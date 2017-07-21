07:51 21 июля

Военнослужащие Западного военного округа примут участие в праздновании Дня города в Ивангороде

Военнослужащие Западного военного округа примут участие в праздновании Дня города в Ивангороде


22 июля Ивангород отметит свой День рождения – форпосту северо-западной границы России исполняется 525 лет. Поздравить жителей города с юбилеем приедут военнослужащие Западного военного округа.

В субботу ивангородцы и гости города смогут увидеть показательное выступление приемов армейского рукопашного боя, отведать солдатской каши, подержать в руках образцы современного вооружения. Подготовленные военнослужащими мероприятия пройдут в районе Ивангородской крепости с 10 до 16 часов.


Откроет праздничную программу фестиваль патриотической песни. Послушать любимые композиции в исполнении военного оркестра гости смогут с 10 до 12 часов недалеко от автовокзала, после чего присутствующим предлагается посетить выставку современного оружия и техники.

С 12:30 до 15:30 на подъезде в Ивангородскую крепость (зона парковки на ул. Псковская – Прим. ред.) гости и жители города получат возможность попробовать свои силы в разборке и сборке автомата Калашникова, ознакомиться с современными образцами стрелкового вооружения и военных приборов, а также сфотографироваться на фоне боевой техники. В это же время пройдет военно-историческая выставка «Эхо войны». В зоне экспозиции будет развернута армейская полевая кухня, где каждого желающего накормят солдатской кашей.

В 13:00 в Ивангородской крепости военнослужащие контрактной службы продемонстрируют свои навыки по отработке приемов рукопашного боя. Завершит праздничные мероприятия выступление военного оркестра.

Проведение военно-патриотических праздников становится для Ивангорода доброй традицией. Напомним, 23 февраля командование Западного военного округа организовало на берегу Нарвы спортивные состязания среди военнослужащих. Несмотря на пасмурную погоду, поддержать участников пришли порядка 200 граждан. Глава администрации города Платонов Константин Петрович выразил надежду, что военные праздники будут проходить на северо-западных рубежах на регулярной основе.






Автор: Владимир Сергеев


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Комментарии 7

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  1. Reptiloid Сегодня, 05:43
    С Днём Рожденья города, уважаемые Ивангородцы!
    Празднуйте, да погромче! С размахом!Пусть за бугром трепещут!
    Reptiloid
    1. igordok Сегодня, 06:52
      Цитата: Reptiloid
      Пусть за бугром трепещут!

      За рекой. laughing
      igordok
  2. Ken71 Сегодня, 06:37
    А эстонцы в Нарве не описаются ? Шум гам русские военные.
    Ken71
  3. inkass_98 Сегодня, 06:44
    Ждем сообщения о концентрации войск "ахрэсора" у границ миролюбивой НАТЫ и "адекватного" ответа со стороны Эстонии с мобилизацией всех хуторян.
    inkass_98
  4. igordok Сегодня, 06:51
    От лица Пскова (день города-23 июля) поздравляю Ивангород с Днем Города. Дни города приурочены к дням освобождения городов в 1944г.
    igordok
    1. igordok Сегодня, 07:07
      На момент освобождения города в июле 1944 года, Ивангорода как населенного пункта не существовало. После оккупации Ивангорода Эстонией в 1919г. был частью г.Нарва. И только в ноябре 1944 вернувшись в Россию, вновь стал Ивангородом.
      igordok
  5. Гюйс Сегодня, 07:37
    Это же там НАТОвцы фотались? Как могло такое быть?
    Гюйс
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