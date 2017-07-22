10:11 22 июля
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Михаил Делягин: Девальвация рубля неизбежна

Цена нефти, на одну пятую превышающую заложенные в бюджет 40 долл/барр, и превышающая прогноз инфляция обеспечили федеральному бюджету сверхдоходы. В результате его дефицит с 3,3% ВВП в апреле упал до 0,6% ВВП в мае и ничтожнейших 0,1% ВВП в июне. В целом по итогам первого полугодия дефицит составил 1,2% ВВП против плановых 3,2% ВВП.



Соответственно, неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета выросли за май-июнь на 0,6 трлн. руб. и превысили 7 трлн., что составляет более половины его годовых доходов.


Однако это нисколько не мешает либеральному правительству Медведева душить Россию искусственно организованным денежных голодом, разрушающим экономику, социальную сферу и жизни десятков миллионов людей в стиле «лихих 90-х».

Чем дольше продолжается эта политика, тем сильнее ощущение, что она является не ошибкой или недоразумением, а элементом сознательной практики, направленной на доведение народа до взрыва негодования и нового майдана, или наоборот - на его относительно тихое угасание в несовместимой с жизнью социально-экономической среде.

Это впечатление усугубляется в целом благоприятной внешнеэкономической статистикой.

Внешний долг России, достигнув минимума в 514,1 млрд долл. в начале этого года, затем возобновил небольшой рост: до 525,7 млрд. по итогам первого и до 529,6 млрд. - по итогам второго квартала (всего на 3,0% за полугодие).

Главным фактором роста стало увеличение задолженности не только нефинансового сектора (с 343,2 до 351,6 млрд. за полугодие), но и государства: госдолг вырос с 39,7 до 47,2 млрд долл. - правда, в основном за счет ценных бумаг в российских рублях (рост с 25,0 млрд. до 31,4 млрд.). Впечатляет продолжающееся сокращение внешнего долга российских банков (со 119,4 до 113,7 млрд долл.): похоже, их, в отличие от российских предприятий, просто перестали кредитовать.

Небольшой рост внешнего долга не только не представляет угрозы для экономики России, но и в силу пока еще сильного рубля сопровождается снижением долговой нагрузки на экономику.

Так, если в середине прошлого года внешний долг составлял 41,0% ВВП, то в середине этого - уже лишь 33,9% ВВП, что вплотную приблизилось к «порогу безопасности», составляющего 30% ВВП для коррумпированных, монополизированных и дурно управляемых экономик.

Хорошей новостью является и смена чистого оттока частных капиталов его чистым притоком. Во II квартале 2017 года чистый приток частных капиталов в Россию составил 2,8 млрд долл. - по сравнению с притоком в 0,1 млрд. в аналогичном периоде прошлого года.

Следует уточнить, что валютные операции Банка России с российскими же банками по непонятным причинам считаются официальной статистикой трансграничными, что требует корректировки. К чести Банка России, он проводит необходимые уточнения (и не его вина, что на это почти никто и никогда не обращает внимания), - и надо сказать, что данные II квартала в очищенном от погрешностей виде выглядят еще более впечатляющими.

Если в I квартале 2017 года чистый отток капитала вырос в полтора раза - с 14,1 до пугающих 24,4 млрд долл., то во II квартале (когда капитал по сезонным причинам уходит из страны значительно меньше) прошлогодний чистый отток в 2,9 млрд. сменился чистым притоком, пусть даже и в виде символических 0,5 млрд долл. В результате прирост международных резервов ускорился с 4,4 до 7,5 млрд долл., - и эту благостную картину портят лишь две ложечки дегтя.

Первая: приток капитала оказался в значительной степени обеспечен «черными», не видимыми для государства и потому заведомо криминальными финансовыми потоками, сальдо которых прячется в платежном балансе под наименованием «чистые пропуски и ошибки». Если во II квартале прошлого года криминальные капиталы в целом уходили из России (вывод составил 1,9 млрд долл.), то в этом году сальдо притока составило 2,8 млрд. (напомню, в целом приток частного капитала был почти вшестеро ниже - 0,5 млрд.), а за первое полугодие - 4,1 млрд. против прошлогодних 0,8 млрд. Согласитесь, что приток заведомо криминального капитала - не тот фактор, который способен вызывать позитивные эмоции в любой ситуации.

Вторая же ложка дегтя заключается в том, что приток частного капитала, как и в прошлые разы, вызван чрезмерным укреплением рубля, угнетающим экономику, - и немедленно сменится его паническим оттоком после неминуемой девальвации или даже в ее преддверии.

О неизбежности девальвации неопровержимо свидетельствует платежный баланс страны.

Во II квартале положительное сальдо текущих операций впервые за долгое время стало отрицательным, составив -0,3 млрд долл. по сравнению с +2,0 млрд. в аналогичный период прошлого года. По официальным оценкам Минэкономразвития РФ, в III квартале (если рубль не будет девальвирован) ожидается увеличение отрицательного сальдо до -5 млрд долл.

Причина очевидна: длительное укрепление рубля в условиях принципиального отказа либеральных властей России от какого бы то ни было развития. Собственно, наличие отрицательного сальдо текущих операций является юридическим свидетельством его завышенности и объективной необходимости либо ослабления рубля, либо перехода от коррупционного разрушения страны в интересах глобальных спекулянтов к ее развитию.

Нет никаких сомнений, что либеральные правительство Медведева, как и в прошлом, без колебания выберут первое: если они заинтересованы в социально-политической стабилизации, девальвация рубля будет проведена летом или в начале осени, чтобы минимизировать ее воздействие на президентские выборы, если же они захотят майдана - девальвация будет максимально приближена к выборам президента.

Интересно, что торговый баланс не ухудшился, а даже несколько превысил прошлогодний уровень (24,8 против 22,3 млрд долл.: импорт рос по мере увеличения экспортных доходов, причем ненефтегазовый экспорт подскочил аж на 22,4%, с 30,3 до 37,1 млрд долл.). Ухудшение положительного сальдо текущего платежного баланса было вызвано резким ухудшением сальдо инвестиционных доходов (с -12,8 до -16,0 млрд.: в преддверии девальвации инвесторы стали интенсивней выводить деньги из страны), баланса услуг (с -6,0 до -7,1 млрд.) и баланса оплаты труда (с -0,4 до -0,9 млрд долл.).

Таким образом, негативные ожидания, вызванные очевидной неадекватностью руководства социально-экономического блока России, являются столь же дестабилизирующим фактором, что и чрезмерное укрепление рубля как таковое.
Автор: Михаил Делягин
Первоисточник: http://www.km.ru/economics/2017/07/17/ekonomicheskaya-situatsiya-v-rossii/806748-mikhail-delyagin-devalvatsiya-rublya


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Комментарии 18

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  1. Вас Влад Сегодня, 06:49
    Что мне нравится,есть у нас эксперты по любому вопросу!Хочешь что то услышать, набери в поиске и услышишь это от маститого эксперта!Работают со всеми слоями населения feel
    Вас Влад
    1. сибиралт Сегодня, 07:15
      Делягин прав. Давно ЦБ РФ не обезжиривал вклады граждан. Но одно обстоятельство обнадеживает - выборы президента в марте 2018. Так что, какая то гарантия на ближайшие полгода имеется.
      сибиралт
      1. ADmA_RUS Сегодня, 07:52
        В чем он прав?
        Когда рубль дешевеет, "эксперты" кричат, что инфляцию разгоняют и ради экспортеров "обкрадывают" население. Когда рубль укрепляется кричат ровно обратное.
        В своё время я понял одну истину. Если тебе кажется, что большое руководство делает очевидную глупость, то примерно на 80-90% это из-за нехватки у тебя объективных и достаточных данных.
        Но "эксперты" не имеющие всех данных и планов, заведомо считают себя умнее. У меня это "прошло" ещё в юношестве.
        ADmA_RUS
        1. BlackMokona Сегодня, 08:01
          Просто валюта должна быть стабильной, для успешного развития страны, а не бултыхаться как .... в проруби
          BlackMokona
      2. Titsen Сегодня, 07:58
        Цитата: сибиралт
        Так что, какая то гарантия на ближайшие полгода имеется.


        Что будет обезжиривание!?
        Titsen
    2. Зяблицев Сегодня, 08:23
      При всем уважении к ВВП премьер у нас реально ту...,слишком либеральный, что ли...
      Зяблицев
      1. Гардамир Сегодня, 08:40
        При всем уважении
        к вам, у нас и ВВП либеральный.



        Гардамир
    3. Ken71 Сегодня, 09:11
      У нас экономические эксперты на все вкусы Как девочки в Амстердамском квартале красных фонарей.
      Ken71
  2. Titsen Сегодня, 08:03
    Цитата: Вас Влад
    Что мне нравится,есть у нас эксперты по любому вопросу!


    А Вам то что не нравится?

    Российский экономист, публицист и политик, ведущий ряда теле- и радиопрограмм. Доктор экономических наук. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Главный редактор журнала «Свободная мысль». Исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Институт проблем глобализации», действительный член общественной организации РАЕН. Член партии «Справедливая Россия». Бывший председатель идеологического совета партии «Родина».
    Родился18 марта 1968 г. (49 лет), Москва, РСФСР, СССР
    Чем известенразработчик теории глобализации, макроэкономист, аналитик, публицист, политик, теле- и радиоведущий, блогер.

    А Вы кто, троль?
    Titsen
    1. Ken71 Сегодня, 09:08
      Чего он им такого насоветовал.

      В июне 1997 — 14 августа 1998 года — советник первого заместителя председателя Правительства России Бориса Немцова[3].

      В октябре 1998 — мае 1999 года — советник первого заместителя председателя Правительства России Юрия Маслюкова.

      В мае — июле 1999 года — заместитель руководителя секретариата первого заместителя председателя Правительства России Николая Аксёненко.
      В марте 2002 — августе 2003 года — советник председателя Правительства России Михаила Касьянова.
      Ken71
  3. parusnik Сегодня, 08:29
    Бум ждать очередных потрясений..и заявлений..типа- денег нет ,но вы держитесь..
    parusnik
  4. Гардамир Сегодня, 08:43
    Кстати за последнее время увеличились вложения в американские ценные бумаги. Нет ну правда куда излишки девать, не в Российскую же экономику. Партнёры санкциями кормят, надо их поддержать.
    Гардамир
    1. Ken71 Сегодня, 09:10
      Даже выделенные бюджеты не исполняются. Куда девать излишки. У нас крайне не эффективная система управления.
      Ken71
  5. Ken71 Сегодня, 08:43
    Да кто решил что наше правительство хоть чуть чуть либеральное. Оно никогда им не было.
    Ken71
  6. Гуру Сегодня, 08:49
    Это выглядит как предупреждение об Ультиматуме " НЕ ВЫБЕРЕТЕ ПУТИНА будет чёрный вторник " .А сейчас идет подготовка.
    Гуру
  7. Стирбьорн Сегодня, 09:46
    Покупайте доллары, короче....опять к этому все идет
    Стирбьорн
  8. sychiov Сегодня, 09:48
    Чем дольше продолжается эта политика, тем сильнее ощущение, что она является не ошибкой или недоразумением, а элементом сознательной практики, направленной на доведение народа до взрыва негодования и нового майдана, или наоборот - на его относительно тихое угасание в несовместимой с жизнью социально-экономической среде.


    Не ужели ещё осталсь те кто сомневается?
    sychiov
  9. vlad007 Сегодня, 09:51
    Цитата из статьи: "Однако это нисколько не мешает либеральному правительству Медведева душить Россию искусственно организованным денежных голодом, разрушающим экономику"
    1. Делягин лукавит (знает истину, но нагнетает) - "сверхдоходы" от превышения цены нефти направляются на пополнение Резервного фонда, который в 2016 году достиг минимального значения, т.к. в бюджет 2016 года нефть была заложена по цене $50 за баррель, а по факту среднегодовая цена составила $41,2 за баррель. Отрицательная разница погашалась за счет средств Резервного фонда.
    2. В бюджет 2017 года заложена цена 67 рублей за доллар при цене нефти $40 за баррель и Орешкин неоднократно говорил, что во втором полугодии рубль будет дешеветь, т.е. ничего неожиданного не происходит - всё как запланировано так и идет.
    3. Инфляция снизилась потому, что снизился платежеспособный спрос - десятки миллионов людей имеют возможность тратить деньги только на продукты питания. В такой ситуации экономический рост физически невозможен - любой экономический рост может быть только при увеличении потребления.
    vlad007
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