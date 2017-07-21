Что делал RQ-4A «Global Hawk» в 25 км от Мариуполя? Стратегическая разведка ВВС США наглеет у северных границ Кубани
Ещё за несколько месяцев до подписания очередной преступной «филькиной грамоты» под названием «хлебное перемирие», многочисленные военные специалисты и обыкновенный, подкованный в ходе затянувшегося 3-хлетнего конфликта, народ Донецкой и Луганской Народных Республик выдвигали предположение об эскалационной вспышке на ТВД Новороссии к середине - концу 2017-го года. На это указывало достаточно внушительное количество прямых и косвенных факторов военно-политического и тактического характера, наблюдающихся как в првящих структурах столицы «незалежной», так и вдоль всей линии соприкосновения. Главной политической предпосылкой к грядущей эскалации является анонсированный Вальцманом (Порошенко) и Турчиновым план по переформатированию так называемой АТО в «силовую реинтеграцию Донбасса». Несмотря на то, что в июле вся шумиха вокруг этого плана в Киеве приумолкла (очевидно, по требованию из Вашингтона и для создания мнимой результативности переговоров между президентами сверхдержав) сразу после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20, милитаристский вектор украинской хунты продолжил усиливаться.
В качестве главных отмашек Вашингтона на дальнейшую агрессию Киева против ЛДНР стало заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможности «решения кризиса на Донбассе вне «минского формата», а также призыв Трампа к Кремлю, требующий «прекратить дестабилизацию Украины», прозвучавший во время визита в Варшаву. Продолжение поддержки со стороны Запада на лицо, а поэтому всяческое причисление Трампа к списку «приверженцев минского формата» выглядит довольно смешным действом средств массовой информации.
Уже к середине июля начался стремительный рост количества артиллерийских ударов со стороны ВСУ по населённым пунктам молодых республик, что повлекло за собой человеческие жертвы и сотни случаев разрушения жилой инфраструктуры на окраинах Донецка, Докучаевска, Ленинского и Коминтерново. Более того, артиллерийские подразделения ВСУ стали чаще практиковать обстрелы наблюдательных пунктов Совместного центра по контролю и координации прекращения огня, размещённых в непосредственной близости от линии соприкосновения. В частности, уже после заключения так называемого «хлебного перемирия», артиллерийскому удару подвергся один из таких пунктов под Безыменным: по соображениям безопасности офицерский состав пункта пришлось эвакуировать в бомбоубежище.
Сохранились прежние темпы усиления артиллерийских и штурмовых «кулаков» ВСУ на новоазовском, тельмановском и дебальцевском оперативных направлениях. Самой заметной информацией последних нескольких суток является перемещение более чем 50 ед. бронетехники и артиллерии из населённого пункта Доброполье в Красноармейск, после чего юниты распределят между донецким, докучаевским и волновахским ОН. Среди колонны замечены 12 боевых машин РСЗО БМ-21 «Град» и более 15 ед. ствольной артиллерии. С чего бы такая широкомасштабная передислокация? Ведь основной «кулак» для артиллерийских подготовок и отдельных обстрелов городов Новороссии уже давно сформирован. Передислокация украинских формирований и техники была осуществлена отнюдь не по самостоятельному решению командования ВСУ.
Вы уже знаете, что 16 июля 2017 года имел место длительный разведывательный полёт стратегического дрона Военно-воздушных сил США RQ-4A «Global Hawk» близ южных и западных воздушных рубежей Республики Крым, а также в непосредственной близости от линии соприкосновения на Донбассе. Количество подобных миссий стратосферного разведывательного борта с позывным UAVGH000 над Донбассом, начиная с 2015-го года, перевалило за полтора десятка, но в этот раз был замечен любопытный факт. Южная «петля» траектории машины проходила уже не над Черниговкой и Пологами, а практически над н.п. Розовка (примерно в 40 км от Мариуполя). Другими словами, дрон было решено направить ещё ближе к линии соприкосновения, и, соответственно, к российской границе. О чём это говорит?
Во-первых, о желании американцев получить исчерпывающую радиолокационную картину с расположением всех без исключения бронетанковых и артиллерийских подразделений Корпуса народной милиции ДНР как близ линии соприкосновения, так и в тыловых зонах близ Седово, Амросиевки, а также в районе «Тельмановского перешейка». Также американцев вполне мог заинтересовать факт передачи Азовской флотилии ДНР российских патрульных катеров пр. 12150 «Мангуст» и 12200 «Соболь», разговоры о чём ходили в республиканских и украинских силовых структурах ещё с 2016-го года. Во-вторых, о «прощупывании» значительно больших приграничных территорий Ростовской области и Краснодарского края. Здесь для командования американских ВВС находится просто «непаханое поле» стратегически важных объектов ВКС России. Основными из них являются аэродром «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева», откуда осуществляются испытательные полёты самолётов ДРЛОиУ А-50У и где должны поставить на крыло перспективный «воздушный радар» А-100 «Премьер», а также тренировочный комплекс палубной авиации НИТКА в Ейске, который должны принять на вооружение в 2017-м году.
Разведка всех вышеуказанных объектов производилась с помощью бортового АФАР-радара с синтезированной AN/ZPY-2 MP-RTIP, сантиметровый Х-диапазон работы которого позволяет строить радиолокационное изображение морской/земной поверхности с точностью до 1 м в радиусе до 180 - 200 км от носителя. Тем не менее, в случае использования с нашей стороны современных наземных комплексов радиоэлектронного противодействия типа «Красуха-2/4», дальность эффективной работы может уменьшаться в 1,5 - 2 раза. Возможно, что именно в связи с этим операторы «Глобал Хоука» приняли решение направить его на 20 км ближе к Мариуполю и российской границе. Этот шаг позволил проявить весь потенциал другого важного средства разведки RQ-4A - турельного оптико-электронного комплекса SYERS-2B/C, размещённого на цилиндрической поворотной платформе в нижней носовой нише фюзеляжа. С помощью этого датчика RQ-4A (UAVGH000) смог произвести дополнительную оптическую разведку на территории ДНР, которая предоставила ещё больше ценных тактических сведений, часть из которых была передана Киеву.
После 2019-го года все "Глобал Хоуки" будут переоборудованы на перспективные мультиспектральные ОЛПК типа MS-177
Более того, большая часть территории Донбасса изобилует сложнейшим рельефом из терриконов, курганов и карьерных отвалов высотой более 100 - 150 м. Они выполняют роль отличных укрытий для ожидающих часа «Ч» артиллерийских батарей и мотострелковых взводов ВС Донецкой Народной Республики. «Глобал Хоук» не сможет обнаружить скрывающиеся за рельефными «экранами» отвалов и курганов юниты до тех пор, пока не сблизится на расстояния трёх - четырёх десятков километров. Этот важный тактический момент также объясняет столь близкие полёты американского разведывательного дрона от линии соприкосновения. Желание операторов американского RQ-4A «заглянуть в тень» донбасских курганов также подтверждается высотой оперирования БПЛА: если в предыдущих полётах она обычно составляла 15500 м, то 16 июля верхний рубеж полёта достиг 16,7 км! Именно на фоне этого «коронного» полёта и произошла вышеуказанная, крупнейшая за последние месяцы, передислокация украинских войсковых подразделений из Доброполья в Красноармейск. До совпадения здесь весьма далеко, не так ли?
Украинский воздушный командный пункт/ретранслятор типа Ан-26РТ
Пока западная элита и недоделанная верхушка «незалежной» продолжают сотрясать международные масс медиа истерическими выпадами против хитро анонсированного Александром Захарченко плана по созданию переходного государства - Малороссии, а состоявшаяся 19 июля в Минске встреча Контактной группы не принесла ни толики «просветления», на горловском участке Северного фронта ДНР начали появляться новые признаки грядущей эскалации. По сообщениям от местных жителей, начиная с утра 20 июля, в воздушном пространстве оккупированной части ДНР над Славянском длительный промежуток времени барражировал самолёт типа Ан-24/26.
К сожалению, ни фото, ни видео с запечатлённой машиной ещё так и не предоставили; в то же время, есть все основания полагать, что укры подняли в воздух самолёт тактической связи и ретрансляции Ан-26РТ (или один из его вариантов), оснащённый радиоретрансляционным комплексом «Инжир», который позволяет в несколько раз увеличить дальность действия тактической радиосвязи между наземными формированиями украинских боевиков. Самолёты данного типа также могут использоваться в качестве довольно значимых тактических воздушных командных пунктов (ВКП). В то время как идентификацией подозрительного воздушного судна ВВС Украины уже занялись специалисты армии ДНР в области радиоэлектронной разведки, с фронтов начали приходить хорошие новости о «выдаче» должной артиллерийской ответки со стороны НМ ДНР на бесчинства украинских боевиков.
Источники информации:
https://www.gazeta.ru/army/2017/07/17/10791200.shtml
http://www.airwar.ru/enc/bpla/rq4.html
https://www.defensetech.org/2017/03/03/northrop-tests-ms-177-multi-spectral-sensor-on-global-hawk/
Автор: Евгений Даманцев
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