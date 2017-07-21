07:52 21 июля

"Оружие АТО" ч. 14. Факты: ВСУ готовят к последнему зерг-рашу

"Оружие АТО" – авторская программа Сергея "Ватника" Василевского. В этой программе освещаются последние "новинки" украинской "оборонной" промышленности, которые власти Украины пытаются использовать в гражданской войне против людей Донбасса.
Смотрите бескомпромиссную правду об «Оружии АТО»!


Автор: Сергей Василевский


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