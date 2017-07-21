Рассказы об оружии. Пистолет-пулемёт МР38/40







Именно это оружие принято было называть «Шмайссером», но увы, Хуго Шмайссер никакого отношения к созданию самого массового пистолета-пулемета Вермахта не имел.MP38/40 — пистолет-пулемёт, разработанный Генрихом Фольмером на основе более раннего MP36.Отличия между МР38 и МР40 весьма незначительны, и о них мы поговорим ниже.MP40, как и MP38, предназначался в первую очередь для танкистов, мотопехоты, десантников и командиров пехотных отделений. Позднее, ближе к концу войны, он стал применяться немецкой пехотой достаточно массово, хотя при этом и не имел такого распространения, как это принято показывать.Предлагаем посмотреть небольшой обзор пистолетов-пулеметов от Николая Щукина.Германские военные заинтересовались пистолетами-пулемётами ещё в 1915 г., однако по условиям Версальского договора иметь на вооружении данный вид оружия разрешалось только полиции.В начале 20-х годов конструктор-оружейник Генрих Фольмер начал работу над пистолетом-пулемётом. В 1925 г. появилась модель VMP1925 (Vollmer Maschinenpistole). В целом модель напоминала MP18, но отличалась наличием деревянной рукоятки и магазином дискового типа на 25 патронов.В 1931 г. фирма «Эрма» купила все права на пистолеты-пулемёты конструкции Фольмера. В 1932 г. появился пистолет-пулемёт EMP (Erma Maschinenpistole) с практически не изменённой конструкцией.С приходом к власти в Германии нацистской партии в 1933 г. встал вопрос об оснащении вооружениями растущей немецкой армии. В середине 30-х годов фирма Erfurter Maschinenfabrik (ERMA) конвертировала пистолет-пулемёт EMP в EMP36, скорее всего это было проделано по заказу армии. EMP36 стал промежуточной моделью между EMP и MP38. Внешне он напоминал одновременно и тот, и другой пистолет-пулемёт. Механика оружия была серьёзно доработана, хотя концептуально сохранила черты конструкции Фольмера.В период с 1936 по 1938 годы EMP36 доработали в MP38. В начале 1938 г. фирма «Эрма» получила официальный заказ на пистолет-пулемёт для армии Германии. MP38 был официально принят на вооружение 29 июня 1938 г., но в войсках имелось всего несколько сотен единиц нового оружия.Всего в 1938 г. было изготовлено порядка 1000—2000 пистолетов-пулемётов MP38. Темп производства поначалу был очень низким. 1 сентября 1939 г., на момент начала Второй мировой войны, во всей германской армии имелось около 9000 пистолетов-пулемётов MP38. С сентября по декабрь 1939 г. промышленность собрала ещё 5700 пистолетов-пулемётов. С января по конец июня 1940 г. вооружённые силы Рейха получили 24650 MP38. В общей сложности силами фирм Эрма и Хенель всего было изготовлено порядка 40 000 пистолетов-пулемётов MP38.Со временем каждая рота должна была получить от 14 до 16 единиц MP38 в качестве оружия командиров взводов, отделений, подразделений и рот в дополнение к автоматическим пистолетам.MP38 стал первым в мире пистолетом-пулемётом со складным прикладом. В оружии вообще отсутствовали деревянные детали: только металл и пластик. Передняя пистолетная рукоятка, характерная для первых пистолетов-пулемётов, была исключена из конструкции, её роль выполнял магазин.В отличие от большинства пистолетов-пулемётов у MP38 рукоятка перезарядки располагалась слева, а не справа, что позволяло правой руке постоянно держать пистолетную рукоятку со спусковым крючком. Для удешевления производства при изготовлении цевья впервые была применена пластмасса (бакелит), а рама пистолетной рукоятки была изготовлена из алюминиевого сплава.MP38 имел только автоматический режим ведения огня. Пистолет-пулемет обладал умеренным темпом стрельбы (600 выстрелов в минуту) и плавную работу автоматики, что положительно сказалось на точности.Разработка MP40 завершилась в конце 1939 г., и тогда же была выпущена первая небольшая партия. Массовое производство пистолетов-пулемётов MP40 началось в период с марта 1940 г.Первым с выпуска MP38 на изготовление MP40 перешёл завод фирмы «Штейр» в конце марта 1940 г., через некоторое время производство MP38 в пользу выпуска MP40 свернули заводы фирм «Эрма» и «Хенель».MP40 в больших количествах стали получать в первую очередь подразделения ВДВ и спецназ, потом стрелки, сержанты и офицеры, также расчёты артиллерии и водители различного транспорта и бронетехники.Были и структуры, в которых пистолет-пулемет был весьма распространенным оружием. Это СС и стройбат, "Организация Тодта".Всего за время войны изготовлено в общей сложности чуть больше миллиона — 1 101 019 единиц.Вопреки распространённому мнению, навязанному художественными кинофильмами, где солдаты вермахта «лупят» из MP40 непрерывным огнём «навскидку», огонь обычно вёлся прицельно короткими очередями по 2-5 выстрелов с упором разложенного приклада в плечо (кроме случаев, когда было необходимо создание высокой плотности неприцельного огня в бою на самых ближних дистанциях, порядка 5-10, максимум до 25 метров).Насыщенность пехотных частей пистолетами-пулемётами была невысокой, MP 40 вооружали командиров отделений и взводов. Еще большее распространение они получили среди экипажей танков и бронемашин, а также личного состава ВДВ (примерно треть личного состава).Вплоть до июня 1941 г. германские пистолеты-пулемёты превосходили ручное автоматическое оружие противников по всем параметрам, более того, нередко противник вообще не имел оружия подобного класса. Однако советские пистолеты-пулемёты оказались проще и дешевле в производстве.Не самым хорошим решением можно назвать конструктивную особенность: стрельбу с открытого затвора. В боевых условиях, то есть, пыль и грязь, попадая в открытое окошко выбрасывателя гильз не лучшим образом сказывались на работе всего механизма.Основные отличия MP40 от MP38:Алюминиевая рама пистолетной рукоятки, ранее подвергавшаяся дополнительной станочной обработке (фрезерованию), была заменена штампованной из стали (в дальнейших модификациях технология изготовления рукоятки продолжала меняться с целью упрощения и удешевления производства).Корпус затворной коробки стал гладким штампованным, фрезерованные пазы были заменены четырьмя выдавленными продольными рёбрами жёсткости.Корпус приёмника магазина также был усилен рёбрами жёсткости, для большего удобства. Для этого было упразднено находящееся в нём большое отверстие.Средняя направляющая телескопической трубки возвратно-боевой пружины была изготовлена для упрощения методом вытяжки.Все пистолеты-пулемёты были оснащены двухчастевыми рукоятками перезаряжания с фиксатором предохранителя.Магазины, у которых первоначально были гладкие стенки, теперь были с рёбрами жёсткости: но в то же время магазины от MP40 подходят для MP38 и наоборот.Опорная шина ствола была штампованной, первоначально из металла, а впоследствии и из пластмассы.Благодаря советским фильмам о Великой Отечественной войне, MP-40 под именем «Шмайссер» стал олицетворять, наравне с пикирующим бомбардировщиком «Штука», образ немецкой «военной машины». Это оружие стало настоящим символом немецкого блицкрига.Создавалось впечатление, что буквально вся немецкая армия была вооружена MP40. В действительности это было не так: MP-40 вооружались практически только тыловые и штурмовые части, да и в них он не являлся основным огнестрельным оружием. На 10 миллионов винтовок Маузер 98k приходилось лишь чуть более одного миллиона пистолетов-пулемётов MP-40.В среднем в 1941 году на пехотное отделение полагался только один MP40 (для командира), в составе пехотной роты числилось 16 пистолетов-пулемётов и 132 карабина «Маузер» Kar.98k.Позднее, за счёт массового выпуска ПП, их количество в вермахте возрастало, но не быстрее, чем в РККА, в которой к тому времени были уже целые роты, полностью вооружённые автоматическим оружием. Для сравнения: советских ПП было за годы войны выпущено более 5 миллионов, MP40 же — лишь чуть более одного миллиона.Но, как это ни странно, МР40 до сих пор стоит на вооружении в некоторых странах третьего мира. Последний военный конфликт, в котором отметились МР38 и МР40, — военные действия на востоке Украины.Характеристики:Масса, кг: 4,8 (с 32 патронами)Длина, мм: 833/630 с разложенным/сложенным прикладомДлина ствола, мм: 248Патрон: 9×19 мм ПарабеллумКалибр, мм: 9Принципы работы: свободный затворСкорострельность, выстрелов/мин: 540-600Прицельная дальность, м: 100/200 метров.Максимальная дальность, м: 100-120 (эффективная)Вид боепитания: коробчатые магазины на 20, 25, 32, 40, 50 патронов.Прицел: нерегулируемый открытый на 100 м, с откидной стойкой на 200 м либо (реже и в основном у послевоенных экземпляров) секторный с разметкой до 200 метров через 50.