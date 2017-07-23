Лазерные пушки ХХI века уязвимы для обычных радиопомех

Бесшумный выстрел из лазерной пушки LaWS с борта корабля «Понс» в Персидском заливе вызвал громкую сенсацию в США. Впервые стационарная лазерная пушка поразила мишень на глазах у прессы. Но раздавая интервью, американские офицеры забыли упомянуть, что беспилотник летел по известной траектории, так что сбить его было просто. Но защитит ли лазерная пушка тот же «Понс» от ракетной атаки иранского фрегата?ВМС США испытали в Персидском заливе систему лазерного оружия корабельного базирования (Laser Weapons System – LaWS). Американцы утверждают, что она не является экспериментальной, она смонтирована на десантный корабль как полноценная часть его арсенала. Это фактически делает ее первой в мире эксплуатируемой системой такого типа. Как не без гордости заявил Кристофер Уэлл, капитан корабля-амфибии «Понс», на котором установлена LaWS, данная система поражает цель точнее пули.США ранее уже испытывали LaWS, но без прессы. В этот раз приглашение от военных на испытания получили только журналисты CNN. В качестве мишени использовался беспилотник, крыло которого от попадания невидимого лазера загорелось «в одно мгновение». После «беззвучного и незаметного» удара он рухнул в воду. «Это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторые другие системы вооружений, действующие только в отношении воздушных контактов, или только против надводных целей, или только в отношении... наземных целей», – сказал Уэлл, назвав LaWS разноплановым оружием, которое можно применить «против множества целей».Капитан предположил, что в боевых условиях LaWS заметно сократит масштабы косвенного ущерба. «Я могу навести оружие на любую конкретную точку цели и вывести ее из строя или уничтожить при необходимости. Мне больше не нужно волноваться о том, что снаряды могут попасть куда-то мимо цели и нанести урон или повредить то, что не хотелось бы повреждать», – пояснил он.В основе пушки находится твердотельный инфракрасный лазер мощностью 30 кВт. Он может работать как в режиме ослепления систем управления поражаемой цели, так и для нанесения физического повреждения.В свою очередь, лейтенант Кейл Хьюз, который участвовал в испытаниях, заявил, что на LaWS не влияют природные условия, например ветер, поэтому цель поражается «со скоростью света» и ее не нужно вести.Как заявил Хьюз, самого луча не видно, звуков выстрел тоже не производит. Для работы LaWS системе нужен запас электричества, который вырабатывает небольшой генератор на корабле, и обслуживающий персонал из трех человек. Хьюз оценил стоимость выстрела лазером в один доллар. Сама установка обошлась в 40 млн долларов. По информации CNN, пока лазерное оружие нацелено на выведение из строя воздушных судов и небольших лодок. Однако сейчас ВМС США разрабатывают более мощную систему второго поколения – для поражения боевых ракет (судя по всему, противокорабельных).Как уничтожить лазером противокорабельную ракету«Пока идет тестовый период, LaWS требует доработки, ее испытывают только против малоразмерных целей, траектории которых известны. В реальных боевых действиях ее эффективность в нынешнем виде будет зависеть от данных технической разведки. Если не известно, откуда запуск, какая траектория, то пользы от нее будет мало», – пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин.«Допустим, «Понс» атакует иранцев в Персидском заливе. «Понс» пока вряд ли сможет поразить из лазера какой-нибудь фрегат. Чтобы выстрелить лазером, все равно ведь надо целиться, захватить цель обычными средствами. То есть нужна засечка на радаре. В любом случае, фрегат будет маневрировать, а также использовать свои средства по защите подавления радиосигналов. В общем, в нынешнем виде эффективность LaWS будет низкой. Проще запустить несколько крылатых ракет. Единственный плюс – стоимость. Если действительно один выстрел гораздо дешевле, чем запуск нескольких «Гарпунов», то это может стать решающим аргументом», – признал Рожин.«Если же «Понс» сам будет атакован противокорабельной ракетой, то теоретически он может использовать LaWS для защиты. Зная курс, скорость и расстояние, американцы могут открыть огонь. Правда, надо учесть, что атакующий корабль будет создавать радиоэлектронные помехи, затрудняя работу средств наведения. Но пока это лишь перспективный, а не актуальный образец вооружения. Если в ближайшие годы лазерная пушка будет испытана в бою, мы точнее узнаем ее эффективность. Пока мы видим только маркетинговый ход. Одно дело – заданная траектория на учениях, а другое дело – реальный бой», – отметил собеседник.«Такое оружие пока разрабатывается не для того, чтобы воевать с армиями государств традиционного типа. Лазеры разрабатываются в рамках конкуренции, чтобы поддерживать технологическое лидерство. Америка стремится оставаться военной державой № 1, и поэтому они не могут себе позволить оставаться на месте», – сказал эксперт.Но вполне вероятно, полагает Рожин, что через несколько лет ее и впрямь начнут использовать в бою против беспилотников – скорее всего, не на море, а на суше. «Например, будут сбивать беспилотники, которые находятся на вооружении у боевиков. Это все равно будут делать даже в рамках пиара, ради новых бюджетных ассигнований», – уверен эксперт, напомнив: системы по борьбе с БПЛА проходят сейчас активную проверку в боях в Сирии и Ираке.Рожин считает: если в отношении испытаний на кораблях есть определенные успехи, то сбивать лазером баллистические ракеты американцы смогут в еще более отдаленной перспективе. «Возможно, во второй половине 2020-х – в 2030-е годы будет определенный прогресс в этом направлении», – предположил эксперт.«Если включить эту установку в интегрированную систему ПРО «Иджис», то можно представить себе, что модернизированные эсминцы или атомные крейсеры будут решать задачи интегрированной системы ПРО морского базирования. Они могут подойти к берегам, допустим, Ирана или Северной Кореи, и сбивать баллистические ракеты на ранней траектории полета. В теории он сможет сбивать «Хвансон-14». Но пока это чисто теоретическая возможность, поскольку нет точных данных ни по характеристикам самой установки LaWS, ни по «Хвансону», – оговорился эксперт.«В среднесрочной перспективе при размещении таких кораблей на Балтике, Черном или Баренцевом морях какой-то процент взлетающих баллистических российских ракет может быть сбит такими установками. Как известно, именно в первую минуту запуска ракета наиболее уязвима, пока она еще не вышла в высокие слои атмосферы», – отметил эксперт.У российской армии тоже есть лазерное оружие, сообщил замминистра обороны Юрий Борисов, комментируя «Интерфаксу» проведенные в Персидском заливе испытания. «Лазеры бывают разные: по способу применения, по дальности, по объектам, против которых он работает, – пояснил Борисов в ходе визита на авиасалон МАКС. – У нас тоже такие разработки есть». Ранее Борисов заявлял, что у России есть три комплекса образцов лазерного оружия – воздушный, наземный и сухопутный.Так, в августе прошлого года Борисов говорил, что отдельные образцы лазерного оружия уже приняты на вооружение. Он уточнял, что ведется работа над созданием не только лазерного, но и радиочастотного, пучкового, кинетического оружия.В октябре Борисов сообщил, что уже завершена наземная отработка оборудования российского самолета А-60, который предполагается оснащать лазерным оружием. В январе перед встречей с академиками РАН Борисов заявил, что Минобороны ожидает серьезного прорыва в области разработки лазерного и электромагнитного оружия. Он уточнял, что в России полным ходом идет разработка гиперзвукового оружия с использованием «принципиально новых материалов».Напомним, о предыдущем испытании LaWS сообщалось в конце 2014 года. Его провел в том же Персидском заливе тот же самый корабль. Испытания тоже были успешными, и оружие было официально решено использовать на «Понсе» для необходимой обороны. В ближайшем будущем американцы обещают создать аналогичную мобильную лазерную систему ПВО для Корпуса морской пехоты на наземных транспортных средствах. Как и военно-морская LaWS, наземная система предназначается для защиты от беспилотников и ракет.