19:08 20 июля

Путин утвердил госполитику в сфере военно-морской деятельности до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В целях обеспечения реализации государственной политики РФ в области военно-морской деятельности постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 года
— говорится в документе.

Этим документом определяются цели, задачи, приоритетные направления и механизмы реализации государственной политики РФ в области военно-морской деятельности до 2030 года, а также роль и место Военно-Морского Флота, сил и средств органов ФСБ РФ в военной составляющей морского потенциала России.




Правительству поручено обеспечить реализацию основ госполитики в области военно-морской деятельности.

Данный указ вступает в силу с 20 июля 2017 года, со дня его подписания.

Согласно данного указа, Россия считает угрозой для своей нацбезопасности стремление США и их союзников доминировать в Мировом океане.

Стремление стран, прежде всего США, к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике, является угрозой национальной безопасности России
- говорится в тексте, опубликованном на официальном интернет-портале

Среди других угроз безопасности РФ названы: наличие территориальных претензий иностранных государств к Российской Федерации в отношении приморских территорий и прилегающих к ним акваторий; увеличение количества государств, обладающих боеспособными, мощными военно-морскими силами; распространение оружия массового поражения и ракетных технологий; стремление ряда государств ограничить доступ Российской Федерации к ресурсам Мирового океана и ее выход на жизненно важные морские транспортные коммуникации; экономическое, политическое, международно-правовое и военное давление на Российскую Федерацию в целях снижения эффективности ее морской деятельности в Мировом океане, ослабления ее контроля над Северным морским путем — исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией Российской Федерации.

Использованы фотографии: http://www.goldenbridgenews.com/ru/
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Комментарии 6

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:53
    Дело Петра живет в России! Ну дай Бог...Без Флота Россия не выживет , это однозначно!
    Проблема в спецах и финансах....Ну думаю справимся, главное желание и цель впереди, а остальное приложится (у нас всегда так у русских...)
    ОТДЕЛ
    1. Монос Сегодня, 18:59
      ее выход на жизненно важные морские транспортные коммуникации;

      Вот этот пункт не понял. Мы, ведь, не колониальная держава. И никогда ею не были. В связи с чем у нас появились " жизненно важные морские транспортные коммуникации"? Особенно заинтересовало слово "жизненно". Это с каких это пор наша жизнь зависит от морских коммуникаций?
      Монос
      1. pjastolov Сегодня, 19:03
        Это с каких это пор наша жизнь зависит от морских коммуникаций?
        к примеру северный морской путь hi
        pjastolov
        1. Монос Сегодня, 19:07
          Цитата: pjastolov
          к примеру северный морской путь

          Владимир, приветствую hi
          Во-первых, он и так наш, а во-вторых, от него наша жизнь не зависит. smile hi
          Монос
  2. МПК 245 Сегодня, 18:57
    Столько умных слов...Их бы Богу в уши...
    МПК 245
  3. винипух Сегодня, 19:01
    Гражданские корабли тоже нужны, те же рыболовные. А то китайцы с японцами ловят рыбу в российских водах и потом продаю рыбу обратно.
    винипух
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