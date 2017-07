Подводные лодки O-class Group 2 (США)

Подлодка USS O-11 - головной корабль O-class С. Лейка



Схема подлодок типа "O"



USS O-11 в порту г. Бриджпорт, 8 июля 1918 г.



Подлодка USS O-12 в 1918 году



Вторая лодка серии во время службы



USS O-12 после вывода из состава флота, двадцатые годы



USS O-13 выходит в море



USS O-15 в море



USS O-15 возле плавучего дока, 30 марта 1918 г.



Экипаж USS O-15 загружает торпеду и нарушает технику безопасности ради фото на память



Пост радиста подлодки USS O-16



Подлодки типа "O" в порту Гуантанамо (Куба), апрель 1920 г.



Лодки в Вашингтоне. Ориентировочно 1918-24 годы

К середине десятых годов XX века компания Lake Torpedo Boat Company и ряд смежных предприятий завершили строительство четырех подводных лодок типа «G». Эта техника была передана военно-морским силам США и эксплуатировалась в течение нескольких следующих лет. Несмотря на характерные проблемы существующего проекта, вскоре компании Саймона Лейка была поручена разработка новых подлодок для флота. Эти корабли остались в истории под общим названием O-class Group 2.Серия дизель-электрических подводных лодок «O» рассматривалась в качестве дальнейшего развития существующей техники. Непосредственным предшественником этого проекта являлась серия «L». По опыту эксплуатации таких субмарин были сделаны некоторые выводы, которые вместе с определенными новыми идеями вскоре легли в основу технического задания к новому проекту. Кроме того, командованием флота была предложена оригинальная идея, касавшаяся разработки и строительства новых подлодок. В рамках одной серии силами двух самостоятельных конструкторских бюро предлагалось создать два отдельных проекта, отвечающих общим требованиям.Разработка двух проектов с общим обозначением O-class была поручена лидерам своей отрасли. Один проект должна была создать компания Electric Boat, уже успевшая построить несколько десятков подлодок, а разработка второго поручалась фирме Саймона Лейка Lake Torpedo Boat Company. Строить подлодки двух типов планировалось в рамках одной серии и с общей нумерацией. Как следствие, понадобился некий способ различения двух проектов. Эта задача была решена при помощи введения дополнительного обозначения.В соответствии с контрактом, подписанным в середине десятых годов, компания Electric Boat должна была построить по своему проекту 10 подводных лодок. Им следовало присвоить обозначения от O-1 до O-10. В целом эта подсерия обозначалась как O-class Group 1 («Тип «О», группа 1»). Еще шесть подлодок, от O-11 до O-16, должна была построить Lake Torpedo Boat Company. Ее проект и подсерию назвали O-class Group 2.К моменту получения нового заказа компания С. Лейка успела построить и передать флоту четыре подлодки типа «G». По ряду причин, в рамках этой серии строились лодки с разными особенностями конструкции. Применялись отличающиеся элементы корпуса, а также разные составы силовой установки и вооружений. Различия четырех лодок G-серии привели к проявлению известных проблем. По результатам испытаний и первых лет эксплуатации конструкторы решили отказаться от использования нестандартных подходов при разработке новых проектов. Теперь вся серия из шести субмарин должна была строиться по единому проекту.В соответствии с требованиями заказчика был сформирован общий облик будущих лодок «второй группы». Предлагалось строительство субмарин однокорпусной конструкции с дизель-электрической силовой установкой и торпедным вооружением. Кроме того, были найдены возможности оснащения субмарин дополнительным артиллерийским орудием. В целом, в проекте «O» от компании Lake Torpedo Boat Company объединялся весь опыт создания подводных лодок, накопленный в предшествующие годы.Основой конструкции перспективных субмарин стал прочный корпус с крупной цилиндрической центральной секцией, соединенной с носовым и хвостовым обтекателями. Сверху на корпусе закреплялась надстройка обтекаемой формы, имевшая выраженную палубу и являвшаяся основанием рубки. В центральной части корпуса располагались две пары горизонтальных рулей. В корме подобные устройства отсутствовали. Компоновка корпуса была традиционной для подлодок того времени. Его нижняя часть вмещала балластные цистерны и аккумуляторные батареи. Все прочие объемы отдавались под машинное отделение, обитаемые отсеки, вооружение и т.д.В кормовой части корпуса размещался отсек с элементами силовой установки. В связи со значительным ростом габаритов и водоизмещения, а также из-за желания получить максимально высокие ходовые характеристики, авторы проекта оснастили подлодку двумя дизельными двигателями швейцарской фирмы Busch-Sulzer мощностью по 500 л.с. Для движения под водой предлагалось использовать два 400-сильных электромотора компании Diehl Manufacture Co. Трансмиссия обеспечивала попеременную связь дизелей и электродвигателей с двумя гребными винтами. В качестве источника энергии для электрических моторов использовалась крупная и тяжелая аккумуляторная батарея из 60 отдельных элементов.Надстройка корпуса использовалась для размещения некоторых узлов и агрегатов, способных выдерживать внешнее давление. В частности, там находилась значительная часть труб торпедных аппаратов. Также там поместили некоторые баллоны и т.д. Выступающая над палубой рубка вмещала перископ, антенны радиостанций и иное необходимое оборудование.Основным оружием перспективной подводной лодки стали торпеды. В носовом отсеке корпуса разместили два торпедных аппарата калибром 457 мм. Еще два таких устройства находились в корме. Боекомплект лодки состоял из восьми торпед, по две на каждый аппарат. По одной торпеде предлагалось перевозить в пусковом устройстве, а дополнительный боекомплект находился внутри соответствующих отсеков корпуса.Позже, уже в ходе эксплуатации флотом, подлодки типа O-class Group 2 получили дополнительное артиллерийское вооружение. На палубе предлагалось монтировать установку с пушкой 3"/23 caliber gun. Это 76-мм орудие имело нарезной ствол длиной 23 калибра и предназначалось для защиты корабля или подлодки-носителя для защиты от атак с воздуха. Тем не менее, имеющиеся характеристики позволяли использовать эту систему и в других целях, в том числе для обстрела надводных и береговых целей.Все подлодки нового проекта должны были управляться экипажем из 29 человек, в том числе несколькими офицерами. Попадать внутрь обитаемых отсеков предлагалось при помощи нескольких люков в верхней части прочного корпуса. Рабочие места экипажа находились во всех частях корпуса. Под рубкой помещался центральный пост. Отдельный кубрик с определенным оснащением бытового назначения отсутствовал. Все требуемое оборудование было равномерно распределено по свободным объемам. Имелись места для перевозки некоторого запаса провизии, позволявшего экипажу работать автономно в течение нескольких недель.Подлодки «O» от компании Lake Torpedo Boat имели общую длину 175 футов (53 м) при максимальной ширине около 17 футов (5 м). Водоизмещение кораблей составляло 499 т в надводном положении и 574 т под водой. Интересно, что в сравнении с субмаринами O-серии от Electric Boat лодки «второй группы» были незначительно длиннее и немного уже. Кроме того, они отличались меньшим водоизмещением – на 30 т меньше на поверхности и на 60 т меньше под водой. При этом субмарины С. Лейка отличались более мощными двигателями: дизели давали преимущество суммарно в 120 л.с., электромоторы – в 60 л.с.При имеющейся силовой установке подлодка O-class Group 2 в надводном положении могла развивать скорость до 14 узлов. Экономическая надводная скорость определялась в 11,5 узла. Под водой максимальная скорость хода составляла 11 узлов, экономическая – 5 узлов. Максимальная дальность плавания в надводном положении достигала 5500 морских миль. Под водой без всплытия лодка могла пройти не более 250 миль. Глубина погружения ограничивалась 60 метрами.Разработка проекта от Lake Torpedo Boat Company завершилась в самом начале 1916 года. Проект получил одобрение заказчика и был рекомендован к воплощению в металле. Контракт на строительство шести субмарин «второй группы» был подписан 3 марта того же года. В тот же день появилось и другое соглашение, заключенное военным ведомством и фирмой Electric Boat. Следует отметить, что компания Саймона Лейка, не имея на тот момент крупных заказов, смогла быстрее подготовиться к требуемым работам и приступить к строительству. Закладка головного корабля O-class Group 2 состоялась всего через три дня после получения заказа. Строительство первой подсерии началось только в конце 1916 года.6 марта 1916 года на заводе Lake Torpedo Boat в г. Бриджпорт состоялась торжественная церемония закладки сразу трех подлодок второй подсерии – USS O-11 (SS-72), USS O-12 (SS-73) и USS O-13 (SS-74). До начала выполнения полученного заказа компания успела модернизировать свои производственные мощности, однако темпы строительства, в сравнении с предыдущими проектами, почти не изменились. Первой достроили и спустили на воду вторую субмарину проекта, USS O-12. Спуск на воду состоялся 29 сентября 1917 года. Ровно через месяц то же проделали с головной O-11. Третью подлодку компания С. Лейка достроила к концу декабря.К сожалению, компания-разработчик не могла одновременно строить большое число подлодок, из-за чего заказ был разделен на две части. Первые три субмарины строила Lake Torpedo Boat, а три другие должны были сойти со стапеля завода California Shipbuilding. Лодки USS O-14 (SS-75), USS O-15 (SS-76) и USS O-16 (SS-77) были заложены в июле, сентябре и октябре 1916 года. Пятую и шестую лодки серии спустили на воду в феврале 1918-го, четвертую – через три месяца после этого.После спуска на воду подлодки отправлялись на испытания. В ходе этих мероприятий было установлено, что множество бортовых систем имеют различные недостатки и нуждаются в доработке. Из-за этого испытания и доработки некоторых субмарин заметно затянулись. Тем не менее, с августа по ноябрь 1918 года все шесть лодок были приняты заказчиком. Примечательно, что первой в состав военно-морских сил приняли последнюю лодку подсерии – USS O-16, а последними были сданы корабли, построенные компанией-разработчиком.Все подлодки класса «O» получили шанс принять участие в боевых действиях у берегов Европы. В начале ноября 1918 года эскадра из 20 подлодок нескольких типов, в том числе O-class Group 1 отправилась из Ньюпорта (шт. Род-Айленд) к Азорским островам. Далее они должны были присоединиться к поискам вражеских кораблей и судов. Однако 11 ноября было заключено Компьенское перемирие, и американские подводники получили приказ возвращаться домой. Как следствие, подлодки первой подсерии, введенные в состав эскадры, отправились к берегам США, а «вторая группа» вообще не получила возможности хотя бы выйти в район возможных боев.Вероятно, такое развитие событий было даже к лучшему. Дело в том, что еще на стадии испытаний подлодки от Lake Torpedo Boat Company проявили ряд заметных недостатков. В частности, имелись серьезные проблемы с бортовыми электрическими системами. Из-за этого, к примеру, испытания головной лодки O-11 были прерваны на пять месяцев для проведения ремонта и замены негодных комплектующих. В дальнейшем схожий ремонт прошла подлодка USS O-15, так же не вполне соответствовавшая требованиям заказчика. Прочие субмарины тоже не обошлись без различных мелких доработок и улучшений.Завершение боевых действий и последовавшее за ним подписание мирного договора не позволили подлодкам O-class принять участие в Первой мировой войне. Вследствие этого в течение нескольких следующих лет все 16 субмарин участвовали только в разнообразных учениях и боролись с условными целями, но не с реальным противником. В целом, такая служба проходила без серьезных проблем, однако все же не обошлось без неприятных инцидентов. К счастью, ни один из них не привел к гибели лодки.Осенью 1918 года на ремонт пришлось отправить подлодку USS O-13 (SS-74), в то время проходившую приемо-сдаточные испытания. 5 октября, во время очередных проверок, находившаяся на небольшой глубине лодка протаранила судно сопровождения USS Mary Alice (SP-397). Крупная пробоина в центральной части корпуса быстро отправила судно на дно. К счастью, весь экипаж смог эвакуироваться, и был принят на борт подлодкой. После проведения ремонта и восстановления целостности надстройки и корпуса O-13 вернулась к испытаниям.В сентябре 1919 года подлодка USS O-16 (SS-77) была поставлена в сухой док для капитального ремонта и модернизации. В последних числах декабря в рубке произошло возгорание, однако работникам судостроительного предприятия удалось погасить огонь прежде, чем он успел нанести серьезный ущерб. Тем не менее, ремонт в определенной мере затянулся. Через несколько месяцев лодку вернули в строй.Немногочисленные подводные лодки O-class Group 2 служили в составе Атлантического флота. Их распределили по нескольким соединениям и приписали к разным базам. В результате они участвовали в охране почти всего Восточного побережья США, от Нью-Джерси и до Флориды. Кроме того, с определенного времени лодка O-15 служила на базе Коко-Соло в Панаме и участвовала в охране Панамского канала. Однако такая служба продолжалась не слишком долго, поскольку лодке вскоре понадобился ремонт, для которого ее перевели на одно из американских предприятий.По своим характеристикам подлодки типа «O», разработанные компанией Саймона Лейка, как минимум, не уступали другой технике того времени. В то же время, они имели ряд серьезных проблем. На протяжении всего времени эксплуатации проявлялись неполадки электрических систем, дизельных двигателей и т.д. Судостроительной промышленности приходилось принимать те или иные меры, но это приводило к регулярным приостановкам службы для проведения ремонта с понятными последствиями для флота.Проблемы технического характера, моральное устаревание и появление более новых и совершенных образцов привело к закономерному итогу. В июне 1924 года командование ВМС США издало два приказа о списании всех имеющихся лодок O-class второй подсерии. 17 июня из состава флота официально вывели корабли USS O-12, USS O-13, USS O-14 и USS O-16. Аналогичный приказ о первой и последней лодках серии появился ровно через неделю. Более не нужные подлодки отправлялись в отстой, откуда в будущем должны были пойти на утилизацию. Необходимо отметить, что «первая группа» оставалась на службе до начала тридцатых годов, после чего была выведена в резерв. После начала Второй мировой войны лодки от Electric Boat вновь были возвращены на службу, хотя и на вторых ролях.В течение нескольких следующих лет все подлодки серии, за исключением USS O-12 (SS-73), простаивали без дела у причальных стенок. Только в 1930 году их продали на металлолом. Интересно, что пока другие лодки ожидали утилизацию, вторая субмарина проекта получила шанс вернуться к службе в новом качестве.В конце двадцатых годов полярный исследователь Джордж Хьюберт Уилкинс начал готовить очередную экспедицию. Он задумал совершить путешествие на подводной лодке по арктическим морям. Узнав об этом проекте, С. Лейк предложил ученому подлодку Defender собственной разработки, построенную несколько лет назад и до сих пор не сумевшую заинтересовать заказчиков. Был разработан проект модернизации судна, подразумевавший замену ряда систем. Однако вскоре было найдено более выгодное предложение.Дж.Х. Уилкинс и С. Лейк решили взять в аренду у военного флота списанную подлодку. Вскоре появилось соглашение, в соответствии с которым субмарина USS O-12 передавалась недавно образованной компании Lake and Danenhower Inc. для использования в научно-исследовательских целях. За аренду компания должна была платить по одному доллару в год. По завершении исследовательской программы субмарину следовало вернуть ВМС либо затопить на глубине не менее 1200 футов (370 м).Вскоре после подписания соглашения подлодку отправили на ремонт и модернизацию. 24 марта 1931 года состоялась торжественная церемония, во время которой подлодка получила новое имя. В честь подлодки из знаменитого романа Жюля Верна исследовательское судно получило имя Nautilus. В связи с этим на церемонию были приглашены родственники писателя. После проведения церемонии начались испытания обновленной подлодки и подготовка к экспедиции.Путешествия Дж.Х. Уилкинса заняли несколько месяцев и завершились в конце 1931 года. В последний день ноября подлодку O-12 / Nautilus, выполнившую все поставленные задачи, отбуксировали в один из фьордов вблизи норвежского г. Берген и затопили. Судно легло на дно на глубине 347 м. В 1981 году норвежским исследователям удалось установить точное место затопления американской подлодки.Проект дизель-электрических подводных лодок O-class Group 2 оказался неоднозначным. С точки зрения истории компании-разработчика он, безусловно, был успешным. После долгих лет безразличия со стороны главного потенциального заказчика фирме С. Лейка за несколько лет удалось получить заказы на строительство двух серий подлодок. В то же время, O-серия не была лишена серьезных недостатков, из-за чего оставалась в строю не слишком долго. По злой иронии судьбы, эти субмарины ждали утилизации дольше, чем служили в составе ВМС США. Тем не менее, не обошлось без приятных моментов. Одной из подлодок проекта «O» удалось воплотить давнюю мечту Саймона Лейка. С самого начала работ конструктор желал создать подводную лодку, способную участвовать в научно-исследовательских экспедициях подобно «Наутилусу» из романа Ж. Верна, в свое время вдохновившего его на создание подлодок. Субмарина O-12 / Nautilus под конец своей карьеры справилась с этой задачей. Ее работа в качестве специализированного транспорта для ученых была настолько успешной, что достойна отдельного рассмотрения.