Антиоккупанты, к доске! С картой…

Наблюдая за тем, что сегодня происходит в «просвещенных» странах Европы, как идет борьба с тоталитарным прошлым, хочется сказать несколько слов вот так, стоя перед картой довоенной Европы. И ткнуть указкой тем, кто сегодня наиболее яростно хрипит о «проклятых большевистских оккупантах».Начну с самых громкоголосых и рукоблудных. То есть с поляков. Скажете, украинцы круче? Не совсем. Свидомые потихоньку гадят в исполнении плана о "декоммунизации", а поляки базис подводят и на весь мир об этом заявляют. Как сегодня они дружно встали на путь борьбы с коммунистической тиранией, прямо умиляет. Однако наши памятники ручонками трогают, а потому давайте-ка посмотрим, что там «натиранил» Сталин персонально и Советский Союз в целом, унижая и угнетая бедных поляков.Сегодня наш День Победы в Польше именуют никак иначе, а «началом коммунистической тирании». Советский народ рассматривается бандой этаких оккупантов, грабящих и унижающих вековечную Польшу.Хорошо. Скажите мне, похоже на грабеж добавление в состав Польши Силезии, Померании и изрядного кусища Восточной Пруссии? Если в процентах — то не меньше 60. Города Бреслау, Гданьск, Щецин, Зелена Гура, Легница, кусок белостокской территории — это как?Бреслау, теперь Вроцлав, ничего, что город перед этим лет 600 принадлежал кому угодно, но не Польше?Да, я еще Клодзско забыл сразу упомянуть. Спорный с Чехословакией был городок. Сталин спор решил…Интересно, то, что СССР забрал себе по пакту Молотова-Риббентропа сегодня только ленивый не тыкает нам в глаза. Несправедливо забрали Западные части Украины и Белоруссии. А с немецкой земелькой как? Ничего?Нормально так «оккупировали», не правда ли?Интересная такая оккупация, Польша получила чуть ли не четверть Германии, причем, счет-то за землицу оплачен никак не польской кровью. Там сотни тысяч советских солдат легли.Стоит еще и Щецин припомнить, за который немцы боролись в 1955-м как за Берлин в 1945-м. И, тем не менее, ГДР вынудили Щецин передать полякам.Так как поступать, борцы с оккупантами? Может, как положено у людей цивилизованных, землицу назад, историческим хозяевам вернем?Идем дальше. Дальше кто у нас главные по всхлипываниям? Правильно, эти, прибалтийские… Литовцы.Литовцам стоит лишний раз напомнить, кто им подарил сам Вильнюс, который был очень даже польским Вильно, и Клайпеду, которая с 1252 по 1923 года была очень даже германским Мемелем. До первого дерибана немецких земель после Первой Мировой войны.Нет, не жмет?Странно… Еще в 1991 году Литва «резко и безоговорочно» осудила пакт Молотова-Риббентропа… и все! Ни Вильно Польше, ни Мемель ФРГ никто возвращать не собирается.Странно, правда?Кто дальше? Дальше, с севера на юг, свидомые специалисты по уничтожению памятников. Украина. Тоже жертвы советской агрессии наравне с Германией, о чем, если кто забыл, громогласно заявил бывший премьер Яценюк.Жертвенность Украины выражается в присоединении от Польши всей сегодняшней западной части с городами Львов, Ивано-Франковск, Тернополь. Но это еще не все. Вслед за этими жертвами 1939 года последовал еще ряд жертв и унижений многострадального украинского народа.В 1940-м году от Румынии была отчекрыжена Черновицкая область, а в 1945-м у Венгрии отобрали Закарпатскую область с центром Ужгород.Короче, настрадались, бедняги, по полной. Но хоть из невнятного обсоска стали на государство похожи. А как насчет отдать обратно неправедным трудом нажитое? Вернуть пострадавшим от коммунистической тирании? Тиха украинская ночь...Дальше? Дальше у нас Румыния.Там сегодня тихонько так идет бухтеж на тему несправедливой аннексии Молдавии, но все тише и тише. Молдавия вроде как и сама не против обратно заползти, а вот по поводу других земель снова вопросы.Трансильванию после войны кто Румынии вернул? А, спросите, а кто отнял? А отнял Гитлер и отдал Венгрии. А гнусный тиран Сталин, оценив заслуги румын на фронтах Великой Отечественной на стороне фашистов, вернул обратно.Болгария.Болгары сидят тихонечко, в СМИ можно даже ничего не искать на тему Южной Добруджи, которую они тихонько так оттяпали у румын (снова при посредничестве Сталина) и оставили себе.Чехия.Ну чехи у нас известно, красавцы. Осудили, памятники убрали, Чехия нынче совсем Европа. Забыли 1938 год, когда эта Европа по чешским сусалам текстом Мюнхенского договора прошлась. И от Чехословакии отторгли не только Судетскую область в пользу Германии, но и поляки загребли себе Тешинскую область.Стоит вспомнить, что против Мюнхенского дерибана был только Советский Союз. И он же вернул чехам Судеты. И Тешин был возвращен, но аж в 1958 году, ибо поляки за него упорно бились и отдавать не хотели. Что для поляков нормально.Однако сегодня в Чехии никто за это «спасибо» не говорит. Видимо, тоже настрадались от русских. Прагой в лицо тыкают, а вот про землицу чешскую почему-то не вспоминают.Что тут сказать? Плохо немцам танки и самолеты строили. Надо было еще и повоевать против нас пойти силой грозной. Тогда бы еще чего-нибудь получили бы.Интересная картинка получается, не находите?Сегодня в тех европах только ленивый не плюет в лицо или на могилы «оккупантов». В том числе, проживая на «исконных землях», отвоеванных и подаренных этими оккупантами.Может, тогда действительно, по справедливости надо? Оккупация была, не освобождение? Ну так да, точно, памятники — долой. Но и подарки оккупантские тоже.Немцы, вы как, не против будете?Силезия, Судеты, Померания, Пруссия — пригодятся? А, может, заодно тогда припомнить «оккупированным» Померанские и Судетские погромы?Кто не знает, новые власти не просто немцев поперли с земель, в 24 часа выставляли. С одним чемоданом. Так что идейка «Чемодан-вокзал-Берлин» — это польско-чешская придумка. 14 миллионов немцев за 3 месяца выставили.Ну да, это нам съеденной коровой под Познанью можно в лицо тыкать, как актом вандализма.Для сравнения, кстати. Когда Кенигсберг стал Калининградом, то его жители переселялись в ГДР и ФРГ на протяжении 6 лет. До 1951 года. Почувствуйте разницу.Давайте по-честному, или крест снимем, или предметы туалета оденем. Если все, что было совершено в отношении «страдальцев» в плане территорий в прошлом веке, это тоталитаризм и оккупация, то черт возьми, покажите, как это надо делать.Верните земельки, щедро подаренные Советским Союзом.Интересно тогда еврокарта выглядеть будет.Так нет, плевать будут в нас до изнеможения, но подарочков не вернут. Это факт. Ибо гадить на памятники — это одно, а вот незаконно захапанное руками злобных советских оккупантов — это совсем другое.Но ничего, мы, пока живы, напоминать будем.