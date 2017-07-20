Путин утвердил госполитику в сфере военно-морской деятельности до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим документом определяются цели, задачи, приоритетные направления и механизмы реализации государственной политики РФ в области военно-морской деятельности до 2030 года, а также роль и место Военно-Морского Флота, сил и средств органов ФСБ РФ в военной составляющей морского потенциала России.
Правительству поручено обеспечить реализацию основ госполитики в области военно-морской деятельности.
Данный указ вступает в силу с 20 июля 2017 года, со дня его подписания.
Согласно данного указа, Россия считает угрозой для своей нацбезопасности стремление США и их союзников доминировать в Мировом океане.
Среди других угроз безопасности РФ названы: наличие территориальных претензий иностранных государств к Российской Федерации в отношении приморских территорий и прилегающих к ним акваторий; увеличение количества государств, обладающих боеспособными, мощными военно-морскими силами; распространение оружия массового поражения и ракетных технологий; стремление ряда государств ограничить доступ Российской Федерации к ресурсам Мирового океана и ее выход на жизненно важные морские транспортные коммуникации; экономическое, политическое, международно-правовое и военное давление на Российскую Федерацию в целях снижения эффективности ее морской деятельности в Мировом океане, ослабления ее контроля над Северным морским путем — исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией Российской Федерации.
В целях обеспечения реализации государственной политики РФ в области военно-морской деятельности постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 года— говорится в документе.
Этим документом определяются цели, задачи, приоритетные направления и механизмы реализации государственной политики РФ в области военно-морской деятельности до 2030 года, а также роль и место Военно-Морского Флота, сил и средств органов ФСБ РФ в военной составляющей морского потенциала России.
Правительству поручено обеспечить реализацию основ госполитики в области военно-морской деятельности.
Данный указ вступает в силу с 20 июля 2017 года, со дня его подписания.
Согласно данного указа, Россия считает угрозой для своей нацбезопасности стремление США и их союзников доминировать в Мировом океане.
Стремление стран, прежде всего США, к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике, является угрозой национальной безопасности России- говорится в тексте, опубликованном на официальном интернет-портале
Среди других угроз безопасности РФ названы: наличие территориальных претензий иностранных государств к Российской Федерации в отношении приморских территорий и прилегающих к ним акваторий; увеличение количества государств, обладающих боеспособными, мощными военно-морскими силами; распространение оружия массового поражения и ракетных технологий; стремление ряда государств ограничить доступ Российской Федерации к ресурсам Мирового океана и ее выход на жизненно важные морские транспортные коммуникации; экономическое, политическое, международно-правовое и военное давление на Российскую Федерацию в целях снижения эффективности ее морской деятельности в Мировом океане, ослабления ее контроля над Северным морским путем — исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией Российской Федерации.
Использованы фотографии: http://www.goldenbridgenews.com/ru/
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