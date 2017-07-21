07:52 21 июля

Антиоккупанты, к доске! С картой…



Наблюдая за тем, что сегодня происходит в «просвещенных» странах Европы, как идет борьба с тоталитарным прошлым, хочется сказать несколько слов вот так, стоя перед картой довоенной Европы. И ткнуть указкой тем, кто сегодня наиболее яростно хрипит о «проклятых большевистских оккупантах».

Начну с самых громкоголосых и рукоблудных. То есть с поляков. Скажете, украинцы круче? Не совсем. Свидомые потихоньку гадят в исполнении плана о "декоммунизации", а поляки базис подводят и на весь мир об этом заявляют. Как сегодня они дружно встали на путь борьбы с коммунистической тиранией, прямо умиляет. Однако наши памятники ручонками трогают, а потому давайте-ка посмотрим, что там «натиранил» Сталин персонально и Советский Союз в целом, унижая и угнетая бедных поляков.


Сегодня наш День Победы в Польше именуют никак иначе, а «началом коммунистической тирании». Советский народ рассматривается бандой этаких оккупантов, грабящих и унижающих вековечную Польшу.

Хорошо. Скажите мне, похоже на грабеж добавление в состав Польши Силезии, Померании и изрядного кусища Восточной Пруссии? Если в процентах — то не меньше 60. Города Бреслау, Гданьск, Щецин, Зелена Гура, Легница, кусок белостокской территории — это как?

Бреслау, теперь Вроцлав, ничего, что город перед этим лет 600 принадлежал кому угодно, но не Польше?

Да, я еще Клодзско забыл сразу упомянуть. Спорный с Чехословакией был городок. Сталин спор решил…

Интересно, то, что СССР забрал себе по пакту Молотова-Риббентропа сегодня только ленивый не тыкает нам в глаза. Несправедливо забрали Западные части Украины и Белоруссии. А с немецкой земелькой как? Ничего?

Нормально так «оккупировали», не правда ли?

Интересная такая оккупация, Польша получила чуть ли не четверть Германии, причем, счет-то за землицу оплачен никак не польской кровью. Там сотни тысяч советских солдат легли.

Стоит еще и Щецин припомнить, за который немцы боролись в 1955-м как за Берлин в 1945-м. И, тем не менее, ГДР вынудили Щецин передать полякам.

Так как поступать, борцы с оккупантами? Может, как положено у людей цивилизованных, землицу назад, историческим хозяевам вернем?

Идем дальше. Дальше кто у нас главные по всхлипываниям? Правильно, эти, прибалтийские… Литовцы.

Литовцам стоит лишний раз напомнить, кто им подарил сам Вильнюс, который был очень даже польским Вильно, и Клайпеду, которая с 1252 по 1923 года была очень даже германским Мемелем. До первого дерибана немецких земель после Первой Мировой войны.

Нет, не жмет?

Странно… Еще в 1991 году Литва «резко и безоговорочно» осудила пакт Молотова-Риббентропа… и все! Ни Вильно Польше, ни Мемель ФРГ никто возвращать не собирается.

Странно, правда?

Кто дальше? Дальше, с севера на юг, свидомые специалисты по уничтожению памятников. Украина. Тоже жертвы советской агрессии наравне с Германией, о чем, если кто забыл, громогласно заявил бывший премьер Яценюк.

Жертвенность Украины выражается в присоединении от Польши всей сегодняшней западной части с городами Львов, Ивано-Франковск, Тернополь. Но это еще не все. Вслед за этими жертвами 1939 года последовал еще ряд жертв и унижений многострадального украинского народа.

В 1940-м году от Румынии была отчекрыжена Черновицкая область, а в 1945-м у Венгрии отобрали Закарпатскую область с центром Ужгород.

Короче, настрадались, бедняги, по полной. Но хоть из невнятного обсоска стали на государство похожи. А как насчет отдать обратно неправедным трудом нажитое? Вернуть пострадавшим от коммунистической тирании? Тиха украинская ночь...

Дальше? Дальше у нас Румыния.

Там сегодня тихонько так идет бухтеж на тему несправедливой аннексии Молдавии, но все тише и тише. Молдавия вроде как и сама не против обратно заползти, а вот по поводу других земель снова вопросы.

Трансильванию после войны кто Румынии вернул? А, спросите, а кто отнял? А отнял Гитлер и отдал Венгрии. А гнусный тиран Сталин, оценив заслуги румын на фронтах Великой Отечественной на стороне фашистов, вернул обратно.

Болгария.

Болгары сидят тихонечко, в СМИ можно даже ничего не искать на тему Южной Добруджи, которую они тихонько так оттяпали у румын (снова при посредничестве Сталина) и оставили себе.

Чехия.

Ну чехи у нас известно, красавцы. Осудили, памятники убрали, Чехия нынче совсем Европа. Забыли 1938 год, когда эта Европа по чешским сусалам текстом Мюнхенского договора прошлась. И от Чехословакии отторгли не только Судетскую область в пользу Германии, но и поляки загребли себе Тешинскую область.

Стоит вспомнить, что против Мюнхенского дерибана был только Советский Союз. И он же вернул чехам Судеты. И Тешин был возвращен, но аж в 1958 году, ибо поляки за него упорно бились и отдавать не хотели. Что для поляков нормально.

Однако сегодня в Чехии никто за это «спасибо» не говорит. Видимо, тоже настрадались от русских. Прагой в лицо тыкают, а вот про землицу чешскую почему-то не вспоминают.

Что тут сказать? Плохо немцам танки и самолеты строили. Надо было еще и повоевать против нас пойти силой грозной. Тогда бы еще чего-нибудь получили бы.

Интересная картинка получается, не находите?

Сегодня в тех европах только ленивый не плюет в лицо или на могилы «оккупантов». В том числе, проживая на «исконных землях», отвоеванных и подаренных этими оккупантами.

Может, тогда действительно, по справедливости надо? Оккупация была, не освобождение? Ну так да, точно, памятники — долой. Но и подарки оккупантские тоже.

Немцы, вы как, не против будете?

Силезия, Судеты, Померания, Пруссия — пригодятся? А, может, заодно тогда припомнить «оккупированным» Померанские и Судетские погромы?

Кто не знает, новые власти не просто немцев поперли с земель, в 24 часа выставляли. С одним чемоданом. Так что идейка «Чемодан-вокзал-Берлин» — это польско-чешская придумка. 14 миллионов немцев за 3 месяца выставили.

Ну да, это нам съеденной коровой под Познанью можно в лицо тыкать, как актом вандализма.

Для сравнения, кстати. Когда Кенигсберг стал Калининградом, то его жители переселялись в ГДР и ФРГ на протяжении 6 лет. До 1951 года. Почувствуйте разницу.

Давайте по-честному, или крест снимем, или предметы туалета оденем. Если все, что было совершено в отношении «страдальцев» в плане территорий в прошлом веке, это тоталитаризм и оккупация, то черт возьми, покажите, как это надо делать.

Верните земельки, щедро подаренные Советским Союзом.

Интересно тогда еврокарта выглядеть будет.

Так нет, плевать будут в нас до изнеможения, но подарочков не вернут. Это факт. Ибо гадить на памятники — это одно, а вот незаконно захапанное руками злобных советских оккупантов — это совсем другое.

Но ничего, мы, пока живы, напоминать будем.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 9

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  1. Злюка Бобёр Сегодня, 06:58
    без "волшебного пендаля" они ничего не вспомнят.....
    Дикари-с!
    Злюка Бобёр
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:29
    , когда эта Европа по чешским сусалам текстом Мюнхенского договора прошлась

    Честно говоря огромное желание пройтись по всем европейским сусалам хорошей мокрой русской тряпкой, чтобы не только хлестнуть, но и сразу стереть всю мерзость. которая из этих сусал происходит.
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:35
      Честно говоря огромное желание пройтись по всем европейским сусалам хорошей мокрой русской тряпкой,

      ... а в неё замотать кирпич или гирю... laughing
      a.s.zzz888
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:37
        А в довесок хорошего пинка. hi
        rotmistr60
  3. Русфанер Сегодня, 07:32
    А им ссы в глаза, скажут: "Божья роса!" (народное). Да простят меня модераторы!
    Другая народная мудрость гласит, что за всякое сделанное добро однажды придётся расплачиваться...
    Русфанер
  4. Ken71 Сегодня, 07:34
    Автор Пруссию зачем упомянул.
    Ken71
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:34
    Ибо гадить на памятники — это одно,

    ... научились этому быстренько, память пропала вместе с совестью... angry
    a.s.zzz888
  6. 34 регион Сегодня, 07:42
    Ай да молодца Скоморохов! Прямо не в бровь, а в пах! Теперь послушаем начальников и адвокатов оккупированных территорий! wassat crying fool Автору респектище!!!
    34 регион
  7. andj61 Сегодня, 07:47
    Языком трепать - не мешки ворочать (извините за мой французский!). Одно дело - исключительно на словах осуждать пресловутый пакт, другое дело - реальными поступками устранить, так сказать, физические воплощения этого пакта и вернуть подаренные кровавым bully сталинским режимом земли.Подаренные с домами, городами, заводами, фермами,чаще всего, даже не пострадавшими от войны - приходи и живи! Наши в это время разрушенное восстанавливали.
    А так да, осуждаем, только ничего возвращать не будем!
    А по поводу Вильно - хоть и называют этот город частенько польским, исторически он всё-таки белорусский, и для белорусов имеет не менее сакральное значение, как Москва для русских. И планировалось включение Вильно в состав Белорусской ССР. Но пришли к Сталину руководители маленькой, но гордой Советской Литвы - и Вильно чудесным образом превращается в Вильнюс. Хотя нынешние потомки жемайтов-жмудинов никакого отношения к славной истории Вильно не имеют! hi
    andj61
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