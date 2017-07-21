Как "закопали" украинскую нефть

На неделе произошло событие, которое за провозглашением главой ДНР Малороссии и другими событиями полувоенного, военного и потенциально военного характера, прошло мимо внимания крупных средств массовой информации. И хотя многие наши читатели предъявляют «Военному обозрению» претензии (часто вполне справедливо) по поводу того, что украинская тема «уже достала», обойти внимание эту, вновь украинскую тему, будет неправильно. Речь идёт о теме, которая фактически выбивает ещё одну опору из-под западного проекта майданной Украины.Компания «Укрнафта» приняла решение о сворачивании проекта бурения на территории Великобубновского нефтегазоконденсатного месторождения в Сумской области. Изначально проект предполагал бурение разведывательной скважины со среднесуточным дебетом около 23 т тонн нефти в сутки. Но проект пришлось заморозить, так как на Украине не смогли решить вопрос о том, кто, по сути, будет хозяйничать на месторождении. Застопорилось рассмотрение документации по продлению специальных разрешений, и инвестиционный комитет принял решение остановить все работы. При этом подчёркивается, что официально срок действия 22-х разрешений на разработки на территории нефтяного месторождения в Сумской области истекает менее чем через 2,5 года. Срок действия 9 спецразрешений истекает в году текущем, ещё 27 – в 2018-м.Великобубновское месторождение нефти и газа было открыто ещё в 1967-м. В советское время не увидели большой необходимости в его разработке, понимая, что более актуально на этой территории ведение сельского хозяйства. А вот в незалэжной, после через революционных потрясений, решили, что сумское месторождение придаст украинской экономике такой мощный импульс, что в нефти можно будет купаться...Свою роль здесь сыграли американские интересы, а точнее интересы семьи Байдена (на тот момент вице-президента США). Американская активность распространялась на запасы углеводородов на Украине, причём не только сланцевые. И майданная пропаганда о том, что приход зарубежных инвесторов позволит украинской экономике рвануть в заоблачные дали, сделала своё дело. За проект лихо взялись. Настолько лихо, что заявили о готовности добывать «хоть завтра», не позаботившись о расчётах себестоимости добычи и её целесообразности как таковой.Из заявления исполнительного вице-президента «Укрнафты», человека, мягко говоря, с не украинской фамилией, Джонатана Поппера:Неопределённость в вопросе продления лицензий сужает горизонт инвестиционного планирования для «Укрнафты». Нефтяной бизнес предполагает долгосрочные инвестиции, в особенности, когда речь идет о проектах бурения новых скважин. Конкретно данный проект мог окупиться всего лишь за три года, но мы уже не можем позволить себе планировать на такую перспективу. Это плохой знак для «Укрнафты» и также для всей Украины.Несколько слов о руководстве «Укрнафты», в которой часть «укр» уже вряд ли можно называть имеющей отношение к слову «Украина».Тот самый Джонатан Поппер до прихода на Украину работал вице-президентом нефтесервиса PIES (Petrofac Integrated Energy Services). Ранее консультировал главу British Petroleum по проектам в России и Казахстане.Исполнительный вице-президент «Укрнафты» - Кристоффер Кокс. Примечательно, что Кокс является действующим управляющим директором британской нефтегазовой компании Curium Energy. Более 20 лет работал в компании Chevron.И это ещё не все «украинцы» в системе руководства и менеджмента «украинской» компании. К руководству компанией отношение имеет Уриэл Цви Лейбер, который одновременно имеет отношение и к группе Коломойского «Приват», как бы национализированной Киевом.Так, вот «украинская» компания «Укрнафта» сообщает, что решение об остановке разведки на месторождении Великобубновское вовсе не первое в этом году. Ранее бурение, которое западными друзьями Украины декларировалось как спасение украинской экономики, было остановлено ещё на пяти сегментах месторождений как в Сумской, так и во Львовской областях.На фоне остановки процесса бурения обнаружились и сопутствующие проблемы. Сразу 8 населённых пунктов Украины остались без газоснабжения. Фактически остановлена работа двух газоперерабатывающих заводов. Отмечены потери 20% суточной добычи нефти и конденсата. В целом это убытки в десятки миллионов гривен в сутки.На таком фоне украинские эксперты говорят о том, что после того, как «Большой Брат кинул нефтяной сектор Украины», наблюдается попытка правительства Украины допилить то, что оставалось недопиленным. Кабмин отзывает лицензии у «Укрнафты», что, по сути дела, становится ударом ниже пояса для нефтедобывающей компании. Госгеонедра Украины (структурная часть министерства природных ресурсов) не дают возможности компании продлить упомянутые выше спецразрешения на бурение по причине того, что компания числится в крупнейших неплательщиках налогов в бюджет. Несмотря на то, что суд фактически отменил действие мер по расширению оснований для отказа в продлении спецразрешений на нефтедобычу «Укрнафтой», украинский кабмин тянет резину, как может.Вот уже и дотянул до того, что первые спецразрения дошагали до предельного своего срока. И уже спецразрешения как бы готовы продлевать, но скважины, даже те, что использовались, уже «заморожены», а чтобы запускать процесс, понадобятся новые миллионы гривен. Миллионы для украинских чиновников.И инвестор, понимая, что так из него попросту выкачивают деньги структуры украинской "влады", теперь решает, что с нефтедобычей на Украине, вероятно, стоит и вовсе завязать, поискав более честных бизнес-партнёров. А если учесть, что сами приходили раздербанить недра под красивую сказку о «перемоге демократии и нефтяном рае для Украины», то тут большой вопрос: так кто же кого оставляет с носом?По большому счёту, Украина получает очередные панские разборки, а чубы трещат у обычных граждан. Так, с октября текущего года цена газа для украинских потребителей «планово» поднимется на сразу на 19%. Так велел великий МВФ...