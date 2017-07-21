Самое неэффективное вооружение

Наша система ПВО С-400, которая развернута в Сирии, на авиабазе Хмеймим, чисто технически не смогла бы сбить американские «Томагавки». До сирийской авиабазы Шайрат, по которой нанесли удар американцы, от Хмеймима порядка 100 км. Однако для систем ПВО есть ограничительное понятие радиогоризонта.



Да, максимальная дальность поражения С-400 составляет 400 км. Но надо понимать: это досягаемость по воздушным целям, которые действуют на средних и больших высотах. Крылатые ракеты, которые действуют на высотах 30−50 метров, не видны с такого расстояния просто потому, что Земля «кривая» — шарообразная. Словом, американские «Томагавки» находились за пределами радиогоризонта С-400. (Полковник запаса, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.)

Увеличение дальности применения авиационных боеприпасов в совокупности с развитием крылатых ракет и приемов повышения выживаемости для боевых самолетов привело к резкому ослаблению средств ПВО.

ALARM (Air Launched Anti-Radiation Missile). Это не примитивный “Шрайк” времен арабо-израильской войны с единственной рабочей частотой и полем зрения, как у крота.