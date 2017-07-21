Военнослужащие Западного военного округа примут участие в праздновании Дня города в Ивангороде

22 июля Ивангород отметит свой День рождения – форпосту северо-западной границы России исполняется 525 лет. Поздравить жителей города с юбилеем приедут военнослужащие Западного военного округа.В субботу ивангородцы и гости города смогут увидеть показательное выступление приемов армейского рукопашного боя, отведать солдатской каши, подержать в руках образцы современного вооружения. Подготовленные военнослужащими мероприятия пройдут в районе Ивангородской крепости с 10 до 16 часов.Откроет праздничную программу фестиваль патриотической песни. Послушать любимые композиции в исполнении военного оркестра гости смогут с 10 до 12 часов недалеко от автовокзала, после чего присутствующим предлагается посетить выставку современного оружия и техники.С 12:30 до 15:30 на подъезде в Ивангородскую крепость (зона парковки на ул. Псковская – Прим. ред.) гости и жители города получат возможность попробовать свои силы в разборке и сборке автомата Калашникова, ознакомиться с современными образцами стрелкового вооружения и военных приборов, а также сфотографироваться на фоне боевой техники. В это же время пройдет военно-историческая выставка «Эхо войны». В зоне экспозиции будет развернута армейская полевая кухня, где каждого желающего накормят солдатской кашей.В 13:00 в Ивангородской крепости военнослужащие контрактной службы продемонстрируют свои навыки по отработке приемов рукопашного боя. Завершит праздничные мероприятия выступление военного оркестра.Проведение военно-патриотических праздников становится для Ивангорода доброй традицией. Напомним, 23 февраля командование Западного военного округа организовало на берегу Нарвы спортивные состязания среди военнослужащих. Несмотря на пасмурную погоду, поддержать участников пришли порядка 200 граждан. Глава администрации города Платонов Константин Петрович выразил надежду, что военные праздники будут проходить на северо-западных рубежах на регулярной основе.