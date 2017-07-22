Адские машины ядерной эпохи СССР

А дело тогда обстояло так. В случае войны КНР с северным соседом на его территорию хлынули бы настоящие полчища, состоящие из соединений Народно-освободительной армии Китая и ополчения - миньбин. Только последнее, заметим, значительно превосходило по численности все полностью отмобилизованные советские дивизии. Вот почему на рубежах, отделяющих СССР от Поднебесной, в дополнение к множеству вкопанных в землю танков якобы планировалось прибегнуть к установке ядерных мин. Каждая из них была способна, по сведениям американского журналиста и бывшего советского офицера Марка Штейнберга, превратить в радиоактивную преграду участок погранзоны протяженностью 10 километров.Известно, что саперы занимаются минированием и разминированием, имея дело с противопехотными и противотанковыми минами, неразорвавшимися бомбами, снарядами и прочими крайне опасными штуковинами. Но мало кто слышал, что в Советской армии существовали секретные саперные подразделения особого назначения, созданные для ликвидации ядерных фугасов.Наличие подобных подразделений объяснялось тем, что в годы холодной войны американские войска в Европе разместили в специальных колодцах ядерные взрывные устройства. Они должны были сработать после начала боевых действий между НАТО и Организацией Варшавского договора на пути прорывающихся к Ла-Маншу советских танковых армий (страшный сон Пентагона в то время!). Подходы к ядерным фугасам могли прикрываться обычными минными полями.Между тем мирные граждане в той же Западной Германии, например, жили и не ведали, что поблизости находится колодец с американским атомным боеприпасом. Подобные бетонные шахты глубиной до 6 метров можно было обнаружить под мостами, у перекрестков дорог, прямо на автострадах и в прочих стратегически важных точках. Обычно они устраивались группами. Причем банального вида металлические крышки делали ядерные колодцы практически неотличимыми от обычных канализационных люков.Однако есть и мнение, что в действительности никаких фугасов в этих сооружениях не устанавливали, они пустовали и атомные боеприпасы туда должны были спускать лишь при реальной угрозе военного конфликта между Западом и Востоком - в "особый период в распорядительном порядке" согласно терминологии, принятой в Советской армии.Взводы разведки и уничтожения вражеских ядерных фугасов появились в штате инженерно-саперных батальонов советских танковых дивизий, дислоцированных на территории стран - участниц Варшавского договора, в 1972 году. Личный состав этих подразделений знал устройство атомных "адских машин" и располагал необходимым оснащением для их поиска и обезвреживания. Саперам, которые, как известно, ошибаются один раз, тут допустить промашку было и вовсе нельзя.В число таких американских фугасов входили М31, М59, Т-4, ХМ113, М167, М172 и М175 с тротиловым эквивалентом от 0,5 до 70 килотонн, объединенные под общей аббревиатурой ADM - Atomic Demolition Munition ("атомный подрывной боеприпас"). Они представляли собой довольно тяжелые устройства массой от 159 до 770 килограммов. Первый и самый тяжелый из фугасов - М59 армия США приняла на вооружение еще в 1953 году. Для установки ядерных фугасов войска Соединенных Штатов в Европе имели специальные саперные подразделения, к ним относилась, например, 567-я инженерная рота, ветераны которой даже обзавелись вполне ностальгическим сайтом в Интернете.Старались не отставать от заокеанских союзников и военные Соединенного Королевства, причем здесь не обошлось без форменного курьеза, связанного с курами (такой вот каламбур). Ядерный фугас, носивший название Blue Peacock - "Голубой павлин", выглядел как здоровенный стальной цилиндр, в котором помещались плутониевый заряд мощностью 10 килотонн и обычная взрывчатка. "Павлина" создали в конце 50-х годов на основе первой британской ядерной авиабомбы Blue Danube ("Голубой Дунай"). Весил фугас аж семь с лишним тонн, и десяток таких "птичек" генералы с туманного Альбиона вознамерились закопать вблизи важных объектов в ФРГ и все с той же целью - взорвать их в случае советского наступления.Курьез же заключался в том, что для обеспечения необходимого технического микроклимата внутрь "Голубых павлинов" зимой англичане собирались запускать кур с запасом корма и воды. Разработчики Blue Peacock полагали, что наседки и петушки своим биологическим теплом будут эффективно согревать чувствительные к холоду электронные мозги ядерного чудища. Подрыв такого устройства мог осуществляться по пятикилометровым проводам или с помощью таймера срочностью до восьми суток - примерно на столько и рассчитывался куриный провиант, а также состав воздушной среды, дабы птицы не задохнулись в собственном амбре.Впрочем, развертывание подземных атомных курятников так и не произошло. В 1958 году британский министр обороны отменил программу "Голубой павлин", посчитав, что безопасность такого фугаса недостаточна и грозит серьезными политическими осложнениями в случае радиационных инцидентов на территории союзника по НАТО. А в 80-е годы были сняты с вооружения и вывезены из Европы и куда более совершенные американские ядерные фугасы.В арсенале вероятного супостата имелись и другие экзотические ядерные боеприпасы. "Зеленые береты" - спецназ, рейнджеры - военнослужащие подразделений глубинной войсковой разведки, "морские котики" - диверсанты военно-морской спецразведки США были обучены закладке специальных малогабаритных ядерных мин, но уже на земле врага, то есть в СССР и других государствах Варшавского договора. Известно, что к таким минам относились М129 и М159. К примеру, ядерная мина М159 имела массу 68 килограммов и мощность в зависимости от модификации 0,01 и 0,25 килотонны. Эти мины выпускались в 1964-1983 годах.Одно время на Западе ходили слухи о том, что американская агентурная разведка пыталась реализовать программу установки портативных радиоуправляемых ядерных фугасов в Советском Союзе (в частности в крупных городах, районах расположения гидротехнических сооружений и т. д.). Во всяком случае подразделения американских ядерных диверсантов, прозванные Green Light ("Зеленый свет"), проводили тренировки, в ходе которых учились закладывать атомные "адские машины" в плотины гидроэлектростанций, туннели и другие объекты, относительно стойкие к "обычной" ядерной бомбардировке.А что же Советский Союз? Разумеется, и у него были подобные средства - это уже не тайна. На вооружении частей специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба имелись специальные ядерные мины РА41, РА47, РА97 и РА115, производство которых осуществлялось в 1967-1993 годах.Упомянутый выше Марк Штейнберг как-то сообщил о наличии в Советской армии портативных взрывных устройств ранцевого типа РЯ-6 (РЯ - ранец ядерный). В одной из своих публикаций экс-гражданин СССР пишет: "Вес РЯ-6 около 25 килограммов. Заряд он имеет термоядерный, в котором применены торий и калифорний. Мощность заряда варьируется от 0,2 до 1 килотонны в тротиловом эквиваленте: Ядерный фугас активируется либо взрывателем замедленного действия, либо аппаратурой дистанционного управления на дальности до 40 километров. Он снабжен несколькими системами необезвреживаемости: вибрационной, оптической, акустической и электромагнитной, так что снять его с места установки или нейтрализовать практически невозможно".Вот так, а ведь американские атомные "адские машины" наши спецсаперы учились обезвреживать. Что ж, остается только снять шляпу перед отечественными учеными и инженерами, создавшими такое оружие. Следует упомянуть и смутную информацию о якобы (ключевое в данной статье слово) рассматривавшихся советским руководством планах по закладке диверсионных ядерных мин в районах шахтных пусковых установок американских МБР - они должны были срабатывать сразу после старта ракеты, уничтожая ее ударной волной. Хотя это, конечно, больше похоже на боевики о Джеймсе Бонде. Ибо таких "контрсиловых закладок" потребовалось бы порядка тысячи, что априори делало данные намерения практически нереализуемыми.По инициативе руководства США и России диверсионные ядерные мины обеих стран уже утилизированы. Всего Соединенные Штаты и СССР (Россия) выпустили соответственно более 600 и около 250 малогабаритных ядерных боеприпасов ранцевого типа для спецназа. Последние из них - российские РА115 были разоружены в 1998 году. Имеются ли подобные "адские машины" у других стран, неизвестно. Маститые эксперты сходятся во мнении, что скорее всего нет. Но вряд ли стоит сомневаться, что тот же Китай, например, располагает возможностями их создания и развертывания - научно-технический и производственный потенциал Поднебесной вполне для этого достаточен.А некоторые другие эксперты подозревают, что собственные ядерные фугасы, заложенные в заблаговременно прорытые туннели, может иметь Северная Корея. Даром что приверженцы идей чучхе - искусные мастера по части подземной войны.