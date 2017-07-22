Подвиг старшего сержанта Николая Сиротинина

План«Барбаросса», разработанный стратегами Третьего Рейха, предполагал молниеносный захват европейской части Советского Союза, в Москве немцы планировали быть уже в августе 1941 года.Одной из транспортных артерий, которую использовали для продвижения к Москве фашисты, стало Варшавское шоссе, проложенное во второй половине XIX века. Шоссе имело стратегическое значение, что отмечали еще русские самодержцы. Теперь по нему к столице нашей Родины шли колонны немецких танков и бронетехники.Для задержки войск противника и поддержки отступающих советских подразделений командир артиллерийской батареи (его фамилию определить не удалось) принял решение, установить на 476-м километре шоссе у моста через реку Добрость, который по недосмотру не взорвали, одно орудие.В расчет вошел сам комбат и старший сержант Николай Владимирович Сиротинин, наводчик орудия 55 стрелкового полка. Сиротинин был уроженцем города Орла, в армию призван осенью 1940 года, службу проходил в Полоцке.Прикрывать отход советских частей Сиротинин вызвался добровольно. У деревни Сокольничи в густой ржи они хорошо замаскировали противотанковую пушку. Немецкая разведка не заметила ее и доложила командованию, что проход свободен.В районе моста боевая техника 4-й танковой дивизии под командованием Вилибальда фон Лангермана показалась на рассвете 17 июля. Первый выстрел противотанковой пушки подбил головной танк колонны, второй выстрел – бронетранспортер, замыкающий колонну. Затор был создан, и немцам ликвидировать его удалось не сразу. Сиротинин, а он остался у орудия после отхода комбата один, прицельным попаданием уничтожал машины, пытавшиеся затор расчищать.Немцы долго не могли определить источник огня, они были уверены, что по ним бьет целая батарея.Два с половиной часа, до последнего снаряда вел бой с захватчиком старший сержант Сиротинин, он уничтожил 11 танков, 7 бронетранспортеров, 57 солдат и офицеров. Когда немцы подступили к его позиции, он продолжал отстреливаться из карабина.Об этом подвиге стало известно благодаря расследованию, которое провел работник библиотеки села Сокольничи Михаил Мельников, он собрал показание деревенских жителей, бывших очевидцами того боя.Одна из них, Екатерина Пузыревская, владевшая немецким языком, вспоминает слова германского офицера, который сказал, что каждый солдат так должен защищать свою Родину — фатерланд.Воспоминание об этом самоотверженном бое сохранила запись в дневнике обер-лейтенанта 4-й танковой дивизии Фридриха Хёнфельда, он сообщает, что немцы были восхищены поступком русского, и с почестью похоронили его.Старшему сержанту Николаю Сиротинину шел двадцать первый год. Его подвиг сопоставим с легендарными подвигами Александра Матросова, Николая Гастелло и подвигом 28 панфиловцев.