бронеавтомобилей Латвии была альтернативой утилизации, на которую отправили оставшуюся однотипную технику. В то же время, на разборку могли уйти только бронемашины на базе полугусеничного шасси. Транспортные машины аналогичной конструкции вполне могли оставаться в эксплуатации вплоть до выработки ресурса.Проекты многоцелевого шасси Marienwagen II и техники на его базе имели весьма интересную историю. Базовая машина создавалась в качестве улучшенной версии уже существующего образца техники, но, по-видимому, уже на этом этапе, учитывая имеющийся негативный опыт, ее разработчики решили делать только транспортное средство, но не боевую машину. Впоследствии грузовик / тягач пошел в серию и попал в войска, а также получил возможность стать носителем артиллерийского орудия. Еще позже полугусеничное шасси стало основой для бронеавтомобиля оригинальной конструкции.Ввиду малого количества транспортные машины Marienwagen II и броневики на их базе не оставили заметного следа в истории. Тем не менее, они оказались знаковыми разработками, в значительной мере повлиявшими на дальнейшее развитие боевой и вспомогательной техники. В дальнейшем в Германии было создано множество образцов полугусеничной техники того или иного назначения. Таким образом, разработка компании Daimler-Marienfelde стала прародителем целого семейства немецких машин.