"Оружие АТО" ч. 14. Факты: ВСУ готовят к последнему зерг-рашу
"Оружие АТО" – авторская программа Сергея "Ватника" Василевского. В этой программе освещаются последние "новинки" украинской "оборонной" промышленности, которые власти Украины пытаются использовать в гражданской войне против людей Донбасса.
Смотрите бескомпромиссную правду об «Оружии АТО»!
Смотрите бескомпромиссную правду об «Оружии АТО»!
Автор: Сергей Василевский
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