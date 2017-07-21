Что делал RQ-4A «Global Hawk» в 25 км от Мариуполя? Стратегическая разведка ВВС США наглеет у северных границ Кубани

После 2019-го года все "Глобал Хоуки" будут переоборудованы на перспективные мультиспектральные ОЛПК типа MS-177

Украинский воздушный командный пункт/ретранслятор типа Ан-26РТ

Источники информации:

https://www.gazeta.ru/army/2017/07/17/10791200.shtml

http://www.airwar.ru/enc/bpla/rq4.html

https://www.defensetech.org/2017/03/03/northrop-tests-ms-177-multi-spectral-sensor-on-global-hawk/