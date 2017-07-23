Опытовая подводная лодка С-49 проекта 633РВ

В конце 60-х гг. для испытания противолодочных комплексов «Водопад» и «Ветер» по чертежам, разработанным СПМБМ «Малахит» было принято решение на переоборудование подводных лодок С-49 и С-11 (проекта 633) по проекту 633РВ.Лодку С-49, прибывшую в августе 1969 г. с Северного флота, поставили в сентябре 1970 г. на переоборудование. Работы велись в Севастополе на сдаточной базе завода «Красное Сормово» и на Севастопольском морском заводе.Головным разработчиком комплексов «Водопад» и «Ветер» выступало ОКБ «Новатор» Минавиапрома (бывшее ОКБ-9). Начальником бюро и главным конструктором был Л. В. Люльев. Торпеда создавалась в НПО «Уран» Минсудпрома (главный конструктор торпеды В. А. Левин). Бортовая аппаратура ракет разрабатывалась в НИИ-25.Комплекс «Водопад» представлял собой твердотопливную ракету, выстреливаемую из торпедного аппарата калибра 533-мм.Руководство ВМФ заставило разработчиков комплекса использовать уже состоявшие на вооружении 533-мм торпедные аппараты. В свою очередь жесткие габаритные ограничения сказались на тактико-технических характеристиках ракеты.В комплексе «Водопад» использовались два варианте боевой части - 400-мм малогабаритная торпедная УМГТ-1 и ядерный заряд.Ракета выходила из воды под углом, корректировалась в полете бортовой инерциальной системой, затем в заданной точке происходило отделение торпеды (либо специальной боевой части), которая на парашюте сбрасывалась в воду. Парашют при этом отстреливался у поверхности воды. Поиск лодки торпеда производила с помощью головки самонаведения.Малогабаритная противолодочная электрическая торпеда УМГТ-1 имеет скорость 41 узел, дальность хода 8 км, глубину хода до 500 м. Акустическая активно-пассивная система самонаведения торпеды имеет радиус реагирования по активному каналу 1500 м. В качестве источника электроэнергии в торпеде УМГТ-1 принята серебряно-магниевая батарея, активируемая морской водой. Максимальная дальность стрельбы комплекса «Водопад» – 37 км.Комплекс «Ветер» представляет собой твердотопливную ракету, выстреливаемую из торпедного аппарата калибра 65 см. Длина ракеты 11 м, диаметр корпуса - около 650 мм. Ракета комплекса «Ветер» имеет те же два варианта боевой части, что и комплекс «Водопад», т. е. торпеду УМГТ-1 и ядерную боевую часть.Комплекс «Ветер» обладает более мощной ракетой, чем комплекс «Водопад», поэтому имеет в два раза большую дальность и глубину старта.В процессе переоборудования в носовой части лодки получили надстройку с двумя 650-мм торпедными аппаратами для испытания новых торпед для отработки системы стрельбы из ТА калибра 650-мм новыми образцами торпед.В соответствии с технической документацией эти ТА называются ПУ ракетоторпед. В отличие от штатных ТА они имеют прорези в обтюрирующих кольцах для прохода продольного кабеля ПЛУР, дополнительные фигурные направляющие дорожки для снятия предохранителя запуска двигателя, кабельный разъем, вмонтированный в крышку ПУ для предстартовой проверки ПЛУР и введения в их БСУ необходимых данных. Выход ПЛУР из ПУ такой же, как и торпед из ТА.В носовом отсеке демонтировали часть стеллажей для запасных торпед, АПП ПЛУР и установили контрольно-измерительную аппаратуру. Кроме того, было усовершенствовано гидроакустическое вооружение. На нее в дальнейшем проводились заводские, летно-конструкторские и государственные испытания комплексов, а также серийных ракет после приемки их на вооружение.Переоборудование подводной лодки С-49 завершилось в 1972 г., и лодка ушла в Феодосию, где 25 декабря 1972 г. с нее впервые в СССР был осуществлен пуск ракеты-торпеды «Водопад» с глубины 50 м. В последующие два года были выполнены еще 24 успешных ракетных пуска с глубин 50–150 м.В 1975 г. на С-49 установили систему глубоководной стрельбы, позволившую в том же году провести еще 22 пуска противолодочных ракет-торпед, в том числе впервые в мире с глубины 240 м.До июля 1985 г. лодка С-49 была задействована уже в серийных испытаниях всех имеющихся на вооружении ВМФ ракет-торпед.В 1986–1991 гг. подводная лодка С-49 прошла ремонт и снова участвовала в испытаниях.Находилась в составе 475-й дивизиона подводных лодок; 24.06.1991 г. была отнесена к подклассу опытовых ПЛ.10. 07. 1995 г. подводная лодка С-49 была исключена из состава ВМФ, и 31. 10. 1995 г. расформирована. В этом же году была переоборудована в плавучую зарядовую станцию и переименована в ПЗС-50.ТТД ПЛ С-49:Экипаж, чел.: 52;Водоизмещение (надводное/подводное), т: 1350/1810;Размеры, м: длина - 76,68; ширина - 6,72; осадка - 5,19;Скорость хода (надводная/подводная), узл.: 15,3/13,1;Глубина погружения, м: рабочая - 270, предельная – 300;Дальность плавания, миль: над водой - 7400, под водой – 350;Силовая установка: дизель-электрическая;Вооружение: 6 х 533-мм торпедных аппаратов в носу, 2 х 533-мм торпедных аппарата в корме, 14 торпед. + 2 х 650-мм торпедных аппарата, 2х ПЛУР или торпеды калибра 650-мм