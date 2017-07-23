Погибла в воздушном бою

19 июля 1943 года погибла Екатерина Буданова, летчик-истребитель, гвардии старший лейтенантВместе с боевой подругой Лидией Литвяк Екатерина Васильевна Буданова является лучшим летчиком-истребителем среди женщин.Она родилась 7 декабря 1916 года в деревне Коноплянка Вяземского уезда Смоленской губернии в крестьянской семье. Детство девочки было достаточно трудным, когда ей было шесть лет, скончался отец. Чтобы помочь маме и младшей сестре, по окончании школы в родной деревне, Катя отправилась на заработки в Москву, где устроилась на работу на авиационный завод (впоследствии имени Хруничева).Параллельно посещала местный аэроклуб, который окончила с отличием, получив звание летчика-инструктора. С 1934 года и до начала войны работала инструктором в аэроклубе, летала на УТ-1 и приобрела богатый опыт. Ее, как опытного пилота, привлекали для участия в традиционных авиационных праздниках, которые проводились в Тушино.Но начавшаяся война вынудила девушку пересесть с учебно-тренировочного самолета на истребитель, а авиационные фестивали сменить на боевые вылеты. После переобучения в Саратове Буданову зачислили в 586-й женский истребительный авиаполк, в его задачи входило обеспечение противовоздушной обороны города. В течение полугода, с апреля по сентябрь 1942 года, Буданова в составе группы на Як-1 патрулировала небо Саратова и сопровождала транспортные грузы.В сентябре 1942 года опытного пилота направили на сложнейший участок фронта – на Сталинградский. Войска противника значительно превосходили советские войска, по количеству самолетов более чем в два раза.«Милая моя мама, не обижайся за меня на то, что без твоего разрешения я улетаю на фронт. Мой долг и совесть обязывают меня быть там, где решается судьба Родины», - написала Екатерина маме и сестре.Но вскоре получила известие об их гибели в оккупации, теперь летчиком двигало желание отомстить за смерть близких людей. Через три недели Буданову включили в «полк асов» Юго-Западного фронта. В составе этого полка в октябре 1942 года она одержала свою первую воздушную победу, сбив немецкий бомбардировщик Ju-88.Поскольку техники у немцев было значительно больше, то нашим летчикам приходилось вступать в бой с превосходящими силами противника. Буданова в составе четверки вступала в бой с девятнадцатью немецкими самолетами, в паре – против двенадцати, одна – против тринадцати. Но численное превосходство не всегда означает победу, особенно, когда в воздухе находятся русские асы.В ноябре 1942 года в небе над Сталинградом Буданова уничтожила три истребителя Me-109 и еще один Ju-88.Вместе с боевой подругой Лидией Литвяк уже в составе 3-го гвардейского сталинградского истребительного авиаполка она продолжила бить фашистских захватчиков. За самоотверженный бой с четверкой истребителей «Фокке-Вульф», один из которых Буданова подбила, летчик была награждена орденом Красной Звезды.В марте-июле 1943 года Екатерина Буданова сбила еще четыре немецких самолета, среди них разведывательный самолет Fw 189, прозванный немцами «летающим глазом», а у нас «рамой». Для истребителей «рама» считалась сложной целью и трудной добычей, но Fw 189 от советской девушки ускользнуть не удалось.В свой последний бой Екатерина Буданова вступила 19 июля 1943 года. Ее самолет замыкал группу истребителей, прикрывающих штурмовики Ил-2, которые возвращались с задания.В небе над Новокрасновкой, что у города Антрацит наши самолеты подверглись атаке немецких истребителей. «Як» под управлением Будановой вступил в бой с тремя «мессершмиттами», он уводил их от наших бомбардировщиков. Будановой удалось подбить один из Me, и тот спиралью ушел в землю. Но вскоре пулеметная очередь настигла советский «Як», он потерял управление и стал падать. Несмотря на полученные ранения, пилот сумела выровнять самолет и посадить его.К изрешеченному самолету быстро подбежали жители Новокрасновки, наблюдавшие за воздушным боем с земли, открыли кабину, вытащили Екатерину Буданову, но спасти ее не удалось, от полученных ранений она скочалась.Когда-то Екатерина писала своей младшей сестренке: «Смерти я не боюсь, но, если придется погибнуть, то просто свою жизнь не отдам». Просто так она ее не отдала, на счету летчика-истребителя гвардии старшего лейтенанта Екатерине Будановой одиннадцать побед.В день смерти защитнице Родине шел двадцать седьмой год.