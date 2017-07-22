Новый «панцирь» – главное событие военно-морского салона

Что это за комплекс? Каковы его тактико-технические характеристики? В чем особенности и отличия от сухопутных собратьев? Прежде чем ответить на эти вопросы, особо подчеркнем общепризнанный статус санкт-петербургского Международного военно-морского салона, где руководство АО «НПО «Высокоточные комплексы» приняло решение впервые представить свою инновационную разработку «Панцирь-МЕ».Достаточно сказать, что на форуме зарегистрировались 443 участника и 51 иностранная компания. У причалов швартовалось 50 с лишним кораблей. Среди государств-участников – Бельгия, Германия, Индия, Китай, Франция, Швейцария… Все это говорит о провале политики изоляции и санкций, которую пытаются проводить в отношении России западные страны, подконтрольные вашингтонской администрации.Использование многоканального однопостового зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Панцирь-МЕ» обеспечит полную защиту корабля от современных средств воздушного нападения (СВН), в том числе низколетящих и малогабаритных дистанционно пилотируемых летательных аппаратов. Почему именно сейчас появилась эта модификация и насколько она будет востребована, в том числе инозаказчиками?Напомним, что разработки зенитных комплексов были инициированы в КБП в начале 70-х. Генеральный конструктор Аркадий Георгиевич Шипунов предвидел значение и перспективы такого оружия. В 1982 году мощный комплекс «Тунгуска», не имевший аналогов в мире, был принят на вооружение Советской армии.Поражение противокорабельной ракетой «Экзосет» британского эсминца «Шеффилд», который в итоге затонул, а было это в том же 1982-м, ускорило развитие морских комплексов ближнего рубежа самообороны. На базе основных технических идей, реализованных в ЗПРК «Тунгуска», в кооперации с оборонными институтами и другими КБ для Военно-морского флота СССР был создан автономный малогабаритный ЗРАК «Каштан». В 1988-м его приняли на вооружение. В 2007 году сдан в эксплуатацию модернизированный «Каштан-М». Такие комплексы обеспечивают защиту кораблей от низколетящих ПКР, позволяя поражать цель одной ракетой или залпом из двух ракет.«Каштан», «Каштан-М» и «Панцирь-МЕ», разработанные Тульским АО «КБП», единственные в мире совмещают в башенной установке мощное артиллерийское и многорежимное ракетное вооружение с интегрированной радиолокационно-оптической системой управления. Имея в составе два вида вооружения, что уже дает значительное преимущество, такой комплекс, если сравнивать с аналогами, обладает и более высокими характеристиками каждого из них в отдельности.Для интенсификации работ по морской тематике в 2014 году в АО «КБП» было создано новое подразделение по соданию зенитных комплексов корабельного базирования.Дело в том, что средства воздушного нападения на корабль постоянно совершенствуются. Растет скорость полета, улучшаются маневренность и тактика применения, уменьшается радиолокационная заметность. Все это потребовало от российских разработчиков адекватного ответа. И он был найден.Хотя на МВМС-2017 был представлен пока что первый образец комплекса «Панцирь-МЕ», а на его доводку потребуется от полутора до двух лет, уже выстроилась очередь потенциальных покупателей. Это говорит не только о востребованности, но и о доверии зарубежных потребителей к российскому оружию.О качестве и высоких характеристиках морского «Панциря» можно говорить уже сегодня. Он обеспечивает надежную защиту кораблей от СВН, в том числе от низколетящих ПКР и дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов, с гарантированной вероятностью, практически равной единице. Особенность комплексов, создаваемых в КБП, в том, что обстрел цели, в том числе в мертвой зоне, сначала ведется ракетным вооружением. Если по каким-то причинам ПКР не поражена, она достреливается зенитными автоматами.Высокую эффективность обеспечивает модульный принцип компоновки комплекса. ЗРАК «Панцирь-МЕ» включает один командный модуль и до четырех боевых – в зависимости от класса корабля, что позволяет гибко строить его защиту.Зона поражения целей зенитными управляемыми ракетами увеличена с 10 до 20 километров по дальности и с 6 до 15 километров по высоте. Таким образом, над кораблем как бы создается непроницаемый купол. Комбинированное ракетно-артиллерийское вооружение обеспечивает поражение любых типов целей во всем диапазоне условий их боевого применения, средств и способов противодействия с учетом перспектив развития на период до 2020–2030-х годов. В комплексе используется высокоинтеллектуальная многорежимная адаптивная радиолокационно-оптическая система управления. Применение в боевом модуле «Панциря-МЕ» многофункциональной РЛС с фазированной антенной решеткой и зенитной управляемой ракеты дает возможность обстреливать до четырех целей одновременно, а также поражать новые типы модернизированных ПКР и малоразмерных СВН, надводных целей.Все этапы боевой работы – от поиска цели до ведения огня – осуществляются в движении. Комбинированное использование радиолокационной и оптической системы управления обеспечивает всепогодность и всесуточность его применения. Основной режим работы комплекса – автоматический, без участия оператора.Поражающий потенциал «Панциря-МЕ» увеличился в три-четыре раза по сравнению со ЗРАК «Каштан-М». Комплекс может размещаться на кораблях водоизмещением от трехсот тонн.В холдинг «Высокоточные комплексы», образованный в 2009 году, входят 19 предприятий. Численность персонала – более 48 тысяч человек. Основная сфера деятельности – разработка, производство, модернизация, ремонт и реализация вооружения, военной и специальной техники по нескольким направлениям:ОТРК, зенитные ракетные, включая переносные, ракетно-пушечные и ракетно-артиллерийские комплексы ближнего действия и малой дальности для Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота («Искандер-М», «Панцирь-С1», «Игла-С», «Пальма»);ПТРК и комплексы штурмового вооружения («Корнет», «Хризантема», «Конкурс» и т. д.);комплексы управляемого артиллерийского вооружения («Краснополъ», «Китолов»);комплексы вооружения бронетехники, боевые отделения («Бережок», «Бахча», КАЗ «Арена», «Дрозд»);аппаратура информационного обеспечения и другие образцы ВВСТ.Холдинг возглавляет генеральный директор Александр Денисов, вместе с которым работает высокомобильный, сплоченный коллектив конструкторов, инженеров, рабочих и служащих.Что касается КБП им. академика А. Г. Шипунова, это ведущая проектно-конструкторская организация ОПК, разрабатывающая комплексы высокоточного оружия. В 2009-м АО «КБП» вошло в состав холдинга «НПО «Высокоточные комплексы». С 24 января 2014 года официально носит имя академика А. Г. Шипунова. Возглавляет его заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» – управляющий директор АО «КБП» Дмитрий Коноплев.Особо отметим, что для КБП нынешний год особенный. Конструкторское бюро при тульских оружейных заводах было создано в 1927-м. То есть предприятию исполняется 90 лет.Среди брендов – фамилии выдающихся оружейников и их разработки: Федор Васильевич Токарев (пистолет ТТ), Игорь Яковлевич Стечкин (АКС), Николай Федорович Макаров (ПМ), Николай Михайлович Афанасьев (зенитные авиационные пушки), Василий Петрович Грязев и, конечно, Аркадий Георгиевич Шипунов (ГШ). В целом на предприятии разработано более 150 образцов вооружения.