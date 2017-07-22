Михаил Делягин: Девальвация рубля неизбежна

Цена нефти, на одну пятую превышающую заложенные в бюджет 40 долл/барр, и превышающая прогноз инфляция обеспечили федеральному бюджету сверхдоходы. В результате его дефицит с 3,3% ВВП в апреле упал до 0,6% ВВП в мае и ничтожнейших 0,1% ВВП в июне. В целом по итогам первого полугодия дефицит составил 1,2% ВВП против плановых 3,2% ВВП.Соответственно, неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета выросли за май-июнь на 0,6 трлн. руб. и превысили 7 трлн., что составляет более половины его годовых доходов.Однако это нисколько не мешает либеральному правительству Медведева душить Россию искусственно организованным денежных голодом, разрушающим экономику, социальную сферу и жизни десятков миллионов людей в стиле «лихих 90-х».Чем дольше продолжается эта политика, тем сильнее ощущение, что она является не ошибкой или недоразумением, а элементом сознательной практики, направленной на доведение народа до взрыва негодования и нового майдана, или наоборот - на его относительно тихое угасание в несовместимой с жизнью социально-экономической среде.Это впечатление усугубляется в целом благоприятной внешнеэкономической статистикой.Внешний долг России, достигнув минимума в 514,1 млрд долл. в начале этого года, затем возобновил небольшой рост: до 525,7 млрд. по итогам первого и до 529,6 млрд. - по итогам второго квартала (всего на 3,0% за полугодие).Главным фактором роста стало увеличение задолженности не только нефинансового сектора (с 343,2 до 351,6 млрд. за полугодие), но и государства: госдолг вырос с 39,7 до 47,2 млрд долл. - правда, в основном за счет ценных бумаг в российских рублях (рост с 25,0 млрд. до 31,4 млрд.). Впечатляет продолжающееся сокращение внешнего долга российских банков (со 119,4 до 113,7 млрд долл.): похоже, их, в отличие от российских предприятий, просто перестали кредитовать.Небольшой рост внешнего долга не только не представляет угрозы для экономики России, но и в силу пока еще сильного рубля сопровождается снижением долговой нагрузки на экономику.Так, если в середине прошлого года внешний долг составлял 41,0% ВВП, то в середине этого - уже лишь 33,9% ВВП, что вплотную приблизилось к «порогу безопасности», составляющего 30% ВВП для коррумпированных, монополизированных и дурно управляемых экономик.Хорошей новостью является и смена чистого оттока частных капиталов его чистым притоком. Во II квартале 2017 года чистый приток частных капиталов в Россию составил 2,8 млрд долл. - по сравнению с притоком в 0,1 млрд. в аналогичном периоде прошлого года.Следует уточнить, что валютные операции Банка России с российскими же банками по непонятным причинам считаются официальной статистикой трансграничными, что требует корректировки. К чести Банка России, он проводит необходимые уточнения (и не его вина, что на это почти никто и никогда не обращает внимания), - и надо сказать, что данные II квартала в очищенном от погрешностей виде выглядят еще более впечатляющими.Если в I квартале 2017 года чистый отток капитала вырос в полтора раза - с 14,1 до пугающих 24,4 млрд долл., то во II квартале (когда капитал по сезонным причинам уходит из страны значительно меньше) прошлогодний чистый отток в 2,9 млрд. сменился чистым притоком, пусть даже и в виде символических 0,5 млрд долл. В результате прирост международных резервов ускорился с 4,4 до 7,5 млрд долл., - и эту благостную картину портят лишь две ложечки дегтя.Первая: приток капитала оказался в значительной степени обеспечен «черными», не видимыми для государства и потому заведомо криминальными финансовыми потоками, сальдо которых прячется в платежном балансе под наименованием «чистые пропуски и ошибки». Если во II квартале прошлого года криминальные капиталы в целом уходили из России (вывод составил 1,9 млрд долл.), то в этом году сальдо притока составило 2,8 млрд. (напомню, в целом приток частного капитала был почти вшестеро ниже - 0,5 млрд.), а за первое полугодие - 4,1 млрд. против прошлогодних 0,8 млрд. Согласитесь, что приток заведомо криминального капитала - не тот фактор, который способен вызывать позитивные эмоции в любой ситуации.Вторая же ложка дегтя заключается в том, что приток частного капитала, как и в прошлые разы, вызван чрезмерным укреплением рубля, угнетающим экономику, - и немедленно сменится его паническим оттоком после неминуемой девальвации или даже в ее преддверии.О неизбежности девальвации неопровержимо свидетельствует платежный баланс страны.Во II квартале положительное сальдо текущих операций впервые за долгое время стало отрицательным, составив -0,3 млрд долл. по сравнению с +2,0 млрд. в аналогичный период прошлого года. По официальным оценкам Минэкономразвития РФ, в III квартале (если рубль не будет девальвирован) ожидается увеличение отрицательного сальдо до -5 млрд долл.Причина очевидна: длительное укрепление рубля в условиях принципиального отказа либеральных властей России от какого бы то ни было развития. Собственно, наличие отрицательного сальдо текущих операций является юридическим свидетельством его завышенности и объективной необходимости либо ослабления рубля, либо перехода от коррупционного разрушения страны в интересах глобальных спекулянтов к ее развитию.Нет никаких сомнений, что либеральные правительство Медведева, как и в прошлом, без колебания выберут первое: если они заинтересованы в социально-политической стабилизации, девальвация рубля будет проведена летом или в начале осени, чтобы минимизировать ее воздействие на президентские выборы, если же они захотят майдана - девальвация будет максимально приближена к выборам президента.Интересно, что торговый баланс не ухудшился, а даже несколько превысил прошлогодний уровень (24,8 против 22,3 млрд долл.: импорт рос по мере увеличения экспортных доходов, причем ненефтегазовый экспорт подскочил аж на 22,4%, с 30,3 до 37,1 млрд долл.). Ухудшение положительного сальдо текущего платежного баланса было вызвано резким ухудшением сальдо инвестиционных доходов (с -12,8 до -16,0 млрд.: в преддверии девальвации инвесторы стали интенсивней выводить деньги из страны), баланса услуг (с -6,0 до -7,1 млрд.) и баланса оплаты труда (с -0,4 до -0,9 млрд долл.).Таким образом, негативные ожидания, вызванные очевидной неадекватностью руководства социально-экономического блока России, являются столь же дестабилизирующим фактором, что и чрезмерное укрепление рубля как таковое.