Нейтралитет во всеоружии

Только две страны внутри Европы вне НАТО. Одна – Австрия, членствует в Европейском союзе, а Швейцария не входит и в ЕС. Как показала практика, политика нейтралитета гораздо лучше способствует поддержанию обороноспособности, нежели членство в НАТО с его принципом коллективной безответственности.Несмотря на отсутствие внешних угроз, австрийцы и швейцарцы сохранили оборонное сознание, в 2013 году проголосовав на референдумах за сохранение призывной армии.В последние годы Австрия значительно обновила боевую технику, закупив в Голландии современные танки «Леопард-2», в Германии – истребители «Тайфун». Совместно с Испанией выпускалась новейшая БМП «Улан». Значительная часть вооружения австрийской армии производится на своих оборонных заводах.Сухопутные войска страны насчитывают 4 бригады: 2 механизированные (3, 4-я) и 2 егерские (6, 7-я). Имеется командование ССО в составе нескольких групп спецназа.На вооружении 114 немецких «Леопард-2А4», до 128 собственных устаревших легких танков «Кирасир», 162 БРМ (150 итальянских LMV, 12 немецких «Динго-2»), 112 БМП «Улан», 68 своих БТР «Пандур», до 317 БТР 4К4 (до 30 4F, до 211 3FA, до 76 4FA-G2; плюс еще до 113 КШМ и машин связи на базе этого БТР). Большая часть «Кирасиров» и 4К4 поставлена на хранение, причем многие в небоеспособном состоянии. Артиллерия включает 136 американских САУ М-109, 85 штатовских буксируемых орудий М101 и 20 М2А1 (все на хранении), до 450 минометов (в том числе 105 120-мм sGrW86 – местных копий советского М-43). Имеется 378 шведских ПТРК «Билл».ВВС располагают 15 новейшими «Тайфунами», как легкие штурмовики австрийцы могут использовать 18 устаревших шведских УБС «Сааб-105ОЕ» (9 на хранении). Кроме того, 11 транспортных самолетов (3 американских С-130К, 8 швейцарских РС-6В), 12 швейцарских учебных РС-7, 66 вертолетов (24 французских SA316, 10 американских OH-58B и 9 S-70A, 23 итальянских «Белл-212»).Наземная ПВО включает 34 французских ПЗРК «Мистраль» (40 на хранении) и 92 швейцарских спаренных 35-мм зенитных орудия в версии GDF-002.Военное строительство Швейцарии основано на уникальной милиционной системе с короткой обязательной службой и регулярной переподготовкой (отчасти этот опыт заимствовали Швеция и Израиль). Оружие у военнообязанных, то есть почти у всего мужского населения страны, хранится дома.В Швейцарии достаточно мощный ВПК, который производит для армии и на экспорт различные системы вооружений, в первую очередь колесные БТР типа «Пиранья», учебные и легкие транспортные самолеты семейства РС и зенитные орудия.Сухопутные войска включают 8 бригад: 2 танковые (1, 11-я), 3 пехотные (2, 5, 7-я резервная), 3 горнопехотные (9, 12, 10-я резервная).В строю 134 танка Pz-87. Это местный вариант немецкого «Леопард-2А4». Еще 83 таких танка на хранении и предназначены на продажу за рубеж или для переделки в инженерные машины. На вооружении находится 449 собственных БРМ «Игл» (154 «Игл-1», 175 «Игл-2», 120 «Игл-3»), 12 «Пиранья-3», 154 шведских БМП CV9030 (32 используются как КШМ), 352 БТР «Пиранья-2». Имеются вспомогательные машины на базе всех трех «Пираний» и американского БТР М113 общим числом 586.Артиллерия включает 133 американских САУ М109 (и 212 на хранении, из которых 162 боеспособны, а остальные используются как источники запчастей), 297 самоходных минометов М72/91 на БТР М113. Из 400 с лишним ПТРК «Тоу-2» 110 установлены на БТР «Пиранья-1», прочие – переносные.ВВС насчитывают 66 американских истребителей – 30 современных F-18 (25 C, 5 D), 36 старых F-5 (29 E, 7 F; еще 12 Е, 5 F на хранении). Последние предлагалось заменить на новейшие шведские «Гриппен-NG», однако на референдуме население проголосовало против этой сделки. Впрочем, правительство все же надеется купить «Гриппены». Транспортные самолеты: 1 «Бич-350», 1 «Бич-1900D», 1 «Цессна-560», 1 «Фалкон-900» (все американские), 1 канадский DHC-6, 15 своих РС-6 и 1 РС-12. Все учебные самолеты собственного производства: 29 РС-7, 11 РС-9, 8 РС-21. Есть 45 вертолетов: французские AS332 и AS532 (15+10), 20 европейских EC635.Наземная ПВО включает 54 английских ЗРК «Рапира», 288 американских ПЗРК «Стингер», 45 собственных 35-мм зенитных орудий GDF.Страну в последние годы затронула общеевропейская тенденция значительного сокращения ВС. Тем не менее из-за сохранения крепкого оборонного сознания при фактическом отсутствии внешних угроз накопленного потенциала ВС Швейцарии более чем достаточно для обороны этой маленькой горной страны. То же можно сказать и об Австрии, хотя ее армия заметно слабее швейцарской. Желания вступать в НАТО у Вены и Берна не просматривается, что надо приветствовать с точки зрения прежде всего их же национальных интересов.