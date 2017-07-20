20:50 20 июля

Минобороны РФ: Озвученные "Яблоком" гигантские расходы на Сирию взяты "с потолка"

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, прокомментировал выводы партии "Яблоко" о якобы гигантских расходах на операцию ВКС РФ в Сирии, передает РИА Новости . Конашенков назвал озвученную цифру порядка 140 миллиардов рублей взятой "с потолка".

Конашенков отметил, что в ведомстве безуспешно пытались понять методику, "по которой партия "Яблоко" делала свои выводы о якобы громадных расходах России на операцию наших ВКС в Сирии".

Минобороны РФ: Озвученные "Яблоком" гигантские расходы на Сирию взяты "с потолка"



Причем, еще в начале этого "труда", оправдывая взятые "с потолка" невероятные суммы, указано, что все "это соответствует расчетам РБК". Упоминание публикации годовой давности российского медиахолдинга в качестве неоспоримого критерия истины вряд ли может являться серьезным аргументом для громких политических заявлений
— сказал он.

Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что опубликованные год назад расчеты РБК, на основе которых "Яблоко" сделали свои выводы, были сделаны на основе вброса в декабре 2015 года в западных СМИ со ссылкой на выводы аналитиков британского Королевского института оборонных исследований, а говоря конкретно, – домыслы осужденного в России за шпионаж и выданного США в 2010 году, называющегося теперь "аналитиком" и "ученым" господина Игоря Сутягина

В очередной раз вынуждены разочаровать всех бывших и будущих горе-бухгалтеров и аналитиков военных расходов. Затраты на проведение операции ВКС России в Сирийской Арабской Республике не превышают сметы Минобороны России на текущие мероприятия боевой и оперативной подготовки войск
— сказал Конашенков.

Использованы фотографии: http://alpol.ru/
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Комментарии 48

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  1. винипух Сегодня, 19:30
    Значит расходы больше. Вообще не нужно было в Сирию лезть. Погибли военные только, за Асада.
    винипух
    1. Черный_Ватник Сегодня, 19:33
      Не надо было Израиль в 48м создавать, возможно погибать сегодня было бы некому.
      Черный_Ватник
      1. винипух Сегодня, 19:34
        За 5000 км. от России какие там угрозы могут быть для России не понимаю. Границу просто охранять надо и всё.
        винипух
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:36
          Цитата: винипух
          За 5000 км. от России какие там угрозы могут быть для России не понимаю. Границу просто охранять надо и всё.

          Скажите это США, которые за 10 тыс км от своей границы располагают военные базы! Какие там для них угрозы? Охраняли бы свою границу и всё!
          СРЦ П-15
          1. винипух Сегодня, 19:40
            Цитата: СРЦ П-15
            Скажите это США

            Им тоже скажу!
            винипух
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:42
              Цитата: винипух
              Им тоже скажу!

              Скажи, скажи, скаженный Вы наш!
              СРЦ П-15
        2. Черный_Ватник Сегодня, 19:39
          Да и не поймете. Не дано)
          Черный_Ватник
        3. Ursus Сегодня, 19:52
          Цитата: винипух
          За 5000 км. от России какие там угрозы могут быть для России не понимаю

          Если чего не понимаете - обратитесь к умным людям.
          Ursus
      2. Incvizitor Сегодня, 19:52
        Надо было когда Израиль в своё время к пи.досам переметнулся не армией лезть а ЯО использовать.
        Incvizitor
    2. Смог Сегодня, 19:35
      Цитата: винипух
      винипух

      Рабинович! Считайте шекели в своем кармане.
      Смог
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 19:35
      Цитата: винипух
      Значит расходы больше. Вообще не нужно было в Сирию лезть. Погибли военные только, за Асада.

      Конечно ты тут первый...Вы в Израиле боитесь то что мы хотим сделать на БВ..
      Затраты большие , но лучше в Сирии , чем на территории России чертей вылавливать и уничтожать! А с Израилем еще разберемся за все и не сами конечно.. soldier
      ОТДЕЛ
      1. винипух Сегодня, 19:38
        Цитата: ОТДЕЛ
        лучше в Сирии , чем на территории России чертей вылавливать и уничтожать

        Странно, на территории России думаю важнее...
        Теракт последний сделали вон таджики местные
        винипух
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:46
          Цитата: винипух
          Странно, на территории России думаю важнее...

          А какого же вы... наносите удары в Сирии по конвою с оружием как бы Хезболле? На территории Израиля, я думаю, важнее...
          СРЦ П-15
          1. винипух Сегодня, 19:49
            Цитата: СРЦ П-15
            наносите удары в Сирии по Хезболле?

            Так нападают же.
            Асады вообще терроризмом занимаются давно.
            Если уж помогаете бороться нам с терроризмом, то делайте это как надо. А не сотрудничайте с иранской Хизбалой и Асадом. Нельзя бороться с терроризмом, сотрудничая при этом с другими террористами.
            винипух
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:52
              Цитата: винипух
              Так нападают же.

              Ну так и боритесь с ними на территории Израиля - как Вы нам предлагаете. Зачем вы бомбите суверенную страну?(Сирию).
              СРЦ П-15
              1. винипух Сегодня, 19:55
                Цитата: СРЦ П-15
                Ну так и боритесь с ними на территории Израиля - как Вы нам предлагаете. Зачем вы бомбите суверенную страну?(Сирию).

                Сирия нападала неоднократно на Израиль, так что для нас никакого суверенитета у Сирии нету, как и границ. И сейчас состояние войны.
                винипух
                1. sabakina Сегодня, 20:10
                  [quote=винипух][/quote]
                  Сирия нападала неоднократно на Израиль, так что для нас никакого суверенитета у Сирии нету, как и границ. И сейчас состояние войны.[/quote]
                  Простите, это сайт ВО или 6 палата? По твоей логике, мы обязаны были уничтожить мир лет этак 300 назад!
                  sabakina
                  1. Арон Заави Сегодня, 20:19
                    Цитата: sabakina

                    Простите, это сайт ВО или 6 палата? По твоей логике, мы обязаны были уничтожить мир лет этак 300 назад!

                    Вас банально тролят.
                    Арон Заави
                    1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:38
                      Цитата: Арон Заави
                      Цитата: sabakina

                      Простите, это сайт ВО или 6 палата? По твоей логике, мы обязаны были уничтожить мир лет этак 300 назад!

                      Вас банально тролят.

                      Так отзовите тролля Арон..! Он злит народ очень... hi
                      ОТДЕЛ
                      1. Арон Заави Сегодня, 20:49
                        Цитата: ОТДЕЛ

                        Так отзовите тролля Арон..! Он злит народ очень... hi

                        Это к модератору.
                        Арон Заави
        2. nesvobodnye Сегодня, 19:59
          Странно, на территории России думаю важнее...

          Уважаемый "винипух", я с вами абсолютно согласен, вы правы на все 146%. Единственное что не могу никак понять, почему вас не берут советником премьера, вы бы его озабоченности по поводу размешения проиранских сил на территории Сирии враз сняли, не территория же Израиля, что беспокоиться? Главное же границу охранять!
          nesvobodnye
      2. pjastolov Сегодня, 20:00
        со ссылкой на выводы аналитиков британского Королевского института оборонных исследований

        pjastolov
    4. МПК 245 Сегодня, 19:52
      Вот согласен...У нас в Губернии и так народу мало,а ВОЯК и того меньше-и тех немногих теряем в сириях разных... , ЗА ЧТО???
      МПК 245
      1. vovanpain Сегодня, 20:02
        Цитата: МПК 245
        ЗА ЧТО???

        За Россию,за ее национальные интересы. negative
        vovanpain
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:45
          Цитата: vovanpain
          Цитата: МПК 245
          ЗА ЧТО???

          За Россию,за ее национальные интересы. negative

          За наши семьи , за тишину ..Мочили и будем мочить , на дальних подступах и в России естественно!
          Либерастов в России бы еще замочить, слишком комфортно и богато они себя ведут ..Хая все в России! И на запад уже не рвутся , что самое интересное Вот мрази то!
          ОТДЕЛ
      2. sabakina Сегодня, 20:15
        АЛЕКСЕЙ, за что приняли смерть Смирнов, Матросов и другие? Они могли бы погибнуть за свой дом, город, но умерли за то, что бы МЫ ВСЕ сейчас жили...
        sabakina
        1. pjastolov Сегодня, 20:20
          но умерли за то, что бы МЫ ВСЕ сейчас жили.
          Слава - респект hi good
          pjastolov
        2. МПК 245 Сегодня, 20:32
          Да просто,Слав,сердце кровью обливается... hi Почему наши везде,блин...Одна Губерния для войны у нас-Яицкая???Их,вообще-то,восемь с лишним десятков...А так оглянешься вокруг-такое впечатление,что кроме нас и нет никого,а если и есть- Это честно так,дядьки..?
          МПК 245
    5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:01
      Винипух -не вашего это ума дело, что и как нам делать, и не считайте наши деньги-это дурная привычка, за такое в хорошем обществе канделябром бьют по профилю лица. fool
      Изгоняющий либероидов
    6. Dart2027 Сегодня, 20:14
      Цитата: винипух
      Вообще не нужно было в Сирию лезть. Погибли военные только, за Асада.

      Гражданин с израильским флагом осуждает борьбу с террористами из ДАИШ.
      Dart2027
    7. Арон Заави Сегодня, 20:18
      Цитата: винипух
      Значит расходы больше. Вообще не нужно было в Сирию лезть. Погибли военные только, за Асада.

      Вот какое дело израильтянину до денег России? Опять троллим?
      Арон Заави
    8. Гордей. Сегодня, 20:40
      Цитата: винипух
      начит расходы больше. Вообще не нужно было в Сирию лезть. Погибли военные только, за Асада.

      Правильно Пятачёк в Вини,мать его,извращённого Пуха,выстрелил!Мелите "дичь" всякую.
      Гордей.
  2. Черный_Ватник Сегодня, 19:31
    Простите яблочников, яблочники готовятся к выборам.... в мере сил и ума)
    Черный_Ватник
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:41
      Цитата: Черный_Ватник
      Простите яблочников, яблочники готовятся к выборам.... в мере сил и ума)

      Помню я Явлинского программу "500 дней" ..Гайдар нам с ЕБН устроил 20 лет выживания ..И Чубайс контрольный выстрел сделал нам в душу..

      В Сирии мы боремся за Россию , на дальних рубежах..! Если выдюжим , то выживем, а иначе смута опять и война на уничтожение..
      ОТДЕЛ
      1. Черный_Ватник Сегодня, 19:45
        Если выдюжим , то выживем, а иначе смута опять и война на уничтожение..


        На уничтожение, да только не на наше. Алоизович не даст соврать. Нас уничтожать - дело хлопотное и совершенно нерентабельное.
        Черный_Ватник
      2. Ursus Сегодня, 19:54
        в качестве эксперимента: "друзья" с сине-белым флагом, как фамилия маменьки Чубайса? Не ваш ли казачок?
        Ursus
  3. Монос Сегодня, 19:32
    были сделаны на основе вброса в декабре 2015 года в западных СМИ со ссылкой на выводы аналитиков британского Королевского института оборонных исследований, а говоря конкретно, – домыслы осужденного в России за шпионаж и выданного США в 2010 году, называющегося теперь "аналитиком" и "ученым" господина Игоря Сутягина

    Красиво расчехлил либерастов!
    Монос
    1. pjastolov Сегодня, 20:03
      Красиво расчехлил либерастов!
      pjastolov
  4. Смог Сегодня, 19:33
    И стоило время тратить , что бы перед этой "партией" статистической погрешности отчитываться. Было бы перед кем.
    Смог
  5. Dzafdet Сегодня, 19:35
    Марсиане ещё не такого наплетут. Вспомним 500 дней Явлинского..
    Dzafdet
  6. Горный стрелок Сегодня, 19:36
    Вот это жёстко! И похоже, соответствует действительности. Не превышает сметы МО на текущие мероприятия по поддержанию боеготовности... Не даром у Маккейна опухоль в мозгу образовалась. Им то вся эта хрень с Сирией обошлась в сотни раз дороже...
    Горный стрелок
  7. Dzafdet Сегодня, 19:36
    Цитата: Черный_Ватник
    Не надо было Израиль в 48м создавать, возможно погибать сегодня было бы некому.


    а за это надо дедушку Сталина на шлямбур надеть! laughing tongue wassat
    Dzafdet
  8. Incvizitor Сегодня, 19:53
    Это "яблоко" всё насквозь гнилое, нечего на их писки вообще отвечать.
    Incvizitor
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:05
    За кливету привлечь эту шантрапу, чтобы реально ответили! Есть же в армии юристы -пускай иск о защите чести вкатают против яблока этого гнилого.
    Изгоняющий либероидов
  10. Dart2027 Сегодня, 20:18
    В принципе ничего нового
    Dart2027
  11. Клон Сегодня, 20:24
    140 миллиардов... что-то слабовато даже для истеричных субьектов, выброшенных за плетень политической тусовки. Даешь 140 триллионов!!! fellow
    Главное- ошарашить рядового обывателя перед выборами и, тем самым, довести его до бессознательного, бездумного состояния...
    Тьфу, да и только!
    Клон
  12. Monster_Fat Сегодня, 20:32
    Ну, если господин Конашенкофф считает "выводы аналитиков британского Королевского института оборонных исследований" домыслами, то любой человек хоть немного знакомый с военной спецификой скажет, что его слова о том, что расходы(включая потери) на сирийскую авантюру "не превышают сметы Минобороны России на текущие мероприятия боевой и оперативной подготовки войск" даже хуже, чем домыслы.... no
    Monster_Fat
  13. faterdom Сегодня, 20:45
    Цитата: виннипух
    И сейчас состояние войны

    А у нас с Японией, как утверждают японцы. А еще с Украиной, как твердит порошенко. То есть мы тоже имеем основания залепить им ракету-другую после ужина?
    faterdom
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