Минобороны РФ: Озвученные "Яблоком" гигантские расходы на Сирию взяты "с потолка"
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, прокомментировал выводы партии "Яблоко" о якобы гигантских расходах на операцию ВКС РФ в Сирии, передает РИА Новости . Конашенков назвал озвученную цифру порядка 140 миллиардов рублей взятой "с потолка".
Конашенков отметил, что в ведомстве безуспешно пытались понять методику, "по которой партия "Яблоко" делала свои выводы о якобы громадных расходах России на операцию наших ВКС в Сирии".
Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что опубликованные год назад расчеты РБК, на основе которых "Яблоко" сделали свои выводы, были сделаны на основе вброса в декабре 2015 года в западных СМИ со ссылкой на выводы аналитиков британского Королевского института оборонных исследований, а говоря конкретно, – домыслы осужденного в России за шпионаж и выданного США в 2010 году, называющегося теперь "аналитиком" и "ученым" господина Игоря Сутягина
Конашенков отметил, что в ведомстве безуспешно пытались понять методику, "по которой партия "Яблоко" делала свои выводы о якобы громадных расходах России на операцию наших ВКС в Сирии".
Причем, еще в начале этого "труда", оправдывая взятые "с потолка" невероятные суммы, указано, что все "это соответствует расчетам РБК". Упоминание публикации годовой давности российского медиахолдинга в качестве неоспоримого критерия истины вряд ли может являться серьезным аргументом для громких политических заявлений— сказал он.
Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что опубликованные год назад расчеты РБК, на основе которых "Яблоко" сделали свои выводы, были сделаны на основе вброса в декабре 2015 года в западных СМИ со ссылкой на выводы аналитиков британского Королевского института оборонных исследований, а говоря конкретно, – домыслы осужденного в России за шпионаж и выданного США в 2010 году, называющегося теперь "аналитиком" и "ученым" господина Игоря Сутягина
В очередной раз вынуждены разочаровать всех бывших и будущих горе-бухгалтеров и аналитиков военных расходов. Затраты на проведение операции ВКС России в Сирийской Арабской Республике не превышают сметы Минобороны России на текущие мероприятия боевой и оперативной подготовки войск— сказал Конашенков.
Использованы фотографии: http://alpol.ru/
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