ПВО страны Суоми (Часть 3)

Hawk 75А ВВС Финляндии

Caudron C.714 ВВС Финляндии

VL Myrsky II

Истребители Bf-109G-6 34-й авиагруппы ВВС Финляндии на стоянке аэродрома Утти

По материалам:

http://www.jaegerplatoon.net/AA_GUNS3.htm

http://www.airpages.ru/museum/fin003.htm

https://www.aviarmor.net/interest/article/finnish_data.htm

Военно-политическое руководство Финляндии не смирилось с поражением в Зимней войне и после заключения мирного договора с СССР активно готовилось к реваншу. Вопреки условиям мирного договора, подписанного 12 марта 1940 года, правительство Финляндии не провело демобилизацию вооруженных сил. О подготовке к войне свидетельствуют активные закупки военной техники и вооружения за рубежом. Особое внимание уделялось усилению боевого потенциала ВВС и ПВО. В силу известных причин в 1940 году Англия и Франция уже не были способны помогать финнам, и основным поставщиком оружия и боеприпасов стали Германия и Швеция.Но Швеция не могла предложить Финляндии современные истребители, а Германия сама остро нуждалась в боевых самолётах. В этих условиях как нельзя кстати пришлись захваченные немцами во Франции и Норвегии истребители американского производства Curtiss P-36 Hawk, поставлявшиеся на экспорт под обозначением Hawk 75А.Истребитель, принятый на вооружение в США в 1938 году, с двигателем воздушного охлаждения Pratt & Whitney R-1830 мощностью 1050 л.с. развивал в горизонтальном полёте на высоте 3000 метров скорость 500 км/ч.В финские истребительные эскадрильи попало 44 истребителя «Хок» модификаций: А-1, А-2, А3, А-4 и А-6. Часть машин была оснащена двигателями мощностью 1200 л.с., что позволяло разгонять самолёт до 520 км/ч.Согласно архивным данным первая партия истребителей поступила 23 июня 1941 года. Поставленные самолёты прошли предпродажную подготовку и частичную замену оборудования на немецких предприятиях. Часть самолётов была собрана из комплектов, захваченных в пакгаузах порта в Осло в разобранном виде. Но вооружение на французских и норвежских истребителях, по всей видимости, не менялось. Первоначально вооружение бывших французских истребителей состояло из 4-6 пулемётов калибра 7,5 мм. На норвежских «Хоках» изначально стояли 7,92 мм пулемёты. Однако после перевооружения советских ВВС на новые типы боевых самолётов и повышения их живучести, пулемёты винтовочного калибра уже не удовлетворяли современным требованиям, а патроны калибра 7,5 мм закончились. Поэтому после 1942 года большую часть «Хоков» перевооружили. Стандартным вариантом стала установка одного - двух 12,7 мм пулемётов «Кольт-Браунинг» или БС, а также двух-четырёх британских пулеметов калибра 7,7 мм.Финские «Ястребы» вступили в бой 16 июля 1941 года, уже после того как Финляндия выступила на стороне Германии. Среди финских пилотов истребители американского производства пользовались большой популярностью. Согласно финским данным до 27 июля 1944 года пилотам «Хоков» удалось одержать 190 воздушных побед при потере 15 своих истребителей. Впрочем, к лету 1944 года в строю осталось едва ли полтора десятка самолётов. Эксплуатация Hawk 75А в ВВС Финляндии продолжалась до 30 августа 1948 года. После чего уцелевшие самолёты поместили на хранение, где они находились ещё 5 лет.Ещё одним типом истребителя, полученным после окончания Зимней войны, стал Caudron C.714. Заказ на эти самолёты был оформлен в январе 1940 года, всего по контракту должно быть поставлено 80 истребителей.Caudron C.714 был адаптирован для достижения высокой скорости полёта, при относительно маломощном двигателе и малой массе. Этот лёгкий истребитель, в конструкции которого была большая доля деревянных деталей, имел узкое сечение, и при его проектировании во многом использовались наработки фирмы «Кодрон» по созданию гоночных самолётов. На истребителе использовался рядный 12-ти цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения Renault 12R-03 мощностью 500 л.с. При этом максимальный взлётный вес составлял всего 1,880 кг. На высоте 5000 метров самолёт мог разогнаться в горизонтальном полёте до 470 км/ч. Вооружение – 4 пулемета калибра 7,5 мм.До падения Франции в Финляндию успели отправить шесть самолётов, ещё десять были захвачены немцами в порту в разобранном виде. Позже их передали финнам. Однако финские пилоты очень быстро разочаровались в «Кодронах». Несмотря на малый вес, истребитель обладал низкой тяговооруженностью, а вооружение для 1941 года было уже откровенно слабым. Но, самое главное, самолёт оказался абсолютно не приспособлен для базирования на грунтовых аэродромах. Длинный капот двигателя и глубоко утопленная кабина с гаргротом препятствовали нормальному обзору. Особенно это сказывалось при заходе на посадку. После возникновения нескольких аварийных ситуаций командование ВВС Финляндии сочло за благо отказаться от проблемных истребителей, которые к тому же имели низкие боевые характеристики. В 1941 году все истребители Caudron C.714 вывели из боевых эскадрилий и в войне с СССР они не участвовали.В Войне-продолжении, как её называют финны, участвовало несколько трофейных И-153. Самолёты были введены в состав разведывательной эскадрильи LeLv16. Однако, пользуясь неразберихой, в начальный период войны финны применяли "Чайки" для штурмовки советских транспортных колонн и морских судов. После того как один финский И-153 был сбит в воздушном бою с И-16, а другой получил повреждения, боевое использование трофейных «Чаек» прекратилось.Согласно данным западных историков, всего финны захватили 21 И-153 и 6 И-16. Также имелось три ЛаГГ-3 и один Пе-3, захваченные в 1942 году. Финским трофеем стал один Curtiss P-40M-10-CU Warhawk.Если в 1941 году основным противником финских истребителей выступали знакомые по Зимней войне истребители И-16 и И-153, а также бомбардировщики СБ и ДБ-3, то во второй половине 1942 года на Карельском фронте стали появляться советские истребители Як-1 и ЛаГГ-3 и бомбардировщики Пе-2 и Ил-4, а так же поставляемые союзниками Hawker Hurricane Мк II, P-40 Tomahawk и Р-39 «Airacobra» и бомбардировщики A-20 Boston. Большое впечатление на финнов своей живучестью и мощным вооружением произвели штурмовики Ил-2.Самолёты нового поколения зачастую были ещё сырыми, а их пилоты малоопытными, но они имели мощное стрелково-пушечное вооружение и бронезащиту, а по своим лётным данным, как правило, превосходили машины аналогичного класса ВВС Финляндии. В связи с этим финским летчикам-истребителям, несмотря на весь их профессионализм, с каждым днём становилось всё трудней вести воздушные бои. По мере освоения новой техники советские пилоты набирались опыта, что сказывалось на результатах воздушных схваток.Рост потерь и износ авиатехники привели к снижению активности финской истребительной авиации. При этом сухопутные подразделения всё больше страдали от бомбово-штурмовых ударов, налётам советских дальних бомбардировщиков подвергались порты и города Финляндии. В этих условиях финское руководство обращалось с настойчивыми просьбами к своему главному союзнику предоставить современные дневные и ночные истребители. Однако командование Третьего рейха, чьи войска увязли в кровопролитных боях на Восточном фронте и в Северной Африке, в условиях непрекращающихся бомбардировок британской авиации не могло выделить сколь либо существенное количество боевых самолётов для усиления ВВС Финляндии. Впрочем, на финской территории были размещены истребители Bf.109G-2 немецкой группы II./JG54, которые активно участвовали в боевых действиях.Но к концу 1942 года стало совершенно ясно, что без обновления авиационного парка или увеличения числа немецких истребителей, дислоцированных в Финляндии, финские ВВС не смогут долго противостоять всё возрастающей советской воздушной мощи. Финны не сидели сложа руки: ещё в ходе Зимней войны, столкнувшись с острым дефицитом истребителей и желая избавиться от иностранной зависимости, на государственном авиационном заводе Valtion Lentokonetehdas начались работы по созданию собственного истребителя. Проект получил обозначение Myrsky, что в переводе с финского означало «Шторм». Так как в стране не было в достаточном количестве дюралюминия, самолёт решили делать из дерева и фанеры. Вопрос с двигателями решился после закупки в Германии партии трофейных Pratt & Whitney R-1830 мощностью 1050 л.с.Первый прототип взлетел 23 декабря 1941 года, испытания показали, что конструкция самолёта перетяжеленна и он не соответствует проектным данным. Всего построили три опытных экземпляра, но все они разбились во время испытаний. Доводка истребителя затянулась, и реализация самого проекта оказалась под вопросом. Тем не менее, улучшенный вариант запустили в производство под обозначением VL Myrsky II. Истребитель с максимальным взлётным весом 3,213 кг развивал скорость 535 км / ч и был вооружен четырьмя 12,7 мм пулемётами.Финская авиапромышленность поставила в войска 47 машин. В боевых действиях успели принять 13 истребителей. В основном они выполняли разведывательные миссии и участвовали в бомбежках советских аэродромов. Подтвержденных воздушных побед на счету их пилотов нет.ВВС Финляндии потеряли 10 Myrsky II, как утверждается, основная часть машин была потеряна в лётных происшествиях, при этом 4 пилота погибли. Вскоре выяснилось, что клеевая основа, которой соединялись элементы обшивки и деревянные детали, подвержена воздействию влаги. Что в ряде случаев приводило к авариям и катастрофам. Последний полёт Myrsky II состоялся в феврале 1948 года.В течение долгого времени участок фронта, где вели боевые действия части 7-й и 23-й армий, в силу относительной статичности был настоящим заповедником авиационной техники, построенной до войны. Если с «Ишаками» и «Чайками» финские истребители, построенные по большей части в конце 30-х, сражались в общем на равных, и исход боя больше зависел от квалификации лётчиков, то после начала массовых поставок советских и импортных истребителей нового поколения финнам пришлось туго.В начале 1943 года удалось договориться с Германией о поставках истребителей Bf-109G. Всего финнам было отправлено 162 самолетов трёх модификаций: 48 Bf-109G-2, 111 Bf-109G-6 и 3 Bf-109G-8. До финских аэродромов добрались: 48 Bf-109G-2, 109 Bf-109G-6 и 2 Bf-109G-8. До самого конца войны истребители Bf-109G были грозным оружием. Под управлением опытных пилотов они могли успешно противостоять советским истребителем, появившимся после 1943 года.Истребитель Bf-109G-6 с двигателем жидкостного охлаждения Daimler-Benz DB 605 А-1 мощностью 1455 л.с. развивал скорость 640 км на высоте 6300 метров. Вооружение два 13,2 мм пулемёта MG 131 и бикалиберная 15/20 мм автоматическая пушка MG 151/20.Первые Bf-109G появились в финских строевых эскадрильях весной 1943 года. В 1943 году «Мессеры» совместно с «Брюстерами», «Моранами» и «Хоками» активно воевали с советскими истребителями и штурмовиками, добиваясь временами хороших результатов. Это объяснялось тем, что на Карельском фронте было много откровенно устаревших советских боевых самолётов. Так, на вооружении 839-го ИАП до начала 1944 года находились И-15бис и И-153. Успехам финских пилотов благоприятствовала тактика, выработанная немцами. Они не стремились ввязываться в затяжные бои, практикуя внезапные атаки и уход на высоту. Если пилоты «Мессеров» видели, что противник настроен решительно и готов дать отпор, они, как правило, предпочитали ретироваться. Подвергшись атаке финские летчики-истребители, стараясь обмануть противника, частенько имитировали неуправляемое падение.Но вскоре пилотам Bf.109G стало не до воздушной охоты. В начале 1944 года советские дальние бомбардировщики начали наносить массированные удары по крупным финским городам, и все силы были брошены на отражение этих налётов. Во второй половине 1943 года ВВС РККА завоевали превосходство в воздухе. В то же время, если верить финским источникам, именно в этот момент пилоты, летавшие на «Мессершмиттах», добились наиболее впечатляющих успехов, заявив до окончания боевых действий о 667 сбитых советских самолётах. Всего же финские авиаторы претендуют на 3313 воздушных побед при потере 523 своих самолётов. Конечно, цифра советских потерь совершенно не реальная, даже если допустить, что финны, как и немцы, в погоне за высокими личными счетами предпочитали летать на свободную охоту. Финские ассы частенько заявляли о 3-4 сбитых в одном боевом вылете самолётах противника, ссылаясь при этом на данные кинокамеры, включавшейся в момент открытия огня. Но, как известно, попадание во вражеский самолёт не означает его сбития, «Мессеры» и сами частенько возвращались с пробоинами. Информация о потерях сторон на этом участке фронта очень противоречивая, и следует очень осторожно относиться к заявленным финнами воздушным победам. Насколько «правдива» информация финской стороны, можно судить по тому, что финские лётчики-истребители заявили об уничтожении приблизительно полутора десятков британских истребителей «Спитфайр» и американских «Мустанг», хотя абсолютно достоверно известно, что таких самолётов на данном участке фронта не было. Согласно советским архивным данным, за все время войны на этом участке ВВС РККА потеряли сбитыми и совершившими вынужденные посадки за линией фронта 224 самолета. Еще 86 машин числятся пропавшими без вести и 181 было разбито в авариях и катастрофах. Соответственно авиация Балтийского флота потеряла в бою 17 самолётов, в лётных происшествиях - 46. То есть отчёты пилотов, сидевших в кабинах финских истребителей, завышены примерно в 10 раз.После выхода из войны на стороне Германии в сентябре 1944 года финнам пришлось удалить немецкие тактические обозначения Ostfront: желтые капоты моторов и нижние поверхности законцовок крыла, желтая полоса в хвостовой части фюзеляжа и финскую свастику. Им на смену пришли эмблемы цветов финского флага: белый, синий, белый.Вскоре финские «Мессершмитты» столкнулись со своими бывшими союзниками во время так называемой Лапландской войны. Военные действия против Германии, начавшиеся под угрозой оккупации Финляндии советскими войсками, длились с сентября 1944 по апрель 1945 года. Немцы упорно держались за территорию на севере Финляндии, граничащей с Норвегией. Потеря этого района означала для Германии утрату никелевых шахт в районе Петсамо, при том, что важного стратегического сырья для выплавки стали и так катастрофически не хватало. Условия перемирия с СССР требовали разоружения немецких войск и передачи немецких пленных, но покидать район добычи никеля немцы добровольно категорически не желали. Таким образом, финны оказались в ситуации, в которой уже побывали румыны и итальянцы, которые после перехода на сторону союзников были вынуждены собственными силами освобождать свою территорию от немецких войск.Рассказывая о финских «Мессерах», нельзя не упомянуть о том, что в Финляндии была предпринята попытка копирования немецкого истребителя. Впрочем, назвать финскую машину аналогом Bf-109G нельзя. Так как в Финляндии испытывалась острая нехватка дюралюминия, самолёт решили строить по технологии, используемой в финском Myrsky II. Силовой установкой служил немецкий Daimler-Benz DB 605. Однако после постройки опытного прототипа стало ясно, что самолёт получился слишком тяжелым, а дальнейшее участие в боевых действиях на стороне фашисткой Германии перспектив не имеет. Оригинальные немецкие Bf-109G служили в ВВС Финляндии до 1954 года, пока не был выработан ресурс планера и не начались поставки реактивных истребителей из-за рубежа.